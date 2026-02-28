Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2026)

Jagiellonia Białystok podejmie Legię Warszawa w jednym z hitów 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (1 marca) o godz. 14:45. Stołeczny klub liczy na drugi z rzędu triumf w lidze.

PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia – Legia: typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok podejmie Legię Warszawa w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny przystępują do tego spotkania z zupełnie innymi celami. Duma Podlasia jest liderem tabeli i poważnie myśli o drugim mistrzostwie Polski w historii. W czwartek zespół Adriana Siemieńca odrabiał straty w meczu Ligi Konferencji przeciwko Fiorentinie. Choć Białostoczanie doprowadzili do wyrównania w dwumeczu, to w dogrywce Włosi zdobyli dwie bramki i zapewnili sobie awans. W lidze Jagiellonia po dwóch kolejnych remisach będzie chciała wrócić na zwycięską ścieżkę.

Legia zagra o pełną pulę, ponieważ widmo spadku zagląda jej coraz głębiej w oczy. Stołeczny klub w ostatnich dniach pożegnał Steve’a Kapuadi, który przeniósł się do Widzewa Łódź. Trener Marek Papszun ma coraz mniejszy margines błędu. Mimo zdobycia pięciu punktów w trzech ostatnich meczach, Wojskowi wciąż znajdują się w strefie spadkowej. Jeśli wziąć trudy podróży i występ w europejskich pucharach, które mogą odbić się na dyspozycji gospodarzy, warto rozważyć niespodziankę i triumf Wojskowych. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Jagiellonia – Legia: ostatnie wyniki

Kilka dni temu Jagiellonia pokonała na wyjeździe Fiorentinę (4:2) po dogrywce, jednak wcześniejsza porażka u siebie (0:3) sprawiła, że to Włosi cieszyli się z awansu w Lidze Konferencji. W rozgrywkach ligowych Duma Podlasia zremisowała z Radomiakiem Radom (1:1) i Cracovią (0:0), a także wysoko pokonała Motor Lublin (4:1).

W Warszawie wierzą, że w rundzie wiosennej uda się utrzymać w lidze, mimo poważnego kryzysu. Rafał Adamski wpisał się na listę strzelców w meczu z Wisłą Płock (2:1), a Marek Papszun odniósł pierwsze zwycięstwo na ławce Legii. Wojskowi zremisowali z GKS-em Katowice (1:1) oraz Arką Gdynia (2:2), natomiast na inaugurację rundy wiosennej ulegli Koronie Kielce (1:2). Na koniec ubiegłego roku Legia odniosła jeszcze zwycięstwo w europejskich pucharach, pokonując Lincoln Red Imps (4:1).

Jagiellonia – Legia: historia

Wrześniowa potyczka przy Łazienkowskiej zakończyła się bezbramkowym remisem, choć do siatki trafił Portugalczyk Bernardo Vital, ale jego gol został cofnięty przez VAR. Poprzednia wizyta Wojskowych w Białymstoku skończyła się podziałem punktów (1:1). W zeszłym sezonie Jagiellonia potrafiła odnieść zwycięstwo w stolicy (1:0), ale w ćwierćfinale wyraźnie przegrała (1:3).

Jagiellonia – Legia: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, większe szanse na końcowy triumf mają zawodnicy Jagiellonii Białystok. Kursy na wygraną Dumy Podlasia wynoszą około 2.30. Jeśli uważasz, że to Legia Warszawa sięgnie po komplet punktów, to kursy są w granicach 3.10-3.15.

Jagiellonia Białystok Remis Legia Warszawa 2.25 3.35 3.05 2.30 3.55 3.10 2.30 3.55 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 15:07

Jagiellonia – Legia: przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik – Pozo, Flach, Mazurek, Leiva – Pululu

Legia Warszawa: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Krasniqi, Kapustka, Urbański, Elitim, Kun – Colak, Adamki

Jagiellonia – Legia: sonda

Kto wygra mecz? Jagiellonia Białystok

Remis

Legia Warszawa Jagiellonia Białystok

Remis

Legia Warszawa 0 Votes

Jagiellonia – Legia: transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w niedzielę (1 marca) o godz. 14:45. Potyczka ligowa będzie transmitowana na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

