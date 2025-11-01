Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2025)

Jagiellonia – Raków: typy bukmacherskie
Jagiellonia Białystok zmierzy się na własnym obiekcie z Rakowem Częstochowa w najciekawszym spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Znakomita passa Dumy Podlasia dobiegła końca w ubiegły weekend. Po 18 meczach bez porażki na wszystkich frontach białostocczanie musieli uznać wyższość Górnika Zabrze, co kosztowało ich utratę fotela lidera.
Mimo tego Jagiellonia pozostaje bardzo groźna u siebie. Zespół z Podlasia wygrał pięć kolejnych spotkań ligowych na własnym stadionie, a w trzech ostatnich domowych meczach stracił zaledwie jednego gola.
Raków pod wodzą Marka Papszuna wraca na właściwe tory. Po chwilowym kryzysie drużyna z Jasnej Góry pnie się w górę tabeli i do ligowego podium traci już tylko pięć punktów. Jonatan Brunes ma na koncie cztery trafienia w Ekstraklasie, a w tygodniu poprowadził zespół do awansu do 1/8 finału Pucharu Polski. Zapowiada się emocjonujący pojedynek dwóch ofensywnie grających drużyn. Mój typ: remis.
Jagiellonia – Raków: ostatnie wyniki
W Białymstoku trwała radość po awansie do 1/8 finału Pucharu Polski. Jagiellonia pokonała na wyjeździe Miedź Legnica (3:2), a bohaterem został rezerwowy Sergio Lozano, który strzelił dwa gole. Wcześniej Duma Podlasia przegrała w lidze z Górnikiem Zabrze (1:2), zremisowała ze Strasbourgiem (1:1) w Lidze Konferencji oraz pokonała Arkę Gdynia (4:0) i Koronę Kielce (3:1).
Piłkarze z Częstochowy również mogą być zadowoleni ze swoich ostatnich występów. W minioną środę Raków pewnie ograł Cracovię (3:0) w Pucharze Polski, meldując się w kolejnej rundzie. Ekipa Papszuna pokonała Lechię Gdańsk (3:0), a zwycięstwo w końcówce zapewnił Tomasz Pieńko. Raków zremisował także w Lidze Konferencji z Sigmą Ołomuniec (1:1), a w Ekstraklasie przegrał z Cracovią (0:2) i pokonał Motor Lublin (2:0).
Jagiellonia – Raków: historia
W poprzednim sezonie Jagiellonia i Raków podzieliły się punktami w stolicy Podlasia, remisując (2:2). Z kolei w starciu rozegranym w Częstochowie górą byli goście, którzy wygrali (2:1). Dwie bramki wówczas dla Żółto-Czerwonych zdobył Afimico Pululu. Raków ostatni raz zwyciężył w Białymstoku w lutym 2023 roku, gdy gola na wagę kompletu punktów strzelił Tomas Petrasek.
Jagiellonia – Raków: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, większe szanse na triumf mają gospodarze. W ofercie bukmacherów kurs na wygraną Jagiellonii Białystok został ustalony na poziomie 2.35. Jeśli uważasz, że pełna pula trafi do Rakowa Częstochowa, to taki kurs wynosi około 2.90.
Jagiellonia – Raków: przewidywane składy
|4Yuki Kobayashi
|5Cezary Polak
|8Dawid Drachal
|9Dimitris Rallis
|13Bernardo Vital
|17Youssuf Sylla
|18Louka Prip
|21Sergio Lozano
|25Aziel Jackson
|66Adrian Damasiewicz
|80Oskar Pietuszewski
|86Bartosz Mazurek
|1Kacper Trelowski
|6Oskar Repka
|7Fran Tudor
|9Patryk Makuch
|10Ivan Lopez Alvarez
|18Jonatan Braut Brunes
|19Michael Ameyaw
|23Karol Struski
|44Bogdan Mircetic
|97Ibrahima Seck
Jagiellonia – Raków: sonda
Kto wygra spotkanie?
- Jagiellonia Białystok 25%
- Remis 25%
- Raków Częstochowa 50%
4+ Votes
Jagiellonia – Raków: transmisja meczu
Mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa to hit 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy i zostanie rozegrany w niedzielę (2 listopada) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, TVP Sport oraz w serwisie CANAL+ online.
