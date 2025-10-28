Juventus – Udinese Calcio: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

16:52, 28. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Juventus - Udinese Calcio: typy i kursy na mecz 9. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w środę (29 października) o godzinie 18:30.

Manuel Locatelli
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Juventus – Udinese, typy bukmacherskie

Juventus już w najbliższą środę rozegra swoje kolejne spotkanie ligowe. Bianconeri w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A zmierzą się przed własną publicznością z Udinese Calcio. Przed meczem doszło do trzęsienia ziemi w obozie turyńskiego zespołu. Władze klubu postanowiły rozstać się z Igorem Tudorem. W najbliższym meczu na stanowisku trenera będzie zasiadał Massimiliano Brambilla. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że środowa rywalizacja zakończy się triumfem Starej Damy. Mój typ: wygrana Juventusu

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
1.47
wygrana Juventusu
Zagraj!
*Kursy z 28.10.2025 16⁚42 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Juventus – Udinese, historia

Juventus znajduje się w kiepskim położeniu. Turyńczycy w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczyli dwa remisy (2:2 z Villarrealem w Lidze Mistrzów oraz 0:0 z Milanem), a także ponieśli aż trzy porażki (0:2 z Como, 0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i 0:1 z Lazio).

Udinese Calcio natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Kosty Runjaicia odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Palermo w Pucharze Włoch i 3:2 z Lecce), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Cagliari i 1:1 z Cremonese), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Sassuolo).

Rywalizacja Juventusu z Udinese to jeden z klasycznych pojedynków w historii Serie A, w którym zdecydowaną przewagę ma klub z Turynu. Stara Dama od lat regularnie punktuje z zespołem z Friuli, rzadko pozwalając sobie na straty. W poprzednim sezonie Juventus potwierdził swoją dominację, wygrywając oba mecze ligowe z Udinese. Zarówno w Turynie, jak i w Udine spotkania zakończyły się identycznym wynikiem 2:0 dla Juventusu.

Juventus – Udinese, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio natomiast sięga nawet 6.75.

Juventus FC
Udinese
1.47
4.25
6.75
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2025 16:46.

Juventus – Udinese, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Juventusu
  • remisem
  • wygraną Udinese
  • wygraną Juventusu
  • remisem
  • wygraną Udinese

0 Votes

Juventus – Udinese, przewidywane składy

Juventus – Udinese, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Udinese Calcio będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację ponadto możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

