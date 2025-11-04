Karabach Agdam – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2025)

Karabach – Chelsea, typy i przewidywania
W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA rywalizować będzie między innymi polski bramkarz, Mateusz Kochalski. Polak i jego Karabach Agdam spróbują zatrzymać byłego triumfatora tych rozgrywek, czyli Chelsea. Obie drużyny dość niespodziewanie tyle samo zdobytych punktów. Azerowie ograli Kopenhagę i Benfikę Lizbona. Tego przeciwnika pokonali również Anglicy, którzy dodatkowo rozbili Ajax Amsterdam.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów UEFA
Mimo takiej samej liczby zwycięstw Karabachu i Chelsea, za oczywistego faworyta uchodzi Chelsea. Gospodarze środowego meczu nie grali jeszcze w tej edycji Ligi Mistrzów z taką mocnym przeciwnikiem. Na własnym terenie podejmą jednak rękawicę i postarają się sprawić faworytowi sporo problemów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Karabach – Chelsea, sytuacja kadrowa
Camilo Durán
Stłuczenie
Niepewny
Levi Colwill
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec kwietnia 2026
Dario Essugo
Uraz uda
Koniec grudnia 2025
Cole Palmer
Uraz pachwiny
Początek grudnia 2025
Benoît Badiashile
Stłuczenie
Początek grudnia 2025
Pedro Neto
Fizyczny dyskomfort
Kilka dni
Raheem Sterling
Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem)
Po 0 meczach
Carney Chukwuemeka
Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem)
Po 0 meczach
Mykhaylo Mudryk
Powody dyscyplinarne (od FA – Football Association)
Po 0 meczach
Karabach – Chelsea, ostatnie wyniki
Większość drużyn w Azerbejdżanie rozegrała dotychczas dziesięć meczów w lidze. Jedno spotkanie mniej w nogach ma Karabach, który legitymuje się bilansem 6-2-1. 20 zdobytych punktów nie pozwala aktualnemu mistrzowi Azerbejdżanu na prowadzenie w rozgrywkach ligowych. Qurban Qurbanov i spółka zgromadzili jedno oczko mniej od lidera, Turan.
W minionym weekend Chelsea odniosła zwycięstwo w derbach Londynu, pokonując Tottenham 1:0 i to na jego obiekcie. Dla The Blues był to udany powrót do rozgrywek ligowych, po niespodziewanej porażce 1:2 z beniaminkiem Sunderlandem. Londyńczycy pokazali, że to spotkanie stanowiło jedynie wypadek przy pracy, czego dowodzi ich siódma lokata w Premier League (dwa oczka straty do wicelidera).
Karabach – Chelsea, historia
Kluby te nie grały ze sobą od ośmiu lat, kiedy to los skojarzył je ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2017/2018. Wówczas Karabach był kompletnie bezradny. Na Stamford Bridge przegrał aż 0:6. Chelsea była nieco bardziej łagodna w meczu wyjazdowym, który wygrała 4:0.
Karabach – Chelsea, kursy bukmacherskie
Różnice w kursach bukmacherów na poszczególne zdarzenia są ogromne. Karabach zdążył już pokazać swoją jakość w tej edycji Ligi Mistrzów, a mimo tego jego zwycięstwo w środowym meczu można zagrać po kursie nawet 8.10. Współczynniki na remis również są wysokie, bo oscylują w granicach 5.10-5.25. Z kolei typując wygraną Chelsea możesz to zrobić po kursie około 1.36.
Karabach – Chelsea, przewidywane składy
|1Shakhruddin Makhammadaliev
|3Samy Mmaee
|6Chris Kouakou
|11Emmanuel Addai
|18Dani Bolt
|27Toral Bayramov
|30Abbas Hüseynov
|32Hikmat Cabrayilzada
|55Badavi Guseynov
|97Fabijan Buntic
|1Robert Sanchez
|3Marc Cucurella
|17Andrey Santos
|20Joao Pedro
|23Trevoh Chalobah
|24Reece James
|29Wesley Fofana
|32Tyrique George
|46Reggie Walsh
|49Alejandro Garnacho
|50Max Merrick
|76Ryan Kavuma McQueen
Karabach – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Karabachu
- Remis
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Karabach – Chelsea, transmisja meczu
Mecz Karabach – Chelsea będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z tej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 2. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Tofiq Bahramov Stadium w Baku już w środę, 5 listopada o godzinie 18:45.
