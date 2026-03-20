Jagiellonia Białystok – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (21.03.2026)

Jagiellonia – Wisła, typy bukmacherskie
Sobotnie zmagania w ramach 26. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zakończą się na stadionie w Białymstoku. To tam zagrają wicelider Jagiellonia Białystok i szósty zespół bieżącego sezonu, Wisła Płock. Gospodarze rywalizują o mistrzostwo. Z kolei priorytet gości to utrzymanie. Wygrana przyjezdnych z Płocka mogłaby jednak namieszać w tej kwestii. Czy takowy scenariusz się ziści? Mój poniżej 2,5 bramki.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jagiellonia – Wisła, ostatnie wyniki
Jagiellonia rozegrała w marcu cztery mecze w Ekstraklasie, ale jej bilans nie spełnił oczekiwań środowiska. Zawodnicy Adriana Siemieńca musieli uznać wyższość Lechii Gdańsk (0:3) oraz Piasta Gliwice (1:2). Stratą punktów zakończyło się też starcie z Legią Warszawa (2:2). Przełamanie nadeszło dopiero niedawno z GKS-em Katowice (2:1).
Wisła rozpoczęła tegoroczne granie od pokonania Rakowa Częstochowa (2:1) przed własną publicznością. Później płocczanie przegrali pięć meczów z rzędu, zdobywając w tym okresie zaledwie jedną bramkę. Ekipa Mariusza Misiury swoją niemoc przerwała dopiero w Krakowie, gdzie udało jej się pokonać Cracovię 2:1.
Jagiellonia – Wisła, historia
Pierwszy bezpośredni mecz w tym sezonie nie obfitował w wiele goli, chociaż okazji bramkowych dla obu stron nie brakowało. Ostatecznie udało się wyłonić zwycięzcę po bramce z rzutu karnego w 82. minucie. Jej autorem był Afimico Pululu, dzięki czemu Jagiellonia Białystok pokonała 1:0 Wisłę Płock.
Jagiellonia – Wisła, kursy bukmacherskie
Faworytem sobotniej potyczki jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.75. W przypadku zwycięstwa Wisły Płock natomiast sięga nawet 4.85.
Jagiellonia – Wisła, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Jagiellonii
- Remis
- Wygrana Wisły
0 Votes
Jagiellonia – Wisła, przewidywane składy
Jagiellonia – Wisła, transmisja meczu
Spotkanie Jagiellonia – Wisła obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Rywalizację ponadto możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek w sobotę 21 marca o 20:15.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.