Lech Poznań – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (04.03.2026)

Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze w 1/4 finału STS Pucharu Polski. Hitowe starcie przy Bułgarskiej rozpocznie się w środę (4 marca) o godz. 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Palma

Lech – Górnik: typy bukmacherskie

Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze na Enea Stadionie w ćwierćfinale STS Pucharu Polski. Mistrz Polski wygrał sześć meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Kolejorz awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji, a w PKO BP Ekstraklasie wskoczył na podium i znów realnie liczy się w walce o najwyższe cele.

Zespół Nielsa Frederiksena chce teraz postawić kolejny krok w krajowym pucharze. Lech ma szansę na pierwszy finał od sezonu 2021/22. Ostatni raz Poznaniacy sięgnęli po to trofeum w 2009 roku. Górnik do meczu przystępuje w zdecydowanie mniej optymistycznych nastrojach. Drużyna trenera Michała Gasparika nie wygrała od czterech spotkań i spadła na czwarte miejsce w ligowej tabeli.

Atut własnego stadionu może pomóc Lechowi – aktualna dyspozycja i pewność siebie przemawiają na korzyść Lecha. Jeśli Kolejorz utrzyma intensywność i skuteczność z ostatnich tygodni, powinien wykonać kolejny krok w drodze do finału. Mój typ: zwycięstwo Lecha Poznań.

Lech – Górnik: ostatnie wyniki

Lech Poznań w miniony weekend zafundował kibicom prawdziwy rollercoaster emocji. W starciu z Rakowem Częstochowa padło aż siedem bramek, a mistrzowie Polski wyszli z tej wymiany ciosów zwycięsko (4:3). Wcześniej zespół Frederiksena pewnie wyeliminował w dwumeczu fiński KuPS Kuopio (1:0 i 2:0), meldując się w 1/8 finału Ligi Konferencji. W Ekstraklasie również nie zwalnia tempa – zwycięstwa nad Korona Kielce (2:1) oraz Piastem Gliwice (3:0) potwierdzają, że drużyna złapała rytm w kluczowym momencie sezonu.

Górnik w derbach Śląska przegrał z GKS-em Katowice (1:3) w 23. kolejce Ekstraklasy, a luty nie był dla Zabrzan łaskawy. Porażka z Pogonią Szczecin (0:1), remis z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:1) i wcześniejsza przegrana z Lechem (0:1) sprawiły, że zespół stracił impet z rundy jesiennej. Jedynym jaśniejszym punktem była wygrana z Piastem (2:1).

Lech – Górnik: historia

W tym sezonie Lech dwukrotnie wygrał z Górnikiem. Na początku zeszłego miesiąca Poznaniacy zwyciężyli (1:0) po trafieniu Mikaela Ishaka. W rundzie jesiennej Kolejorz ograł Zabrzan (2:1). W pięciu ostatnich potyczkach Górnik wygrał tylko raz.

Lech – Górnik: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy typują, że większe szanse na zwycięstwo w ćwierćfinale STS Pucharu Polski mają piłkarze Lecha. Kursy na triumf Poznaniaków w ofertach bukmacherów oscylują wokół 1.80. Z kolei wygrana Górnik Zabrze w tym spotkaniu wyceniana jest na około 4.35, a remis w regulaminowym czasie gry – 3.85.

Lech Poznań Remis Górnik Zabrze 1.80 3.85 4.35 1.80 3.85 4.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2026 12:11

Lech – Górnik: przewidywane składy

Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Milić, Gurgul – Gholizadeh, Ouma, Hakans, Rodriguez, Palma – Agnero

Górnik Zabrze: Łubik – Sacek, Janicki, Bochniewicz, Zmrzly – Kubicki, Hellebrand – Ikia Dimi, Ambros, Chłań – Liseth

Lech – Górnik: sonda

Lech – Górnik: transmisja meczu

Mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze w ramach 1/4 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w środę (4 marca) o godzinie 20:30. Rywalizację będzie można śledzić na żywo na antenie TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

