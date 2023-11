IMAGO / Jacek Prondzynski / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Nieznacznym faworytem tego pojedynku wydaje się być Jagiellonia, która jest druga w tabeli. Piast z kolei zanotował pięć remisów z rzędu w PKO Ekstraklasie. “Jaga” w ostatnim czasie wbiła dwa gole Koronie, trzy Resovii i Lechowi, cztery Stali, ale sama też ma często problem z zachowanie czystego konta. Zespół z Podlasia nie stracił bramki tylko w dwóch z ostatnich siedmiu meczów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

W zdecydowanie lepszej sytuacji kadrowej znajduje się Jagiellonia. Wygląda na to, że w piątkowym spotkaniu nie będzie mógł wystąpić jedynie Nene zawieszony za cztery żółte kartki. Z kolei w drużynie Piasta zawieszeni są Katranis i Tomasiewicz. Ponadto kontuzje w ostatnim czasie leczyli Wilczek, Dziczek, Krykun i Mucha.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok wygrała tylko jedno z ostatnich czterech spotkań w PKO Ekstraklasie pokonując Stal Mielec 4:0. Ponadto zespół z Podlasia remisował Lechem oraz Koroną, a także przegrał w Szczecinie z Pogonią 0:2. W międzyczasie “Jaga” awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski pokonując Resovię Rzeszów 3:1. Natomiast pięć ostatnich meczów Piasta w PKO Ekstraklasie kończyło się remisami. Były to starcia z ŁKS-em, Koroną, Wartą, Pogonią oraz Zagłębiem Lubin. Podobnie, jak Jagiellonia zespół Vukovicia uzyskał promocję do kolejnej rundy Pucharu Polski eliminując Termalikę.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, historia

Ostatnie rywalizacje Jagiellonii z Piastem są dość wyrównane. W meczu rozegranym w styczniu w Gliwicach padł remis 1:1, natomiast w ostatnim pojedynku, który odbył się przy Słonecznej zwyciężyli gospodarze 2:0. W pięciu ostatnich spotkaniach dwukrotnie lepszy był Piast. Były także dwa remisy i tylko jedna wygrana popularnej “Jagi”.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów nieznacznym faworytem jest Jagiellonia, a kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 2,60. Największe kursy są natomiast przewidziane na remis i wynoszą około 3,20. Warto w tym miejscu zauważyć, że to właśnie takim wynikiem kończyło się pięć ostatnich meczów Piasta w PKO Ekstraklasie, dlatego zachęcam przyjrzeć się ofercie bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, kto wygra

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi ▼ 3 Dusan Stojinovic 8 Nené 18 Tomasz Kupisz 19 Pawel Olszewski 32 Milosz Matysik 36 Jakub Lewicki 38 Damian Wojdakowski 50 Slawomir Abramowicz 51 Alan Rybak 98 Vinícius Matheus 3 Miguel Muñoz 5 Tomas Huk 17 Filip Karbowy 22 Tomasz Mokwa 27 Gabriel Kirejczyk 29 Marcel Bykowski 30 Milosz Szczepanski 33 Karol Szymanski 96 Tihomir Kostadinov Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi ▼ 3 Dusan Stojinovic 8 Nené 18 Tomasz Kupisz 19 Pawel Olszewski 32 Milosz Matysik 36 Jakub Lewicki 38 Damian Wojdakowski 50 Slawomir Abramowicz 51 Alan Rybak 98 Vinícius Matheus 3 Miguel Muñoz 5 Tomas Huk 17 Filip Karbowy 22 Tomasz Mokwa 27 Gabriel Kirejczyk 29 Marcel Bykowski 30 Milosz Szczepanski 33 Karol Szymanski 96 Tihomir Kostadinov

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice, transmisja meczu

Piątkowy mecz Jagiellonii z Piastem transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Spotkanie będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. W łatwy sposób możesz zaoszczędzić 45 zł rejestrując konto za pośrednictwem naszego portalu. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto zauważyć, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

