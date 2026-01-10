Inter Mediolan – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (11.01.2026)

Inter – Napoli, typy bukmacherskie
Już w niedzielny wieczór odbędzie się hit 20. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie SSC Napoli. Ten mecz śmiało można nazwać starciem na szczycie, ponieważ drużyny rywalizują między sobą o tytuł mistrza Włoch. Obecnie w lepszej sytuacji jest drużyna prowadzona przez Cristiana Chivu, która cztery oczka przewagi nad Azzurimi. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że w niedzielnym hicie obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Inter – Napoli, ostatnie wyniki
Inter Mediolan znajduje się w dobrej formie. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (2:1 z Genoą, 1:0 z Atalantą Bergamo, 3:1 z Bologną oraz 2:0 z Parmą), a także ponieśli jedną porazkę (po rzutach karnych z Bologną w półfinale Superpucharu Włoch).
SSC Napoli natomiast może się pochwalić nieco lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Mistrzowie Włoch odnieśli cztery zwycięstwa (2:0 z Milanem w półfinale Superpucharu Włoch, 2:0 z Bologną w finale Superpucharu Włoch, 2:0 z Cremonese oraz 2:0 z Lazio), a także zanotowali jeden remis (2:2 z Hellasem Verona).
Inter – Napoli, historia
Rywalizacja Interu z Napoli od lat należy do najbardziej elektryzujących pojedynków w Serie A, łącząc w sobie sportową ambicję i regionalny prestiż. Mecze tych drużyn często miały wpływ na walkę o mistrzostwo lub miejsca premiowane grą w europejskich pucharach. Zarówno Inter, jak i Napoli, mogą pochwalić się okresami dominacji oraz wybitnymi piłkarzami, którzy nadawali tym starciom wyjątkowy charakter. W obecnym sezonie doszło już do bezpośredniego pojedynku tych zespołów, który ponownie dostarczył kibicom wielu emocji.
Inter – Napoli, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.72. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga nawet 5.00.
Inter – Napoli, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Interu 0%
- remisem 0%
- wygraną Napoli 100%
1+ Votes
Inter – Napoli, przewidywane składy
Inter – Napoli, transmisja meczu
Spotkanie Inter Mediolan – SSC Napoli będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.