Juventus – Pafos: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2025)

Juventus - Pafos: typy i kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Pierre Kalulu

Juventus – Pafos, typy bukmacherskie

Już w środowy wieczór zobaczymy w akcji Juventus, który rozegra swoje spotkanie w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się przed własną publicznością z Pafosem. Stara Dama oczywiście jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, ale nie może skreślać Cypryjczyków. Zwłaszcza, że włoski zespół nie imponuje formą i wciąż uczy się stylu gry preferowanego przez nowego szkoleniowca. Nadchodzący mecz na Allianz Stadium zapowiada się zatem bardzo ciekawie.

Ja uważam, że w środowym meczu przynajmniej jeden golkiper zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Juventus – Pafos, ostatnie wyniki

Juventus wciąż szuka odpowiedniej drogi. Bianconeri w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali sięgnąć po trzy zwycięstwa (3:2 z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów, 2:1 z Cagliari oraz 2:0 z Udinese w Pucharze Włoch), ale też zaliczyli remis (1:1 z Fiorentiną), a także ponieśli bolesną porażkę (1:2 z Napoli).

Pafos natomiast ma lepszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Cypryjczycy też sięgnęli po trzy zwycięstwa (2:1 z Arisem, 3:2 z Krasavą i 4:0 z Chloraką), a także zanotowali dwa remisy (1:1 z Anarthosisem oraz 2:2 z Monaco w Lidze Mistrzów).

Juventus – Pafos, historia

Środowe spotkanie będzie pierwszym meczem tych drużyn. Dotychczas Juventus i Pafos nie mieli okazji skrzyżować ze sobą rękawic.

Juventus – Pafos, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.16. W przypadku zwycięstwa Pafosu natomiast sięga nawet 17.0.

Juventus – Pafos, przewidywane składy

Juventus – Pafos, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Pafos obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 7. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

