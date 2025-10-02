Lech Poznań – Rapid Wiedeń: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2025)

Lech Poznań - Rapid Wiedeń, typy na czwartkowy mecz Ligi Konferencji. Kolejorz ma przed sobą duże wyzwanie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Rapid, typy i przewidywania

Lech Poznań rozpoczynał zmagania w europejskich pucharach od eliminacji Ligi Mistrzów, ale zakończyło się tylko na awansie do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Oczekiwania są spore, a Kolejorz spróbuje im sprostać, co oczywiście nie będzie łatwe. Ekipa Nielsa Frederiksena prezentuje się w tym sezonie przeciętnie, choć sporym problemem jest sytuacja kadrowa i kontuzje ważnych zawodników. W czwartek zmierzy się z rywalem, który osiąga bardzo dobre wyniki i jest liderem swojej ligi. Rapid Wiedeń spróbuje wywieźć z Poznania dobry rezultat. Mój typ – remis.

Lech – Rapid, ostatnie wyniki

Lech Poznań w ostatnim czasie nie może ustabilizować wyników, a za sobą ma dwa remisy w starciach z rywalami z najwyższej półki. Najpierw mistrzowie Polski podzielili się punktami z Rakowem Częstochowa (2-2), a następnie również Jagiellonią Białystok (2-2). W ostatnich pięciu ligowych kolejkach Kolejorz triumfował dwa razy, a także przegrał z Zagłębiem Lubin (1-2).

Rapid Wiedeń pozostaje liderem austriackiej ekstraklasy, notując 17 punktów w 8 meczach. Ostatnio przegrał hitowe stracie z Austrią Wiedeń, a wcześniej był niepokonany. Na drodze do fazy ligowej Ligi Konferencji Rapid ograł węgierski Gyor i szkockie Dundee United.

Lech – Rapid, historia

Lech Poznań nie mierzył się dotąd z Rapidem Wiedeń. Austriacy mają jednak doświadczenie w starciach z polskimi ekipami – w zeszłym roku ograli Wisłę Kraków w eliminacjach do Ligi Europy.

Lech – Rapid, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta tego starcia, choć niższy kurs jest na zwycięstwo Lecha Poznań – wynosi on 2.32. W przypadku ewentualnej wygranej Rapidu Wiedeń jest to 3.05. Kurs na remis wynosi z kolei 3.65.

Lech Poznań Rapid Wiedeń Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2025 22:17 .

Lech – Rapid, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Lecha

Remisem

Wygraną Rapidu Wygraną Lecha 100%

Remisem 0%

Wygraną Rapidu 0% 3+ Votes

Lech – Rapid, transmisja meczu

Czwartkowy mecz Lech Poznań – Rapid Wiedeń rozpocznie się o godzinie 18:45. Telewizyjną transmisję zapewniają kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Można go śledzić również w internecie w platformie Polsat Box Go.

