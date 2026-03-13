Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy ekipa Adriana Siemieńca wróci na właściwe tory po ostatnich słabszych występach? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w tę sobotę, 14 marca o godzinie 14:45.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Taras Romanczuk

Jagiellonia Białystok Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2026 13:08

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Jagiellonia Białystok zmierzy się z Piastem Gliwice w meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół Dumy Podlasia przystępuje do tego spotkania z dorobkiem 38 punktów, co przed tą serią gier daje mu 2. miejsce w tabeli. Drużyna Niebiesko-Czerwonych zgromadziła natomiast 29 oczek i zajmuje 14. lokatę w stawce. Starcie w Białymstoku będzie więc ważne dla obu ekip walczących o swoje cele w aktualnym sezonie. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą sobotę, czyli 14 marca, o godzinie 14:45.

Moim zdaniem w tym spotkaniu oba zespoły zdobędą bramkę. Taki scenariusz miał miejsce w dwóch poprzednich bezpośrednich starciach Jagiellonii Białystok z Piastem Gliwice. Podobnie może być także tym razem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ernest STS 1.82 BTTS – tak Odwiedź STS

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Jagiellonii Białystok przed tym spotkaniem nie jest idealna. W zespole gospodarzy zabraknie Dusana Stojinovicia, Bernardo Vitala, Sergio Lozano oraz Kamila Jóźwiaka. Mniej problemów ma Piast Gliwice – w drużynie gości nie należy spodziewać się Frantiska Placha i Quentina Boisgarda. Mimo osłabień liczymy na ciekawe widowisko.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok w dwóch ostatnich spotkaniach PKO BP Ekstraklasy zanotowała porażkę i remis. Zespół Żółto-Czerwonych sensacyjnie przegrał 0:3 z Lechią Gdańsk oraz zremisował 2:2 z Legią Warszawa. W tym samym czasie Piast Gliwice zaprezentował się z trochę lepszej strony – co prawda uległ Zagłębiu Lubin 1:3, ale za to pokonał Cracovię 3:2.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, historia

Ostatnie bezpośrednie pojedynki pomiędzy Jagiellonią Białystok a Piastem Gliwice były wyrównane. W pięciu poprzednich spotkaniach aż czterokrotnie padał bowiem remis. Jeden raz w tym okresie zwyciężyła ekipa Dumy Podlasia, zaś zespół Niebiesko-Czerwonych nie odniósł żadnej wygranej. Zatem drużyna Piastunek będzie chciała przełamać złą passę.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy znajdują się w czołówce ligowej tabeli. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi około 1.80, typ na zwycięstwo Piasta Gliwice to mniej więcej 4.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.45. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych i bonus od wpłat do 600 złotych.

Jagiellonia Białystok Piast Gliwice 1.82 3.45 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2026 13:08

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, przewidywane składy

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Pelmard, Konstantopoulos, Wdowik – Romanczuk, Mazurek – Pozo, Imaz, Szmyt – Pululu

Piast: Szymański – Twumasi, Juande, Czerwiński, Lewicki – Tomasiewicz, Dziczek, Vallejo – Sanca, German Barkovskiy, Jorge Felix

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Jagiellonii

remisem

zwycięstwem Piasta zwycięstwem Jagiellonii

remisem

zwycięstwem Piasta 0 Votes

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, transmisja meczu

Interesująco zapowiadający się pojedynek między Jagiellonią Białystok a Piastem Gliwice oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ciekawe spotkanie w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą sobotę, czyli 14 marca, o godzinie 14:45.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.