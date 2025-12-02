Inter Mediolan – Venezia FC: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

Inter Mediolan - Venezia FC: typy i kursy na mecz 1/8 finału Pucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w środę (3 grudnia) o godzinie 21:00.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Venezia, typy bukmacherskie

W środowy wieczór zobaczymy w akcji Inter Mediolan. Tego dnia podopiecnzi Cristiana Chivu zmierzą się przed własną publicznością z Venezią w ramach 1/8 finału Pucharu Włoch. Będzie to starcia drużyn z dwóch różnych szczeblów rozgrywkowych, ponieważ drużyna gości na co dzień występuje na zapleczu Serie A. Nadchodząca rywalizacja jest jednak dla nich dobrą okazją, aby przypomnieć o sobie elitarnym zespołom. Nerazzurri jednak są zespołem z najwyższej włoskiej półki, więc to oni są zdecydowanym faworytem do awansu do ćwierćfinału Coppa Italia.

Ja uważam, że w środowej rywalizacji obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą goal – tak

Inter – Venezia, ostatnie wyniki

Inter Mediolan ma problem z ustabilizowaniem formy. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Kajratem Ałmaty w Lidze Mistrzów, 2:0 z Lazio oraz 2:0 z Pisą), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Milanem i 1:2 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów).

Venezia natomiast może się pochwalić lepszym bilansem ostatnich pięciu spotkań. Drużyna gości odniosła bowiem aż cztery zwycięstwa (3:0 z Sudtirolem, 3:1 z Sampdorią, 2:0 z Padovą i 3:0 z Mantovą), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Catanzaro).

Inter – Venezia, historia

Inter i Venezia spotkali się w lidze wiele razy, a bilans przemawia na korzyść mediolańczyków. W ostatnich latach Nerazzurri regularnie wygrywają te pojedynki. Ostatnie dwa mecze miały miejsce w poprzednim sezonie — i dwukrotnie Inter zwyciężył 1:0. Dzięki temu rywalizacja ostatnio układa się zdecydowanie po myśli zespołu ze stolicy mody.

Inter – Venezia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.14. W przypadku zwycięstwa Venezii natomiast sięga nawet 19.0.

Inter – Venezia, kto wygra?

Inter – Venezia, przewidywane składy

Inter Mediolan: Martinez – Bisseck, de Vrij, Bastoni – Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco – Bonny, Thuram

Venezia: Stanković – Schingtienne, Svoboda, Sverko – Busio – Hainaut, Perez, Doumbia, Bjarkason – Yeboah, Fila

Inter – Venezia, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Venezia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Polsat Box Go oraz STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

