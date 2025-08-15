Lech Poznań – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

Lech Poznań - Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na ostatni sobotni mecz tej kolejki PKO Ekstraklasy. Kolejorz jest faworytem, ale po wyczerpującym meczu w Belgradzie, zadanie może nie być takie łatwe.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Lech Poznań – Korona Kielce: przewidywania

Bez cienia wątpliwości faworytem tego ostatniego sobotniego spotkania 5. kolejki nowego sezonu PKO Ekstraklasy jest zespół Lecha Poznań. Trudno bowiem spodziewać się innego wyniku od zespołu, który ma walczyć o obronę mistrzowskiego tytułu. Warto jednak pamiętać, że gospodarze mają swoje problemy kadrowe, a i ostatnie mecze z Crveną zvezdą sporo wymagały od tej ekipy.

Niemniej Korona Kielce to jedna z słabszych drużyn na starcie sezonu, choć ostatnie dwa mecze pokazały już lepszą twarz tego zespołu. Nadal to jednak ekipa, która w starciu z mistrzem Polski jest przedstawiana w roli kopciuszka. Mój typ na ten mecz: Lech Poznań wygra mecz.

Lech Poznań – Korona Kielce: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o piłkarzy Lech Poznań, to oni oczywiście we wtorek rozgrywali bardzo wymagający mecz w Belgradzie, gdzie jednak pomimo remisu odpadli z eliminacji Ligi Mistrzów. Ten dwumecz obnażył wiele słabszych stron Kolejorza i przede wszystkim poszerzył jeszcze listę kontuzjowanych graczy. Spore problemy trener Niels Frederiksen ma w środku pola oraz na bokach pomocy. Poza tym jednak w PKO Ekstraklasie w trzech rozegranych meczach mają oni na swoim koncie sześć oczek, co jest dość dobrym wynikiem.

Z kolei Korona Kielce w swoim ostatnim meczu pokonała zespół Radomiaka Radom i było to pierwsze zwycięstwo graczy Jacka Zielińskiego w tym sezonie. W Świętej Wojnie było bowiem aż 3:0. Wcześniej udało się także zremisować z Zagłębiem Lubin 1:1. Pozostałe dwa mecze w PKO Ekstraklasie to dwie porażki: z Legią Warszawa oraz Wisłą Płock. Obie po 0:2.

Lech Poznań – Korona Kielce: historia

Zespoły te przez trzy ostatnie sezony mają okazję rywalizować ze sobą regularnie na poziomie PKO Ekstraklasy. W poprzedniej kampanii dwukrotnie lepsi okazywali się piłkarze Kolejorza, którzy najpierw wygrali w wyjazdowym starciu w Kielcach 3:2, a następnie w rewanżu pewniej rozprawili się z Koroną, bowiem na tablicy wyników wskazano wynik 2:0. Ostatni raz Scyzory pokonały graczy z Wielkopolski w maju 2024 roku. Wówczas – na stadionie w Poznaniu – było 2:1 dla gości. Ogólnie jednak to Lech jest w historii tych potyczek lepszą ekipą.

Lech Poznań – Korona Kielce: kto wygra?

Lech Poznań – Korona Kielce: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Lecha Poznań. Kurs na zwycięstwo Kolejorza wynosi mniej więcej 1.62. Z kolei remis można postawić za około 4.30. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości, a więc Korony Kielce, to możemy to zrobić za nawet 5.30.

Lech Poznań – Korona Kielce: transmisja

Transmisja meczu Lech Poznań – Korona Kielce dostępna będzie na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Poza tym mecz ten, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

