Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, typy i przewidywania
W 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy zagrają ze sobą zespoły, które od kilku lat mają tego samego szkoleniowca. Jagiellonia Białystok Adriana Siemieńca podejmie przed własną publicznością GKS Katowice Rafała Góraka. Będzie to zatem starcie pokoleń na ławkach trenerskich.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Jagiellonia ma za sobą siedem domowych meczów w Ekstraklasie i bilans 5-0-2. Ostatnia potyczka w Białymstoku zakończyła się jednak porażką. Niepokonany na wyjeździe od 12 września pozostaje zaś zespół z Katowic, który spróbuje przeciwstawić się faworytowi. Czy skutecznie? Mój typ: obie drużyny strzelą.
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, sytuacja kadrowa
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Mateusz Marzec
Uraz ścięgna udowego
Nieznany
Aleksander Paluszek
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki Jagiellonii odbiegały od standardu, do którego przyzwyczaił nas Adrian Siemieniec i jego zespół. Białostoczanie doznali porażek 1:2 z Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa. Terminarz nie rozpieszczał Dumy Podlasia, która tuż przed listopadową przerwą reprezentacyjną zagrała z Pogonią Szczecin. Jagiellonia poradziła sobie jednak z tym wyzwaniem i zdobyła na wyjeździe komplet trzech punktów.
Bilansem 3-0-2 za ostatnie pięć meczów, podobnie jak najbliższy rywal, legitymuje się GKS Katowice. Dla Rafała Góraka i spółki to dobry wynik, ponieważ pozwolił oddalić się trochę od strefy spadkowej. Katowiczanie przegrali niedawno 1:3 z Piastem Gliwice, ale tuż przed tą potyczką mogli szczycić się bilansem trzech kolejnych zwycięstw (Termalica, Korona i Motor).
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, historia
W minionym sezonie GKS pokazał, że stać go na pokonanie największych marek w Polsce. Katowiczanie wygrali przed własną publicznością 3:1. Jagiellonia udanie zrewanżowała się w Białymstoku, gdzie zwyciężyła skromniej, bo 1:0.
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy nie spodziewają się wyrównanej konfrontacji w Białymstoku. Jagiellonia będzie dysponowała atutem w postaci własnego boiska oraz większą jakością piłkarską. Stąd współczynnik 1.80 na ich wygraną. Jeżeli uważasz, że GKS wróci do Katowic z kompletem punktów, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie około 4.15. Współczynnik na remis to 4.00..
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, przewidywane składy
|4Yuki Kobayashi
|5Cezary Polak
|6Taras Romanczuk
|8Dawid Drachal
|10Afimico Pululu
|17Youssuf Sylla
|18Louka Prip
|25Aziel Jackson
|50Sławomir Abramowicz
|66Adrian Damasiewicz
|70Andy Pelmard
|80Oskar Pietuszewski
|86Bartosz Mazurek
|1Dawid Kudła
|7Maciej Rosołek
|10Marcel Wędrychowski
|11Adrian Błąd
|14Jakub Łukowski
|16Grzegorz Rogala
|19Kacper Łukasiak
|20Filip Rejczyk
|21Jakub Kokosinski
|22Sebastian Milewski
|30Alan Czerwiński
|80Ilya Shkurin
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Jagiellonii 100%
- Remis 0%
- Wygrana GKS-u 0%
2+ Votes
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, transmisja meczu
Mecz z udziałem drużyn z Białegostoku i Katowic będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w niedzielę, 23 listopada o godzinie 12:15.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Reklama
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.