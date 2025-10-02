Lech Poznań – Rapid Wiedeń: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2025)

Lech – Rapid, typy i przewidywania
Lech Poznań rozpoczynał zmagania w europejskich pucharach od eliminacji Ligi Mistrzów, ale zakończyło się tylko na awansie do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Oczekiwania są spore, a Kolejorz spróbuje im sprostać, co oczywiście nie będzie łatwe. Ekipa Nielsa Frederiksena prezentuje się w tym sezonie przeciętnie, choć sporym problemem jest sytuacja kadrowa i kontuzje ważnych zawodników. W czwartek zmierzy się z rywalem, który osiąga bardzo dobre wyniki i jest liderem swojej ligi. Rapid Wiedeń spróbuje wywieźć z Poznania dobry rezultat. Mój typ – remis.
Lech – Rapid, ostatnie wyniki
Lech Poznań w ostatnim czasie nie może ustabilizować wyników, a za sobą ma dwa remisy w starciach z rywalami z najwyższej półki. Najpierw mistrzowie Polski podzielili się punktami z Rakowem Częstochowa (2-2), a następnie również Jagiellonią Białystok (2-2). W ostatnich pięciu ligowych kolejkach Kolejorz triumfował dwa razy, a także przegrał z Zagłębiem Lubin (1-2).
Rapid Wiedeń pozostaje liderem austriackiej ekstraklasy, notując 17 punktów w 8 meczach. Ostatnio przegrał hitowe stracie z Austrią Wiedeń, a wcześniej był niepokonany. Na drodze do fazy ligowej Ligi Konferencji Rapid ograł węgierski Gyor i szkockie Dundee United.
Lech – Rapid, historia
Lech Poznań nie mierzył się dotąd z Rapidem Wiedeń. Austriacy mają jednak doświadczenie w starciach z polskimi ekipami – w zeszłym roku ograli Wisłę Kraków w eliminacjach do Ligi Europy.
Lech – Rapid, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta tego starcia, choć niższy kurs jest na zwycięstwo Lecha Poznań – wynosi on 2.32. W przypadku ewentualnej wygranej Rapidu Wiedeń jest to 3.05. Kurs na remis wynosi z kolei 3.65.
Lech – Rapid, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Lecha 100%
- Remisem 0%
- Wygraną Rapidu 0%
3+ Votes
Lech – Rapid, transmisja meczu
Czwartkowy mecz Lech Poznań – Rapid Wiedeń rozpocznie się o godzinie 18:45. Telewizyjną transmisję zapewniają kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Można go śledzić również w internecie w platformie Polsat Box Go.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.