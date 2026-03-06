Juventus FC – Pisa SC: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2026)

Juventus FC - Pisa SC: typy i kursy na mecz 28. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w sobotę (7 marca) o godzinie 20:45.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Juventus – Pisa, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 28. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym zobaczymy Juventus. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się przed własną publicznością z Pisą. Stara Dama wciąż walczy o czołowe lokaty w tabeli i nie może pozwolić sobie na stratę punktów z niżej notowanym rywalem. Goście z kolei spróbują sprawić niespodziankę i wykorzystać każdą okazję, aby urwać punkty jednemu z faworytów ligi. Zapowiada się więc spotkanie, w którym presja wyniku będzie szczególnie odczuwalna po stronie gospodarzy.

Ja uważam, że tego dnia przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Juventus – Pisa, ostatnie wyniki

Juventus nie znajduje się w dobrej formie. W pięciu ostatnich spotkaniach Stara Dama odniosła jedno zwycięstwo (3:2 z Galatasaray po dogrywce w Lidze Mistrzów), zaliczyła jeden remis (3:3 z Romą), a także poniosła aż trzy porażki (2:3 z Interem Mediolan, 2:5 z Galatasaray w pierwszym meczu oraz 0:2 z Como).

Pisa natomiast ma jeszcze gorsze wyniki. Beniaminek w pięciu ostatnich spotkaniach zanotował jeden remis (0:0 z Hellasem Verona) i poniósł aż cztery porażki (1:3 z Sassuolo, 1:2 z Milanem, 0:1 z Fiorentiną oraz 0:1 z Bologną).

Juventus – Pisa, historia

Historia rywalizacji Juventusu z Pisą nie jest szczególnie rozbudowana, ponieważ oba zespoły rzadko spotykały się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Większość ich pojedynków miała miejsce w latach 80. i na początku 90., kiedy Pisa występowała w Serie A. Zdecydowaną przewagę w bezpośrednich starciach wypracował Juventus, który w większości meczów potwierdzał swoją klasę. Dla zespołu z Pizy konfrontacje ze Starą Damą zawsze były jednak wyjątkowym wydarzeniem i okazją do zmierzenia się z jednym z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech.

Juventus – Pisa, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 12.0.

Juventus FC Pisa 1.25 5.90 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 16:44

Juventus – Pisa, kto wygra?

Juventus – Pisa, przewidywane składy

Juventus – Pisa, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Pisa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

