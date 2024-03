fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Naranjo

Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2024 14:09 .

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

W 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy kibice będą świadkami spotkania na szczycie tabeli. Aktualnie pierwsze miejsce zajmuje Śląsk Wrocław, ale Jagiellonia Białystok traci do lidera tylko trzy punkty.

Pomimo dość niewielkiej różnicy w tabeli bukmacherzy spodziewają się wygranej Jagiellonii. Może być to pewnym zaskoczeniem, bo białostoczanie nie wygrali trzech ostatnich meczów w Ekstraklasie. W związku z tym moim zdaniem ciekawą opcją będzie obstawienie tego, że Śląsk nie przegra.

Superbet 1.85 Śląsk nie przegra (X2) Zagraj!

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, kurs 100.00 na gola jednej z drużyn

Rejestrując się w Superbet z kodem GOAL, można obstawić gola wybranej drużyny po kursie 100.00. Wystarczy podczas rejestracji zaakceptować zgody marketingowe, wpłacić 50 zł do depozytu i obstawić na kuponie SOLO za minimum 2 zł gola Jagiellonii lub Śląska. Jeśli zakład okaże się trafiony, gracz otrzyma freebet 200 zł.

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok w czterech ostatnich meczach zanotowała jedno zwycięstwo po dogrywce z Koroną Kielce w Pucharze Polski. Oprócz tego piłkarze Adriana Siemieńca zaliczyli dwie porażki i remis.

Śląsk Wrocław w czterech poprzednich spotkaniach może pochwalić się identycznym bilansem. Lider Ekstraklasy przegrał 0:1 z Pogonią Szczecin i 0:1 ze Stalą Mielec oraz zremisował 0:0 z Lechem i ograł 2:1 Widzew.

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, historia

W pięciu poprzednich meczach bezpośrednich żadna z drużyn nie zdominowała rywalizacji. Raz wygrała Jagiellonia i raz wygrał Śląsk, a oprócz tego trzykrotnie padł remis.

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu są goście. Kurs na wygraną Jagiellonii wynosi około 2.00, a typ na zwycięstwo Śląska Wrocław to mniej więcej 3.90 Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. To spotkanie można obstawić w Superbet. Nasz kod do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Rezerwowi ▼ 4 Kaan Caliskaner 7 Dominik Marczuk 9 Jetmir Haliti 14 Jaroslaw Kubicki 16 Michal Sacek 18 Tomasz Kupisz 27 Bartlomiej Wdowik 39 Aurelien Nguiamba 50 Slawomir Abramowicz 77 Wojciech Laski 9 Erik Expósito 16 Peter Pokorny 17 Petr Schwarz 21 Patryk Szwedzik 22 Mateusz Zukowski 23 Daniel Lukasik 26 Burak Ince 27 Martin Konczkowski 35 Kacper Trelowski 87 Simeon Petrov

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, kto wygra?

Kto wygra mecz? Jagiellonia 100% Śląsk 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Jagiellonia

Śląsk

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Mecz Jagiellonia – Śląsk Wrocław rozpocznie się w piątek (8 marca) o godzinie 20:30 i będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.