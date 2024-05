fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus FC Salernitana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2024 07:13 .

Juventus FC – US Salernitana, typy na mecz i przewidywania

Juventus w ostatnim czasie nie rozpieszcza swoich kibiców. Pod wodzą Massimiliano Allegriego zespół z Turynu nie potrafi zwyciężyć już od pięciu spotkań. Stara Dama zaliczyła w nich cztery remisy i porażkę. Z kolei Salernitana jest już pewna gry w Serie B w kolejnej kampanii. Juve ma zatem wyborną okazję do tego, aby się przełamać. Ciekawe jest jednak to, że turyński zespół tracił pierwszy gola w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań. Można zatem rozważyć takie rozwiązanie w niedzielę. Mój typ: Salernitana pierwsza strzeli – TAK.

Lukasz STS 4.90 Salernitana pierwsza strzeli – TAK Przejdź na stronę STS

Juventus FC – US Salernitana: typ eksperta

Prezentujemy typ jednego z naszych dziennikarzy – Przemysława Langiera. Materiały Przemka publikujemy w dziale Premium na Goal.pl. Z kolei, “Przemowa” i “Tętno piłki” to formaty, które znajdziecie na naszym kanale na YT.

Przemysław STS 1.25 Juventus wygra i strzeli powyżej 1‚5 bramki – TAK Zagraj

Juventus FC – US Salernitana, sytuacja kadrowa

Mocno osłabieni do rywalizacji podejdą gospodarze. Juventus nie będzie mógł skorzystać z takich graczy jak: Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Kenan Yildiz, Danilo, czy Timothy Weah. Ponadto wyłączeni z gry już od dłuższego czasu są Paul Pogba oraz Nicolo Fagioli. U gości nie będą mogli wystąpić: Grigoris Kastanos, Giulio Maggiore, Norbet Gyomber, Antonio Candreva czy Guillermo Ochoa.

Juventus FC – US Salernitana, ostatnie wyniki

Ekipa Massimiliano Allegriego ma za sobą podział punktów z AS Romą (1:1). Tym samym już od pięciu meczów Juventus nie wygrał, licząc wszystkie rozgrywki. Na swoim stadionie Stara Dama po raz ostatni wygrała 7 kwietnia, gdy pokonała Fiorentinę (1:0).

Drużyna Stefano Colantuono ostatnio jest w katastrofalnej dyspozycji. Salernitana nie potrafi zwyciężyć od 30 grudnia minionego roku, gdy pokonała Hellas Weronę (1:0). W ostatnich czterech spotkaniach zaliczyła natomiast cztery kolejne porażki.

Juventus FC – US Salernitana, historia

W tym roku oba zespoły już ze sobą grały dwukrotnie. W lidze włoskiej Juventus wygrał jednym golem (2:1). Z kolei festiwal strzelecki Stara Dama urządziła sobie w Pucharze Włoch (6:1).

Juventus FC – US Salernitana, kursy

Eksperci nie mają wątpliwości, kto będzie górą w rywalizacji. Typ na zwycięstwo Juventusu został oszacowany na 1.15-1.16. Remis wyceniono na 7.90-8.10. Z kolei wariant na wygraną Salernitany kształtuje się na poziomie 17.00-18.50 i jest najmniej prawdopodobny według bukmacherów. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Juventus FC – US Salernitana, przewidywane składy

Juventus: Szczęsny – Rugani, Bremer, Gatti, Kostić, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Chiesa, Vlahović

Salernitana: Costil – Pirola, Fazio, Pierozzi, Sfait, Basic, Coulibaly, Sambia, Tchaouna, Vignato, Ikwuemesi.

Juventus FC – US Salernitana, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu 0% wygraną Salernitany 0% remisem 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Juventusu

wygraną Salernitany

remisem

Juventus FC – US Salernitana, transmisja meczu

Niedzielne starcie w ramach 36. kolejki Serie A będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium to 74 zł. Spotkanie z udziałem Juventusu i Salernitany zacznie się w niedzielę 12 maja o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.