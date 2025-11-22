Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Piekutowski

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, typy i przewidywania

W 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy zagrają ze sobą zespoły, które od kilku lat mają tego samego szkoleniowca. Jagiellonia Białystok Adriana Siemieńca podejmie przed własną publicznością GKS Katowice Rafała Góraka. Będzie to zatem starcie pokoleń na ławkach trenerskich.

Jagiellonia ma za sobą siedem domowych meczów w Ekstraklasie i bilans 5-0-2. Ostatnia potyczka w Białymstoku zakończyła się jednak porażką. Niepokonany na wyjeździe od 12 września pozostaje zaś zespół z Katowic, który spróbuje przeciwstawić się faworytowi. Czy skutecznie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia GKS Katowice Zawodnik Powrót Mateusz Marzec Uraz ścięgna udowego Nieznany Aleksander Paluszek Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki Jagiellonii odbiegały od standardu, do którego przyzwyczaił nas Adrian Siemieniec i jego zespół. Białostoczanie doznali porażek 1:2 z Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa. Terminarz nie rozpieszczał Dumy Podlasia, która tuż przed listopadową przerwą reprezentacyjną zagrała z Pogonią Szczecin. Jagiellonia poradziła sobie jednak z tym wyzwaniem i zdobyła na wyjeździe komplet trzech punktów.

Bilansem 3-0-2 za ostatnie pięć meczów, podobnie jak najbliższy rywal, legitymuje się GKS Katowice. Dla Rafała Góraka i spółki to dobry wynik, ponieważ pozwolił oddalić się trochę od strefy spadkowej. Katowiczanie przegrali niedawno 1:3 z Piastem Gliwice, ale tuż przed tą potyczką mogli szczycić się bilansem trzech kolejnych zwycięstw (Termalica, Korona i Motor).

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, historia

W minionym sezonie GKS pokazał, że stać go na pokonanie największych marek w Polsce. Katowiczanie wygrali przed własną publicznością 3:1. Jagiellonia udanie zrewanżowała się w Białymstoku, gdzie zwyciężyła skromniej, bo 1:0.

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie spodziewają się wyrównanej konfrontacji w Białymstoku. Jagiellonia będzie dysponowała atutem w postaci własnego boiska oraz większą jakością piłkarską. Stąd współczynnik 1.80 na ich wygraną. Jeżeli uważasz, że GKS wróci do Katowic z kompletem punktów, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie około 4.15. Współczynnik na remis to 4.00..

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec GKS Katowice Rafal Gorak Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 22 Piekutowski 15 Wojtuszek 13 Vital 3 Stojinovic 27 Wdowik 21 Lozano 31 Flach 7 Pozo 11 Balleste 72 Jóźwiak 9 Rallis 27 Nowak 99 Zrelak 15 Markovic 8 Galan 5 Bosch 77 Kowalczyk 23 Wasielewski 6 Klemenz 4 Jędrych 2 Kuusk 12 Strączek 22 Piekutowski 15 Wojtuszek 13 Vital 3 Stojinovic 27 Wdowik 21 Lozano 31 Flach 7 Pozo 11 Balleste 72 Jóźwiak 9 Rallis 27 Nowak 99 Zrelak 15 Markovic 8 Galan 5 Bosch 77 Kowalczyk 23 Wasielewski 6 Klemenz 4 Jędrych 2 Kuusk 12 Strączek 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład GKS Katowice Rafal Gorak Rezerwowi 4 Yuki Kobayashi 5 Cezary Polak 6 Taras Romanczuk 8 Dawid Drachal 10 Afimico Pululu 17 Youssuf Sylla 18 Louka Prip 25 Aziel Jackson 50 Sławomir Abramowicz 66 Adrian Damasiewicz 70 Andy Pelmard 80 Oskar Pietuszewski 86 Bartosz Mazurek 1 Dawid Kudła 7 Maciej Rosołek 10 Marcel Wędrychowski 11 Adrian Błąd 14 Jakub Łukowski 16 Grzegorz Rogala 19 Kacper Łukasiak 20 Filip Rejczyk 21 Jakub Kokosinski 22 Sebastian Milewski 30 Alan Czerwiński 80 Ilya Shkurin

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Jagiellonii

Remis

Wygrana GKS-u Wygrana Jagiellonii 100%

Remis 0%

Wygrana GKS-u 0% 2+ Votes

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, transmisja meczu

Mecz z udziałem drużyn z Białegostoku i Katowic będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w niedzielę, 23 listopada o godzinie 12:15.

