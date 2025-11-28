Juventus – Cagliari Calcio: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Juventus - Cagliari Calcio: typy i kursy na mecz 13. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w sobotę (29 listopada) o godzinie 18:00.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Filip Kostić

Juventus – Cagliari, typy bukmacherskie

Juventus swoje kolejne spotkanie w rozgrywkach Serie A rozegra już w sobotę. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się w ramach 13. kolejki z Cagliari Calcio. Stara Dama rozpoczęła pod wodzą włoskiego szkoleniowca nowy etap, przez co ich boiskowa dyspozycja jest wielką niewiadomą. Goście natomiast w trwającej kampanii nie potrafią ustabilizować formy i trudno przewidzieć, jaka drużyna wyjdzie w sobotę na Allianz Stadium. Niewątpliwie zbliżająca się rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w Turynie obaj golkiperzy nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Juventus – Cagliari, ostatnie wyniki

Juventus nie może pochwalić się specjalnie dobrą formą. Stara Dama w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (2:1 z Cremonese oraz 3:2 z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów), a także zaliczyła trzy remisy (1:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów, 0:0 z Torino i 1:1 z Fiorentiną).

Cagliari Calcio natomiast kompletnie nie może się pochwalić formą. Goście sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich meczach zaliczyli trzy remisy (2:2 z Hellasem Verona, 0:0 z Como i 3:3 z Genoą), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Sassuolo oraz 0:2 z Lazio).

Juventus – Cagliari, historia

Rywalizacja Juventusu z Cagliari od lat przebiega pod dyktando Starej Damy, choć zdarzały się też wyrównane spotkania. W ubiegłym sezonie doszło między nimi do trzech meczów. Jesienią w lidze padł remis 1:1, natomiast wiosną turyńczycy wygrali 1:0. W międzyczasie Juventus rozgromił Sardyńczyków w Pucharze Włoch aż 4:0.

Juventus – Cagliari, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bianconerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.33. W przypadku zwycięstwa Cagliari Calcio natomiast sięga nawet 10.0.

Juventus – Cagliari, kto wygra?

Juventus – Cagliari, przewidywane składy

Juventus – Cagliari, przewidywane składy

Juventus FC: Luciano Spalletti
Cagliari: Fabio Pisacane

Juventus – Cagliari, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Cagliari Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

