Juventus – Udinese Calcio: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

Juventus – Udinese, typy bukmacherskie
Juventus już w najbliższą środę rozegra swoje kolejne spotkanie ligowe. Bianconeri w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A zmierzą się przed własną publicznością z Udinese Calcio. Przed meczem doszło do trzęsienia ziemi w obozie turyńskiego zespołu. Władze klubu postanowiły rozstać się z Igorem Tudorem. W najbliższym meczu na stanowisku trenera będzie zasiadał Massimiliano Brambilla. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że środowa rywalizacja zakończy się triumfem Starej Damy. Mój typ: wygrana Juventusu
Juventus – Udinese, historia
Juventus znajduje się w kiepskim położeniu. Turyńczycy w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczyli dwa remisy (2:2 z Villarrealem w Lidze Mistrzów oraz 0:0 z Milanem), a także ponieśli aż trzy porażki (0:2 z Como, 0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i 0:1 z Lazio).
Udinese Calcio natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Kosty Runjaicia odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Palermo w Pucharze Włoch i 3:2 z Lecce), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Cagliari i 1:1 z Cremonese), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Sassuolo).
Rywalizacja Juventusu z Udinese to jeden z klasycznych pojedynków w historii Serie A, w którym zdecydowaną przewagę ma klub z Turynu. Stara Dama od lat regularnie punktuje z zespołem z Friuli, rzadko pozwalając sobie na straty. W poprzednim sezonie Juventus potwierdził swoją dominację, wygrywając oba mecze ligowe z Udinese. Zarówno w Turynie, jak i w Udine spotkania zakończyły się identycznym wynikiem 2:0 dla Juventusu.
Juventus – Udinese, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio natomiast sięga nawet 6.75.
Juventus – Udinese, kto wygra?
Juventus – Udinese, przewidywane składy
|1Matia Perin
|8Teun Koopmeiners
|11Edon Zhegrova
|17Vasilije Adzic
|18Filip Kostić
|20Loïs Openda
|21Fabio Miretti
|25João Mário
|43Matteo Fuscaldo
|44Pedro Felipe
|9Dusan Vlahović
|24Daniele Rugani
|1Alessandro Nunziante
|4Sandi Lovric
|6Oier Zarraga
|7Idrissa Gueye
|13Nicolo Bertola
|15Vakoun Issouf Bayo
|16Matteo Palma
|18Adam Buksa
|19Kingsley Ehizibue
|24Jakub Piotrowski
|33Jordan Zemura
|38Lennon Miller
|41Gioele Venuti
|77Rui Modesto
|90Razvan Sava
|93Daniele Padelli
Juventus – Udinese, transmisja meczu
Spotkanie Juventus – Udinese Calcio będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację ponadto możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.
