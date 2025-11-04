Karabach Agdam – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Karabach – Chelsea, typy i przewidywania

W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA rywalizować będzie między innymi polski bramkarz, Mateusz Kochalski. Polak i jego Karabach Agdam spróbują zatrzymać byłego triumfatora tych rozgrywek, czyli Chelsea. Obie drużyny dość niespodziewanie tyle samo zdobytych punktów. Azerowie ograli Kopenhagę i Benfikę Lizbona. Tego przeciwnika pokonali również Anglicy, którzy dodatkowo rozbili Ajax Amsterdam.

Mimo takiej samej liczby zwycięstw Karabachu i Chelsea, za oczywistego faworyta uchodzi Chelsea. Gospodarze środowego meczu nie grali jeszcze w tej edycji Ligi Mistrzów z taką mocnym przeciwnikiem. Na własnym terenie podejmą jednak rękawicę i postarają się sprawić faworytowi sporo problemów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Karabach – Chelsea, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia FK Karabach Zawodnik Powrót Camilo Durán Stłuczenie Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Chelsea Zawodnik Powrót Levi Colwill Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2026 Dario Essugo Uraz uda Koniec grudnia 2025 Cole Palmer Uraz pachwiny Początek grudnia 2025 Benoît Badiashile Stłuczenie Początek grudnia 2025 Pedro Neto Fizyczny dyskomfort Kilka dni Raheem Sterling Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Carney Chukwuemeka Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Mykhaylo Mudryk Powody dyscyplinarne (od FA – Football Association) Po 0 meczach

Karabach – Chelsea, ostatnie wyniki

Większość drużyn w Azerbejdżanie rozegrała dotychczas dziesięć meczów w lidze. Jedno spotkanie mniej w nogach ma Karabach, który legitymuje się bilansem 6-2-1. 20 zdobytych punktów nie pozwala aktualnemu mistrzowi Azerbejdżanu na prowadzenie w rozgrywkach ligowych. Qurban Qurbanov i spółka zgromadzili jedno oczko mniej od lidera, Turan.

W minionym weekend Chelsea odniosła zwycięstwo w derbach Londynu, pokonując Tottenham 1:0 i to na jego obiekcie. Dla The Blues był to udany powrót do rozgrywek ligowych, po niespodziewanej porażce 1:2 z beniaminkiem Sunderlandem. Londyńczycy pokazali, że to spotkanie stanowiło jedynie wypadek przy pracy, czego dowodzi ich siódma lokata w Premier League (dwa oczka straty do wicelidera).

Karabach – Chelsea, historia

Kluby te nie grały ze sobą od ośmiu lat, kiedy to los skojarzył je ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2017/2018. Wówczas Karabach był kompletnie bezradny. Na Stamford Bridge przegrał aż 0:6. Chelsea była nieco bardziej łagodna w meczu wyjazdowym, który wygrała 4:0.

Karabach – Chelsea, kursy bukmacherskie

Różnice w kursach bukmacherów na poszczególne zdarzenia są ogromne. Karabach zdążył już pokazać swoją jakość w tej edycji Ligi Mistrzów, a mimo tego jego zwycięstwo w środowym meczu można zagrać po kursie nawet 8.10. Współczynniki na remis również są wysokie, bo oscylują w granicach 5.10-5.25. Z kolei typując wygraną Chelsea możesz to zrobić po kursie około 1.36.

Karabach – Chelsea, przewidywane składy

FK Karabach Qurban Qurbanov Chelsea Enzo Maresca FK Karabach Qurban Qurbanov 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 99 Kochalski 2 Silva 13 Mustafazada 81 Medina 44 Cafarquliyev 35 Bicalho 20 Borges 21 Kashchuk 15 Andrade 10 Zoubir 7 Akhundzade 11 Bynoe-Gittens 38 Guiu 41 Estevao 45 Lavia 8 Fernandez 25 Caicedo 21 Hato 34 Acheampong 4 Adarabioyo 27 Gusto 12 Jörgensen 99 Kochalski 2 Silva 13 Mustafazada 81 Medina 44 Cafarquliyev 35 Bicalho 20 Borges 21 Kashchuk 15 Andrade 10 Zoubir 7 Akhundzade 11 Bynoe-Gittens 38 Guiu 41 Estevao 45 Lavia 8 Fernandez 25 Caicedo 21 Hato 34 Acheampong 4 Adarabioyo 27 Gusto 12 Jörgensen 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Chelsea Enzo Maresca Rezerwowi 1 Shakhruddin Makhammadaliev 3 Samy Mmaee 6 Chris Kouakou 11 Emmanuel Addai 18 Dani Bolt 27 Toral Bayramov 30 Abbas Hüseynov 32 Hikmat Cabrayilzada 55 Badavi Guseynov 97 Fabijan Buntic 1 Robert Sanchez 3 Marc Cucurella 17 Andrey Santos 20 Joao Pedro 23 Trevoh Chalobah 24 Reece James 29 Wesley Fofana 32 Tyrique George 46 Reggie Walsh 49 Alejandro Garnacho 50 Max Merrick 76 Ryan Kavuma McQueen

Karabach – Chelsea, kto wygra?

Karabach – Chelsea, transmisja meczu

Mecz Karabach – Chelsea będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z tej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 2. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Tofiq Bahramov Stadium w Baku już w środę, 5 listopada o godzinie 18:45.

