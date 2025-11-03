Juventus – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

17:46, 3. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Juventus - Sporting Lizbona: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już we wtorek (4 listopada) o godzinie 21:00.

Teun Koopmeiners
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Juventus – Sporting, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór swoje kolejne spotkanie na ławce trenerskiej Juventusu poprowadzi Luciano Spalletti. Stara Dama tego dnia zmierzy się przed własną publicznością ze Sportingiem Lizbona w ramach 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Turyńczycy są zespołem, który dopiero rozpoczyna nowy rozdział i poszukuje odpowiedniej ścieżki. Portugalczycy natomiast są w znakomitej dyspozycji. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się niezwykle interesująco i wyrównanie.

Ja uważam, że wtorkowe starcie zakończy się triumfem podopiecznych Luciano Spallettiego. Mój typ: wygrana Juventusu

STS
1.92
wygrana Juventusu
Zagraj!
*Kursy z 03.11.2025 17⁚28 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Juventus – Sporting, ostatnie wyniki

Juventus wraca powoli na dobrą ścieżkę. Ostatnie dwa występy turyńczyków kończyły się zwycięstwami (3:1 z Udinese oraz 2:1 z Cremonese). Wcześniejsze trzy spotkania natomiast kończyły się porażkami (0:2 z Como, 0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i 0:1 z Lazio).

Sporting Lizbona natomiast jest w znakomitej formie. Portugalczycy wygrali wszystkie ze swoich pięciu ostatnich spotkań (po rzutach karny z Ferreirą w krajowym pucharze, 2:1 z Olympique Marsylią w Lidze Mistrzów, 3:0 z Tondelą, 5:1 z Alvercą w krajowym pucharze oraz 2:0 z Alvercą w lidze).

Juventus – Sporting, historia

Rywalizacja między Juventusem a Sportingiem Lizbona ma stosunkowo krótki, ale interesujący przebieg w historii europejskich pucharów. Obie drużyny mierzyły się ze sobą kilkakrotnie w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, a ich spotkania zawsze były wyrównane. Ostatnie mecze odbyły się w 2023 roku w ćwierćfinale Ligi Europy — pierwszy pojedynek w Turynie zakończył się zwycięstwem Starej Damy 1:0. W rewanżu w Lizbonie padł remis 1:1, co dało awans do półfinału drużynie z Włoch

Juventus – Sporting, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny z Włoch, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92. W przypadku zwycięstwa Sportingu Lizbona natomiast sięga nawet 3.80.

Juventus FC
Sporting CP
1.92
3.50
3.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2025 17:35.

Juventus – Sporting, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Juventusu
  • remisem
  • wygraną Sportingu
Juventus – Sporting, przewidywane składy

Juventus – Sporting, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Sporting Lizbona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

