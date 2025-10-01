Jagiellonia Białystok – Hamrun: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2025)

Jagiellonia Białystok - Hamrun, typy na czwartkowy mecz Ligi Konferencji. Ekipa Adriana Siemieńca zaczyna zmagania w fazie ligowej. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Jagiellonia – Hamrun, typy i przewidywania

Jagiellonia Białystok przebrnęła przez eliminacje i w czwartek rozpocznie zmagania w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. To bez wątpienia bardzo duży sukces dla Adriana Siemieńca i jego podopiecznych. Podczas letniego okienka kadra białostoczan została mocno przebudowana i wydawało się, że będzie potrzebowała znacznie więcej czasu, aby się zgrać i ustabilizować wyniki. Jagiellonia od początku sezonu prezentuje jednak wysoki poziom i zamierza skutecznie rywalizować na trzech frontach. W pierwszej kolejce zagra przed własną publicznością z rywalem z Malty. Zespół Hamrun Spartans jest skazywany na pożarcie w Białymstoku, więc Jagiellonia spróbuje sprostać tym oczekiwaniom. Mój typ – wygrana Jagiellonii.

Jagiellonia – Hamrun, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok w pierwszej ligowej kolejce została rozbita u siebie przez Bruk-Bet Termalicę aż 0-4. Zwiastowało to katastrofę, natomiast okazało się jedyną dotychczasową przegraną trzeciej siły poprzedniego sezonu. Jagiellonia od tego czasu prezentuje się bardzo dobrze. Ostatnie dwie kolejki to remisy w hitowych starciach z Legią Warszawa (0-0) oraz Lechem Poznań (2-2).

Hamrun Spartans rozpoczęło zmagania w europejskich pucharach od eliminacji do Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie ekipa z Malty ograła Żalgiris Wilno, a później poległa w rywalizacji z Dynamem Kijów. Szanse na Ligę Europy odebrało jej Maccabi Tel Aviv, a do Ligi Konferencji udało się awansować po ograniu RFS.

Jagiellonia – Hamrun, historia

Jagiellonia Białystok i Hamrun Spartans nie miały do tej pory okazji, aby się ze sobą zmierzyć. Będzie to pierwszy mecz tych ekip o stawkę w całej historii.

Jagiellonia – Hamrun, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – Jagiellonia Białystok to wielki faworyt czwartkowej rywalizacji. Kurs na jej wygraną wynosi zaledwie 1.25. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Hamrun Spartans jest to natomiast aż 12.00. Kurs na remis wynosi z kolei 6.70.

Jagiellonia – Hamrun, transmisja meczu

Mecz Jagiellonia Białystok – Hamrun Spartans rozpocznie się o godzinie 18:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2. W internecie można to starcie oglądać po wykupieniu dostępu do platformy Polsat Box Go.

