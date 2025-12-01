Juventus – Udinese Calcio: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2025)

Juventus - Udinese Calcio: typy i kursy na mecz 1/8 finału Pucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już we wtorek (2 grudnia) o godzinie 21:00.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Juventus – Udinese, typy bukmacherskie

Już we wtorkowy wieczór rozpoczną się zmagania w 1/8 finału Pucharu Włoch. Tego dnia obejrzymy jedno spotkanie. A w nim Juventus przed własną publicznością podejmie Udinese Calcio. W obecnej kampanii doszło już do starcia tych ekip i lepsi w nich okazali się turyńczycy. Drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia jednak jest niewygodnym rywalem, więc Starą Damę czeka bardzo trudne wyzwanie. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że we wtorkowym meczu obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Juventus – Udinese, ostatnie wyniki

Juventus ustabilizował formę. Podopieczni Luciano Spallettiego wygrali swoje ostatnie dwa mecze (3:2 z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów oraz 2:1 z Cagliari Calcio). Wcześniejsze trzy występy Bianconerich kończyły się jednak remisami (1:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów, 0:0 z Torino i 1:1 z Fiorentiną).

Udinese Calcio prezentuje całkiem wysoką formę. Drużyna Kosty Runjaicia w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła aż trzy zwycięstwa (1:0 z Atalantą Bergamo, 6:2 z Primorje w meczu towarzyskim oraz 2:0 z Parmą), ale też poniosła dwie porażki (0:2 z AS Romą i 0:3 z Bologną).

Juventus – Udinese, historia

Rywalizacja Juventusu z Udinese od lat przebiega pod wyraźne dyktando turyńczyków, którzy zwykle kontrolują przebieg tych spotkań. Choć Udinese potrafiło sprawiać niespodzianki, to jednak historia konfrontacji zdecydowanie sprzyja Juventusowi. W tym sezonie drużyny ponownie się zmierzyły, a Juventus triumfował wynikiem 3:1. Starcia tych ekip często przynoszą ofensywną grę i bramki, ale to Juve najczęściej wychodzi z nich zwycięsko.

Juventus – Udinese, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną BIanconerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.40. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio natomiast wynosi około 7.25.

Juventus – Udinese, kto wygra?

Juventus – Udinese, przewidywane składy

Juventus: Perin – Kalulu, Kelly, Koopmeiners – McKennie, Locatelli, Thuram, Kostić – Conceicao, Yildiz – Vlahović

Udinese: Okoye – Bertola, Kabasele, Solet – Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura – Zaniolo, Davis

Juventus – Udinese, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Udinese Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Polsat Box Go oraz STS TV.

