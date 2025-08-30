Lech Poznań – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

Lech – Widzew: typy bukmacherskie
W 7. serii gier PKO BP Ekstraklasy na sympatyków polskiego futbolu czeka istna uczta. Na niedzielę zaplanowano bowiem kilka hitów, w tym jeden na stadionie w Poznaniu. To tam zadebiutuje nowy szkoleniowiec Widzewa Łódź, Patryk Czubak. Przed młodym trener najtrudniejsze możliwe zadanie w postaci starcie z mistrzowskim Lechem Poznań, prowadzonym przez Nielsa Frederiksena. W starciu weterana z debiutantem oczywistym faworytem będzie ekipa prowadzona przez Duńczyka, ale to żadna gwarancja sukcesu. Szczególnie, że Bułgarska nie jest już twierdzą miejscowych. Mój typ: wygrana Widzewa.
Lech – Widzew: ostatnie wyniki
Lech w okresie letnim skupiał się przede wszystkim na występach w europejskich pucharach. Stąd decyzja poznaniaków o przekładaniu spotkań w Ekstraklasie. To spowodowało, że mistrz Polski niemal nie występował w Ekstraklasie. Jedynym spotkaniem na krajowym podwórku w ostatnim czasie był remis z Koroną Kielce 1:1. Z kolei kilka dni temu Lech pokonał na wyjeździe Genk, ale mimo tego przegrał dwumecz z Belgami.
Widzew w Ekstraklasie zaprezentował się sześciokrotnie. Łodzianie w większości spotkań nie zaprezentowali jednak niczego specjalnego. Zespół ma aktualnie średnią ledwo powyżej jednego punktu na mecz. Złożyła się na to między innymi niedawna porażka z Pogonią Szczecin, po której z pracą pożegnał się trener Widzewa, Żeljko Sopić.
Lech – Widzew: historia
W początkowej fazie poprzedniego sezonu Lech wybrał się na wyjazdowy mecz z Widzewem do Łodzi, gdzie przegrał minimalnie, bo 1:2. Zupełnie inaczej potoczył się pojedynek w Poznaniu, gdzie oglądaliśmy pokaz siły gospodarzy i wynik 4:1 na ich korzyść.
Lech – Widzew: kursy bukmacherskie
Broniący tytułu mistrza Polski Lech Poznań. stawiany jest w roli faworyta niemal w każdym meczu. Nie inaczej jest tym razem. Współczynnik na sukces zespołu z Wielkopolski to między 1.97 a 2.05. Dla porównania potencjalna wygra Widzewa Łódź wiąże się z kursem nawet 3.65. Podobnie wygląda sytuacja z typem na remis.
Lech – Widzew: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Lecha 50%
- Remis 50%
- Wygrana Widzewa 0%
2+ Votes
Lech – Widzew: przewidywane składy
|1Krzysztof Bakowski
|6Timothy Noor Ouma
|17Filip Szymczak
|19Bryan Fiabema
|21Bartlomiej Baranski
|22Pablo Rodriguez
|43Antoni Kozubal
|1Rafał Gikiewicz
|5Stelios Andreou
|7Mariusz Fornalczyk
|8Tonio Teklic
|20Antoni Klukowski
|24Polydefkis Volanakis
|25Marek Hanousek
|33Jan Krzywanski
|43Leon Madej
|55Szymon Czyż
|78Kamil Cybulski
Lech – Widzew: transmisja meczu
Spotkanie Lech Poznań – Widzew Łódź obejrzysz w telewizji. Rywalizację zaplanowano na niedzielę 31 sierpnia o 17:30. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium oraz TVP Sport. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
