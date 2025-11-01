Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2025)

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa to hit 14. kolejki PKO BO Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę (2 listopada) o godz. 17:30. Gospodarze stracili fotel lidera, który chcą szybko odzyskać.

PressFocus

Jagiellonia – Raków: typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok zmierzy się na własnym obiekcie z Rakowem Częstochowa w najciekawszym spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Znakomita passa Dumy Podlasia dobiegła końca w ubiegły weekend. Po 18 meczach bez porażki na wszystkich frontach białostocczanie musieli uznać wyższość Górnika Zabrze, co kosztowało ich utratę fotela lidera.

Mimo tego Jagiellonia pozostaje bardzo groźna u siebie. Zespół z Podlasia wygrał pięć kolejnych spotkań ligowych na własnym stadionie, a w trzech ostatnich domowych meczach stracił zaledwie jednego gola.

Raków pod wodzą Marka Papszuna wraca na właściwe tory. Po chwilowym kryzysie drużyna z Jasnej Góry pnie się w górę tabeli i do ligowego podium traci już tylko pięć punktów. Jonatan Brunes ma na koncie cztery trafienia w Ekstraklasie, a w tygodniu poprowadził zespół do awansu do 1/8 finału Pucharu Polski. Zapowiada się emocjonujący pojedynek dwóch ofensywnie grających drużyn. Mój typ: remis.

Jagiellonia – Raków: ostatnie wyniki

W Białymstoku trwała radość po awansie do 1/8 finału Pucharu Polski. Jagiellonia pokonała na wyjeździe Miedź Legnica (3:2), a bohaterem został rezerwowy Sergio Lozano, który strzelił dwa gole. Wcześniej Duma Podlasia przegrała w lidze z Górnikiem Zabrze (1:2), zremisowała ze Strasbourgiem (1:1) w Lidze Konferencji oraz pokonała Arkę Gdynia (4:0) i Koronę Kielce (3:1).

Piłkarze z Częstochowy również mogą być zadowoleni ze swoich ostatnich występów. W minioną środę Raków pewnie ograł Cracovię (3:0) w Pucharze Polski, meldując się w kolejnej rundzie. Ekipa Papszuna pokonała Lechię Gdańsk (3:0), a zwycięstwo w końcówce zapewnił Tomasz Pieńko. Raków zremisował także w Lidze Konferencji z Sigmą Ołomuniec (1:1), a w Ekstraklasie przegrał z Cracovią (0:2) i pokonał Motor Lublin (2:0).

Jagiellonia – Raków: historia

W poprzednim sezonie Jagiellonia i Raków podzieliły się punktami w stolicy Podlasia, remisując (2:2). Z kolei w starciu rozegranym w Częstochowie górą byli goście, którzy wygrali (2:1). Dwie bramki wówczas dla Żółto-Czerwonych zdobył Afimico Pululu. Raków ostatni raz zwyciężył w Białymstoku w lutym 2023 roku, gdy gola na wagę kompletu punktów strzelił Tomas Petrasek.

Jagiellonia – Raków: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, większe szanse na triumf mają gospodarze. W ofercie bukmacherów kurs na wygraną Jagiellonii Białystok został ustalony na poziomie 2.35. Jeśli uważasz, że pełna pula trafi do Rakowa Częstochowa, to taki kurs wynosi około 2.90.

Jagiellonia Białystok Remis Raków Częstochowa 2.35 3.40 2.90 2.31 3.45 2.87 2.35 3.45 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2025 07:15 .

Jagiellonia – Raków: przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Raków Częstochowa Marek Papszun Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 22 Piekutowski 15 Wojtuszek 70 Pelmard 3 Stojinovic 27 Wdowik 6 Romanczuk 31 Flach 7 Pozo 11 Balleste 72 Jóźwiak 10 Pululu 99 Rondic 8 Pieńko 80 Diaby-Fadiga 20 Silva 5 Bulat 88 Barath 11 Santos 4 Svarnas 25 Racovitan 66 Konstantopoulos 48 Zych 22 Piekutowski 15 Wojtuszek 70 Pelmard 3 Stojinovic 27 Wdowik 6 Romanczuk 31 Flach 7 Pozo 11 Balleste 72 Jóźwiak 10 Pululu 99 Rondic 8 Pieńko 80 Diaby-Fadiga 20 Silva 5 Bulat 88 Barath 11 Santos 4 Svarnas 25 Racovitan 66 Konstantopoulos 48 Zych 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Marek Papszun Rezerwowi 4 Yuki Kobayashi 5 Cezary Polak 8 Dawid Drachal 9 Dimitris Rallis 13 Bernardo Vital 17 Youssuf Sylla 18 Louka Prip 21 Sergio Lozano 25 Aziel Jackson 66 Adrian Damasiewicz 80 Oskar Pietuszewski 86 Bartosz Mazurek 1 Kacper Trelowski 6 Oskar Repka 7 Fran Tudor 9 Patryk Makuch 10 Ivan Lopez Alvarez 18 Jonatan Braut Brunes 19 Michael Ameyaw 23 Karol Struski 44 Bogdan Mircetic 97 Ibrahima Seck

Jagiellonia – Raków: transmisja meczu

Mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa to hit 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy i zostanie rozegrany w niedzielę (2 listopada) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, TVP Sport oraz w serwisie CANAL+ online.

