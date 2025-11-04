Karabach Agdam – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2025)

17:48, 4. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Karabach - Chelsea: typy i kursy na środowy (5 listopada) mecz 4. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Mateusz Kochalski
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Karabach – Chelsea, typy i przewidywania

W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA rywalizować będzie między innymi polski bramkarz, Mateusz Kochalski. Polak i jego Karabach Agdam spróbują zatrzymać byłego triumfatora tych rozgrywek, czyli Chelsea. Obie drużyny dość niespodziewanie tyle samo zdobytych punktów. Azerowie ograli Kopenhagę i Benfikę Lizbona. Tego przeciwnika pokonali również Anglicy, którzy dodatkowo rozbili Ajax Amsterdam.

Mimo takiej samej liczby zwycięstw Karabachu i Chelsea, za oczywistego faworyta uchodzi Chelsea. Gospodarze środowego meczu nie grali jeszcze w tej edycji Ligi Mistrzów z taką mocnym przeciwnikiem. Na własnym terenie podejmą jednak rękawicę i postarają się sprawić faworytowi sporo problemów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,82
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 04.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Oglądaj Ekstraklasę, La Ligę i Premier League ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Karabach – Chelsea, sytuacja kadrowa

Karabach – Chelsea, ostatnie wyniki

Większość drużyn w Azerbejdżanie rozegrała dotychczas dziesięć meczów w lidze. Jedno spotkanie mniej w nogach ma Karabach, który legitymuje się bilansem 6-2-1. 20 zdobytych punktów nie pozwala aktualnemu mistrzowi Azerbejdżanu na prowadzenie w rozgrywkach ligowych. Qurban Qurbanov i spółka zgromadzili jedno oczko mniej od lidera, Turan.

W minionym weekend Chelsea odniosła zwycięstwo w derbach Londynu, pokonując Tottenham 1:0 i to na jego obiekcie. Dla The Blues był to udany powrót do rozgrywek ligowych, po niespodziewanej porażce 1:2 z beniaminkiem Sunderlandem. Londyńczycy pokazali, że to spotkanie stanowiło jedynie wypadek przy pracy, czego dowodzi ich siódma lokata w Premier League (dwa oczka straty do wicelidera).

Karabach – Chelsea, historia

Kluby te nie grały ze sobą od ośmiu lat, kiedy to los skojarzył je ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2017/2018. Wówczas Karabach był kompletnie bezradny. Na Stamford Bridge przegrał aż 0:6. Chelsea była nieco bardziej łagodna w meczu wyjazdowym, który wygrała 4:0.

Karabach – Chelsea, kursy bukmacherskie

Różnice w kursach bukmacherów na poszczególne zdarzenia są ogromne. Karabach zdążył już pokazać swoją jakość w tej edycji Ligi Mistrzów, a mimo tego jego zwycięstwo w środowym meczu można zagrać po kursie nawet 8.10. Współczynniki na remis również są wysokie, bo oscylują w granicach 5.10-5.25. Z kolei typując wygraną Chelsea możesz to zrobić po kursie około 1.36.

FK Karabach
Remis
Chelsea
8.10
5.10
1.36
7.80
5.20
1.32
7.75
5.25
1.34
8.10
5.25
1.36
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 00:03.

Karabach – Chelsea, przewidywane składy

Karabach – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Karabachu
  • Remis
  • Wygrana Chelsea
  • Wygrana Karabachu
  • Remis
  • Wygrana Chelsea

0 Votes

Karabach – Chelsea, transmisja meczu

Mecz Karabach – Chelsea będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z tej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 2. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Tofiq Bahramov Stadium w Baku już w środę, 5 listopada o godzinie 18:45.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.