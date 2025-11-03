Juventus – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

Juventus - Sporting Lizbona: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już we wtorek (4 listopada) o godzinie 21:00.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Juventus – Sporting, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór swoje kolejne spotkanie na ławce trenerskiej Juventusu poprowadzi Luciano Spalletti. Stara Dama tego dnia zmierzy się przed własną publicznością ze Sportingiem Lizbona w ramach 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Turyńczycy są zespołem, który dopiero rozpoczyna nowy rozdział i poszukuje odpowiedniej ścieżki. Portugalczycy natomiast są w znakomitej dyspozycji. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się niezwykle interesująco i wyrównanie.

Ja uważam, że wtorkowe starcie zakończy się triumfem podopiecznych Luciano Spallettiego. Mój typ: wygrana Juventusu

Juventus – Sporting, ostatnie wyniki

Juventus wraca powoli na dobrą ścieżkę. Ostatnie dwa występy turyńczyków kończyły się zwycięstwami (3:1 z Udinese oraz 2:1 z Cremonese). Wcześniejsze trzy spotkania natomiast kończyły się porażkami (0:2 z Como, 0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i 0:1 z Lazio).

Sporting Lizbona natomiast jest w znakomitej formie. Portugalczycy wygrali wszystkie ze swoich pięciu ostatnich spotkań (po rzutach karny z Ferreirą w krajowym pucharze, 2:1 z Olympique Marsylią w Lidze Mistrzów, 3:0 z Tondelą, 5:1 z Alvercą w krajowym pucharze oraz 2:0 z Alvercą w lidze).

Juventus – Sporting, historia

Rywalizacja między Juventusem a Sportingiem Lizbona ma stosunkowo krótki, ale interesujący przebieg w historii europejskich pucharów. Obie drużyny mierzyły się ze sobą kilkakrotnie w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, a ich spotkania zawsze były wyrównane. Ostatnie mecze odbyły się w 2023 roku w ćwierćfinale Ligi Europy — pierwszy pojedynek w Turynie zakończył się zwycięstwem Starej Damy 1:0. W rewanżu w Lizbonie padł remis 1:1, co dało awans do półfinału drużynie z Włoch

Juventus – Sporting, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny z Włoch, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92. W przypadku zwycięstwa Sportingu Lizbona natomiast sięga nawet 3.80.

Juventus FC Sporting CP 1.92 3.50 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2025 17:35 .

Juventus – Sporting, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Sportingu wygraną Juventusu

remisem

wygraną Sportingu 0 Votes

Juventus – Sporting, przewidywane składy

Juventus FC Luciano Spalletti Sporting CP Rui Borges Juventus FC Luciano Spalletti 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 16 Gregorio 15 Kalulu 24 Rugani 4 Gatti 22 McKennie 8 Koopmeiners 5 Locatelli 27 Cambiaso 7 Conceição 10 Yildiz 9 Vlahović 97 Suarez 8 Pote 17 Trincão 7 Quenda 52 Simões 42 Hjulmand 20 Araújo 25 Inácio 26 Diomande 27 Santos 1 Silva 16 Gregorio 15 Kalulu 24 Rugani 4 Gatti 22 McKennie 8 Koopmeiners 5 Locatelli 27 Cambiaso 7 Conceição 10 Yildiz 9 Vlahović 97 Suarez 8 Pote 17 Trincão 7 Quenda 52 Simões 42 Hjulmand 20 Araújo 25 Inácio 26 Diomande 27 Santos 1 Silva 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Sporting CP Rui Borges Rezerwowi 1 Matia Perin 11 Edon Zhegrova 17 Vasilije Adzic 18 Filip Kostić 19 Khéphren Thuram 21 Fabio Miretti 25 João Mário 30 Jonathan David 40 Jonas Rouhi 43 Matteo Fuscaldo 20 Loïs Openda 2 Matheus Reis 5 Hidemasa Morita 10 Geny Catamo 12 João Virgínia 13 Georgios Vagiannidis 14 Giorgi Kochorashvili 28 Rodrigo Ribeiro 72 Eduardo Quaresma 89 Fotis Ioannidis 91 Ricardo Mangas

Juventus – Sporting, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Sporting Lizbona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

