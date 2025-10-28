Hutnik Kraków – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

Hutnik Kraków i Wisła Kraków to pierwsze derbowe starcie między ekipami od 28 lat. Tym razem stawką będzie awans do 1/8 finału STS Pucharu Polski. Sprawdź typy i kursy.

Hutnik Kraków – Wisła Kraków: przewidywania

Hutnik Kraków jest zespołem znajdującym się od dłuższego czasu w głębokim kryzysie. Drużyna z Suchych Stawów pozostaje bez zwycięstwa od pięciu spotkań, notując w tym czasie cztery porażki. Hutnik aktualnie plasuje się w dolnych rejonach Betclic 2. Ligi, mając dwa punkty straty do bezpiecznej strefy.

Wisła Kraków jest natomiast drużyną, która od 13 września pozostaje niepokonana. Aktualny lider Betclic 1.Ligi jest niepokonany od ośmiu spotkań, notując w nich sześć zwycięstw i dwa remisy. Do czwartkowej batalii Biała Gwiazda podejdzie po trzech z rzędu wygranych potyczkach.

Przedstawiciel trzeciego poziomu rozgrywkowego w Polsce w dziewięciu ostatnich starciach przegrał siedem razy. Dla porównania Wisła zwyciężyła w 10 z ostatnich 15 meczów. To może dawać do myślenia przed czwartkową konfrontacją. W związku z tym można rozważyć rozwiązanie z wygraną gości. Mój typ: Wisła wygra 0:1, 0:2 lub 0:3.

Hutnik Kraków – Wisła Kraków: ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Krzysztofa Świątka podejdzie do swojego meczu po bezbramkowym remisie z Zagłębiem Sosnowiec w trakcie minionego weekendu. Hutnik ogólnie jest bez zwycięstwa w roli gospodarza od trzech meczów. Dzielił się w nich punktami nie tylko z drużyną Wojciecha Łobodzińskiego, ale też z Rekordem Bielsko-Białą (2:2). Porażkę zespół z Suchych Stawów zaliczył z kolei w starciu ze Świtem Szczecin (2:2).

Tymczasem ekipa Mariusza Jopa ostatnio wygrała w szalonym starciu ze Stalą Rzeszów (2:1). Wisła może się zatem pochwalić trzema z rzędu zwycięstwami. W roli gościa zaliczyła natomiast jedyną porażkę w tej kampanii. 29 sierpnia uległa Miedzi Legnica (0:2).

Hutnik Kraków – Wisła Kraków: historia

Obie drużyny zagrają ze sobą w czwartek po raz pierwszy od marca 1997 roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis. Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między drużynami trzykrotnie miał miejsce podział punktów i tyle samo razy lepszy był Hutnik. Wisła w roli gościa po raz ostatni zmierzyła się z drużyną z Suchych Stawków w w czerwcu 1996 roku. W tym meczu Hutnik wygrał dwoma golami (2:0).

Hutnik Kraków – Wisła Kraków: kto wygra?

Hutnik Kraków – Wisła Kraków: przewidywane składy

Gospodarze podejdą do rywalizacji prawdopodobnie w swoim najmocniejszym na dzisiaj zestawieniu. 13-krotny mistrz Polski przede wszystkim będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanego Angela Rodado.

Hutnik: Damian Hoyo-Kowalski – Hołuj, Daniel Hoyo-Kowalski, Gandziarowski, Kieliś, Guerrier, Jopek, Urbańczyk, Prusiński, Sowiński, Śliwa

Wisła: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Grujcić, Lelieveld, Carbo, Igbekeme, Kuziemka, Duda, Ertlhaler, Nikaj.

Hutnik Kraków – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w tym starciu są goście. Typ na wygrana Wisły kształtuje się na poziomie 1.33. Remis oszacowano na 5.90. Z kolei rozwiązanie na wygraną Hutnika wynosi 8.50 i to najmniej prawdopodobny wariant według analityków bukmacherskich.

Hutnik Kraków – Wisła Kraków: transmisja

Środowe spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja z meczu Hutnik Kraków – Wisła Kraków będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport od godziny 13:00. Rywalizację skomentują Krzysztof Lenarczyk i Bogdan Zając. Ponadto rywalizację będzie można zobaczyć online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

