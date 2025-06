Juventus Turyn - Wydad Casablanca to mecz 2. kolejki Klubowych Mistrzostw Świata w USA. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (22 czerwca) o godz. 18:00. Stara Dama chce przypieczętować awans do fazy pucharowej.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Juventus – Wydad: typy i przewidywania

Juventus Turyn zmierzy się w drugiej kolejce grupy G Klubowych Mistrzostw Świata z marokańskim Wydad Casablanca. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (22 czerwca), a Włosi chcą przypieczętować awans do fazy pucharowej. Pod wodzą Igora Tudora Stara Dama prezentuje się widowisko i przede wszystkim skutecznie. Turniej rozpoczęli od zwycięstwa nad Al-Ain (5:0) ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wydad to z kolei jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Afryce, jednak wciąż szuka pierwszego zwycięstwa w historii Klubowych Mistrzostw Świata. Marokańczycy rozpoczęli zmagania od porażki z Manchesterem City (0:2), Do tej pory ich bilans w historii KMŚ to jedno zwycięstwo, jeden remis i aż trzy porażki. Juventus jest zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia, ale Wydad zapowiada walkę o punkty, które mogą przedłużyć ich szanse na awans. Bianconeri chcą wykorzystać starcie z Marokańczykami jako przetarcie przed czwartkowym hitem z Manchesterem City.

Juventus – Wydad: ostatnie wyniki

Piłkarze Starej Damy przed kilkoma dniami rozbili Al-Ain (5:0). Po dwie bramki zdobyli Randal Kolo Muani i Francisco Conceicao, a swoje trafienie dołożył również Kenan Yildiz. Choć Arkadiusz Milik udał się z zespołem do Stanów Zjednoczonych, nie znalazł się w kadrze meczowej na inauguracyjne spotkanie. Przed rozpoczęciem prestiżowego turnieju Juventus pokonał w Serie A Venezię (3:2) i Udinese (2:0), a remisami zakończyły się starcia z Lazio (1:1) oraz Bologną (1:1).

Drużyna z Casablanki rozpoczęła zmagania w USA od porażki z Manchesterem City (0:2). Angielski gigant kończył rywalizację w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał Rico Lewis. Przed wylotem do Ameryki Północnej podopieczni Mohameda Amine Benhachema rozegrali serię spotkań towarzyskich, które nie napawały optymizmem. W sparingach Wydad uległ portugalskiemu Porto (0:1) oraz hiszpańskiej Sevilli (0:1).

Juventus – Wydad: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem niedzielnego starcia w ramach 2. kolejki Klubowych Mistrzostw Świata jest Juventus Turyn. Kurs na zwycięstwo Starej Damy wynosi około 1.35. Jeśli jednak rozważasz obstawienie wygranej Wydad Casablanca, możesz liczyć na znacznie wyższy kurs – około 9.60. Remis wyceniany jest na 5.10.

Juventus FC Remis Wydad Casablanca 1.34 4.90 9.60 1.35 5.10 8.80 1.32 5.00 8.90 1.35 5.10 9.60 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 21 czerwca 2025 11:24 .

Juventus – Wydad: przewidywane składy

Juventus Turyn: Di Gregorio – Kalulu, Gatti, Kelly – Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso – Conceicao, Yildiz, Kolo Muani

Wydad Casablanca: Benabid – Moufi, Meijers, Boutouil, Moufid, Ferreira – Lorch, Amrabat, El Moubarik, Malsa – Rayhi

Juventus – Wydad: sonda

Kto wygra mecz? Juventus Turyn

Remis

Wydad Casablanca Juventus Turyn

Remis

Wydad Casablanca 0 Votes

Juventus – Wydad: transmisja meczu

Mecz Juventus Turyn – Wydad Casablanca w ramach 2. kolejki Klubowych Mistrzostw Świata odbędzie się w niedzielę, 22 czerwca, o godzinie 18:00. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w platformie DAZN. Spotkanie będzie można śledzić również u bukmachera w usłudze Superbet TV.

