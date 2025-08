Lech Poznań – Crvena Zvezda: typy, kursy, zapowiedź (06.08.2025)

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Crvena: typy bukmacherskie

Na papierze Crvena Zvezda przystępuje do meczu z Lechem Poznań w roli faworyta. Mimo to spotkanie przed własną publicznością może pomóc Kolejorzowi w osiągnięciu dobrego wyniku przed rewanżem. Biorąc pod uwagę formę zespołu, a także ostatnie wyniki przewiduje, że obie drużyny strzelą gola. Mistrz Polski w czterech z sześciu meczów strzelał i tracił minimum jedną bramkę. Wyjątkiem był tylko dwumecz ze zdecydowanie słabszym Breidablikiem.

Lech – Crvena: ostatnie wyniki

Po dwóch porażkach z rzędu na start nowego sezonu Lech Poznań wrócił na odpowiednie tory. Od momentu straty punktów w lidze z Cracovią (1:4) podopieczni Nielsa Frederiksena odnieśli cztery zwycięstwa. Kolejorz w europejskich pucharach pokonał dwukrotnie islandzki Breidablik (7:1 i 1:0). Dodatkowo w starciach z Lechią Gdańsk (4:3) i Górnikiem Zabrze (2:1) zdobyli komplet punktów w Ekstraklasie.

Crvena Zvezda w poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów odprawiła z kwitkiem Lincoln z Gibraltaru (5:1 i 1:0). Natomiast w lidze serbskiej po 2. kolejkach zajmują 3. miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Pierwsze dwa zespoły mają jednak o jeden mecz rozegrany więcej. Mistrzowie Serbii z ubiegłego sezonu na krajowym podwórku wygrali do tej pory z OFK Beograd (7:1) i Javor (4:0).

Lech – Crvena: historia

Obie drużyny ani razu nie zagrały ze sobą w oficjalnym meczu o stawkę. Natomiast zimą 2010 roku Lech i Crvena rywalizowały w spotkaniu towarzyskim. Tamto starcie zakończyło się zwycięstwem Kolejorza (3:1).

Lech – Crvena: kursy bukmacherskie

Faworytem pierwszego meczu na stadionie w Poznaniu będzie Crvena Zvezda. Bukmacherzy oferują wysokie, ale również nieco zbliżone do siebie kursy. W przypadku chęci postawienia zwycięstwa gości współczynnik wynosi ok. 2.50. Z kolei wygraną Lecha można dodać do kuponu z kursem ok. 2.95. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 3.25.

Lech – Crvena: kto wygra?

Lech – Crvena: przewidywane składy

Lech: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Moutinho – Kozubal, Thordarson – Gholizadeh, Jagiełło, Bengtsson – Ishak

Crvena: Matheus – Milosavljević, Veljković, Rodrigao, Tiknizyan – Elsnik, Krunić – Milson, Arnautović, Radonjić – Ndiaye

Lech – Crvena: transmisja meczu

Mecz Lech Poznań – Crvena Zvezda odbędzie się w środę (6 sierpnia) o godzinie 20:30. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP 2 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację można oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

