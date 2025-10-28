Juventus – Udinese Calcio: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

Juventus - Udinese Calcio: typy i kursy na mecz 9. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w środę (29 października) o godzinie 18:30.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Juventus – Udinese, typy bukmacherskie

Juventus już w najbliższą środę rozegra swoje kolejne spotkanie ligowe. Bianconeri w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A zmierzą się przed własną publicznością z Udinese Calcio. Przed meczem doszło do trzęsienia ziemi w obozie turyńskiego zespołu. Władze klubu postanowiły rozstać się z Igorem Tudorem. W najbliższym meczu na stanowisku trenera będzie zasiadał Massimiliano Brambilla. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że środowa rywalizacja zakończy się triumfem Starej Damy. Mój typ: wygrana Juventusu

Kacper STS 1.47 wygrana Juventusu Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juventus – Udinese, historia

Juventus znajduje się w kiepskim położeniu. Turyńczycy w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczyli dwa remisy (2:2 z Villarrealem w Lidze Mistrzów oraz 0:0 z Milanem), a także ponieśli aż trzy porażki (0:2 z Como, 0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i 0:1 z Lazio).

Udinese Calcio natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Kosty Runjaicia odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Palermo w Pucharze Włoch i 3:2 z Lecce), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Cagliari i 1:1 z Cremonese), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Sassuolo).

Juventus – Udinese, historia

Rywalizacja Juventusu z Udinese to jeden z klasycznych pojedynków w historii Serie A, w którym zdecydowaną przewagę ma klub z Turynu. Stara Dama od lat regularnie punktuje z zespołem z Friuli, rzadko pozwalając sobie na straty. W poprzednim sezonie Juventus potwierdził swoją dominację, wygrywając oba mecze ligowe z Udinese. Zarówno w Turynie, jak i w Udine spotkania zakończyły się identycznym wynikiem 2:0 dla Juventusu.

Juventus – Udinese, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio natomiast sięga nawet 6.75.

Juventus FC Udinese 1.47 4.25 6.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2025 16:46 .

Juventus – Udinese, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Udinese wygraną Juventusu

remisem

wygraną Udinese 0 Votes

Juventus – Udinese, przewidywane składy

Juventus FC Massimo Brambilla Udinese Kosta Runjaić Juventus FC Massimo Brambilla 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 16 Gregorio 15 Kalulu 4 Gatti 6 Kelly 22 McKennie 19 Thuram 5 Locatelli 27 Cambiaso 7 Conceição 10 Yildiz 30 David 9 Davis 10 Zaniolo 11 Kamara 14 Atta 8 Karlström 32 Ekkelenkamp 59 Zanoli 28 Solet 27 Kabasele 2 Goglichidze 40 Okoye 16 Gregorio 15 Kalulu 4 Gatti 6 Kelly 22 McKennie 19 Thuram 5 Locatelli 27 Cambiaso 7 Conceição 10 Yildiz 30 David 9 Davis 10 Zaniolo 11 Kamara 14 Atta 8 Karlström 32 Ekkelenkamp 59 Zanoli 28 Solet 27 Kabasele 2 Goglichidze 40 Okoye 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Udinese Kosta Runjaić Rezerwowi 1 Matia Perin 8 Teun Koopmeiners 11 Edon Zhegrova 17 Vasilije Adzic 18 Filip Kostić 20 Loïs Openda 21 Fabio Miretti 25 João Mário 43 Matteo Fuscaldo 44 Pedro Felipe 9 Dusan Vlahović 24 Daniele Rugani 1 Alessandro Nunziante 4 Sandi Lovric 6 Oier Zarraga 7 Idrissa Gueye 13 Nicolo Bertola 15 Vakoun Issouf Bayo 16 Matteo Palma 18 Adam Buksa 19 Kingsley Ehizibue 24 Jakub Piotrowski 33 Jordan Zemura 38 Lennon Miller 41 Gioele Venuti 77 Rui Modesto 90 Razvan Sava 93 Daniele Padelli

Juventus – Udinese, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Udinese Calcio będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację ponadto możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.