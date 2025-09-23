Manchester City w jednym z bardziej interesujących środowych spotkań Carabao Cup zmierzy się w roli gościa z Huddersfield. Sprawdź typy i kursy na mecz 1/16 finału rozgrywek.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Phil Foden

Huddersfield Town – Manchester City: przewidywania

Manchester City w roli faworyta podejdzie do środowej batalii w Pucharze Ligi Angielskiej. Zadanie przed ekipą Josepa Guardioli nie będzie jednak łatwe. Huddersfield Town zamierza kontynuować dobrą passę w rozgrywkach, w których wcześniej wyeliminował już Leicester City oraz Sunderland.

Gospodarze środowej rywalizacji po powrocie do League One nie zdołali wywalczyć miejsca w fazie play-off, kończąc sezon na 10. pozycji. Do czołowej szóstki Huddersfield zabrakło im aż 14 punktów. Cel awansu został więc odłożony na trwające rozgrywki. W tej kampanii zespół z John Smith’s Stadium koncentruje się również na poprawie sytuacji finansowej.

Manchester City to drużyna, która nie rozpoczęła najlepiej sezonu 2025/2026. Rywalizacja w Carabao Cup może być zatem okazją do poprawy nastrojów w zespole. Choć w dwóch z ostatnich trzech spotkań Obywatele odnieśli zwycięstwa, to ambicją ekipy Guardioli jest wykonanie kolejnego kroku w stronę możliwego trofeum w tej kampanii.

Huddersfield liczy, że zdoła sprawić kolejną niespodziankę w rozgrywkach. Tym razem poprzeczka wisi jednak bardzo wysoko. The Citizens są zdecydowanie mocniejszym zespołem, dlatego należy poważnie rozważać scenariusz z ich przekonującym zwycięstwem. Mój typ: Manchester City wygra 3:0.

Huddersfield Town – Manchester City: ostatnie wyniki

Zespół z League One podejdzie do spotkania, mając za sobą remis z Burton (0:0). Wcześniej natomiast zawodnicy Huddersfield uległ Bradford City (1:3). Ogólnie w tym miesiącu drużyna Lee Granta zaliczyła też dwa zwycięstwa.

Tymczasem ekipa z Etihad Stadium ma za sobą remis z Arsenalem (1:1). Wcześniej gracze Man City wygrali z kolei z Napoli (2:0) i z Man Utd (3:0). W każdym razie w roli gościa The Citizens nie dali wygrać w żadnym z dwóch ostatnich spotkań.

Huddersfield Town – Manchester City: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą w środowy wieczór po raz pierwszy od stycznia 2019 roku. Wówczas górą był Man City (3:0). Obywateli byli zresztą górą w każdym z dwóch ostatnich spotkań. Po raz ostatni Man City przegrał z Huddersfild dawno temu, bo w kwietniu 1971 roku (0:1).

Huddersfield Town – Manchester City: kto awansuje?

Kto awansuje do 1/8 finału Carabao Cup? Huddersfield

Manchester City Huddersfield

Manchester City 0 Votes

Huddersfield Town – Manchester City: przewidywane składy

Wygląda na to, że gospodarze podejdą do potyczki bez większych osłabień. Gorzej wygląda sytuacja kadrowa gości. Man City musi radzić sobie bez takich zawodników jak: Rayan Ait-Nouri, Kalvin Phililipps, Mateo Kovacić, Rayan Cherki czy Omar Marmoush.

Huddersfield: Nichols – Sorensen, Feeney, Wallace, Roughan, Vost, Kasumu, Charles, Castledine, Alves, Taylor

Manchester City: Trafford – Nunes, Stones, Ake, Lewis, Bobb, Silva, Gonzalez, Reijnders, Savinho, Foden.

Huddersfield Town – Manchester City: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem rywalizacji według ekspertów są goście. Typ na zwycięstwo Man City został oszacowany na 1.16-1.17. Wariant na remis kształtuje się na poziomie 7.00-7.70. Z kolei rozwiązanie na wygraną Huddersfield kształtuje się na poziomie 12.50-14.50

Huddersfield Town – Manchester City: transmisja

środkowe spotkanie nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Huddersfield Town – Manchester City będzie dostępna tylko online, dzięki usłudze STS TV od godziny 20:45. Co zrobić, aby oglądać spotkanie? Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „ZAKŁADY LIVE” i wybrać spotkanie Huddersfield – Manchester City.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.