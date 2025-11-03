Juventus – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

Juventus – Sporting, typy bukmacherskie
We wtorkowy wieczór swoje kolejne spotkanie na ławce trenerskiej Juventusu poprowadzi Luciano Spalletti. Stara Dama tego dnia zmierzy się przed własną publicznością ze Sportingiem Lizbona w ramach 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Turyńczycy są zespołem, który dopiero rozpoczyna nowy rozdział i poszukuje odpowiedniej ścieżki. Portugalczycy natomiast są w znakomitej dyspozycji. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się niezwykle interesująco i wyrównanie.
Ja uważam, że wtorkowe starcie zakończy się triumfem podopiecznych Luciano Spallettiego. Mój typ: wygrana Juventusu
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Juventus – Sporting, ostatnie wyniki
Juventus wraca powoli na dobrą ścieżkę. Ostatnie dwa występy turyńczyków kończyły się zwycięstwami (3:1 z Udinese oraz 2:1 z Cremonese). Wcześniejsze trzy spotkania natomiast kończyły się porażkami (0:2 z Como, 0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i 0:1 z Lazio).
Sporting Lizbona natomiast jest w znakomitej formie. Portugalczycy wygrali wszystkie ze swoich pięciu ostatnich spotkań (po rzutach karny z Ferreirą w krajowym pucharze, 2:1 z Olympique Marsylią w Lidze Mistrzów, 3:0 z Tondelą, 5:1 z Alvercą w krajowym pucharze oraz 2:0 z Alvercą w lidze).
Juventus – Sporting, historia
Rywalizacja między Juventusem a Sportingiem Lizbona ma stosunkowo krótki, ale interesujący przebieg w historii europejskich pucharów. Obie drużyny mierzyły się ze sobą kilkakrotnie w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, a ich spotkania zawsze były wyrównane. Ostatnie mecze odbyły się w 2023 roku w ćwierćfinale Ligi Europy — pierwszy pojedynek w Turynie zakończył się zwycięstwem Starej Damy 1:0. W rewanżu w Lizbonie padł remis 1:1, co dało awans do półfinału drużynie z Włoch
Juventus – Sporting, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny z Włoch, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92. W przypadku zwycięstwa Sportingu Lizbona natomiast sięga nawet 3.80.
Juventus – Sporting, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu
- remisem
- wygraną Sportingu
0 Votes
Juventus – Sporting, przewidywane składy
|1Matia Perin
|11Edon Zhegrova
|17Vasilije Adzic
|18Filip Kostić
|19Khéphren Thuram
|21Fabio Miretti
|25João Mário
|30Jonathan David
|40Jonas Rouhi
|43Matteo Fuscaldo
|20Loïs Openda
|2Matheus Reis
|5Hidemasa Morita
|10Geny Catamo
|12João Virgínia
|13Georgios Vagiannidis
|14Giorgi Kochorashvili
|28Rodrigo Ribeiro
|72Eduardo Quaresma
|89Fotis Ioannidis
|91Ricardo Mangas
Juventus – Sporting, transmisja meczu
Spotkanie Juventus – Sporting Lizbona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.