Holandia – Litwa: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2025)

Holandia – Litwa: typy bukmacherskie
Eliminacje do mistrzostw świata 2026 ku uciesze reprezentacji Litwy dobiegają już końca. Nasz sąsiad i przeciwnik w grupie G, zdobył zaledwie trzy punkty w siedmiu meczach. Z kolei Holandia ma tych oczek aż 17, co plasuje ją na pierwszym miejscu. Poniedziałkowy pojedynek w Amsterdamie ma posłużyć Oranje w potwierdzeniu awansu na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Pozostaje jedynie pytanie, jak przekonujący będzie to triumf. Mój typ: powyżej 4,5 bramki – TAK.
Holandia – Litwa: ostatnie wyniki
Holandia to reprezentacja zdolna pokonać przeciwnika wysoko, o czym przekonała się Malta i Finlandia. Kadry te przegrały z popularnymi Oranje aż 0:4. Ronald Koeman i spółka nie są jednak niezniszczalni, o czym przekonała się nasza drużyna, która w odstępie dwóch miesięcy zdołała z nią zremisować dwukrotnie 1:1.
Litwa na wygranie meczu czeka od czerwca ubiegłego roku, kiedy to udało jej się pokonać Łotwę 2:0. Nasi sąsiedzi nie mają dobrej passy, ponieważ od tego momentu Litwini niejednokrotnie zawiedli swoich kibiców. Ich niedawny mecz sparingowy z Izraelem zakończył się remisem 0:0.
Holandia – Litwa: historia
Reprezentacje te grają ze sobą we wrześniu tego roku w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Holendrzy prowadzili w Kownie 2:0, by dać się zaskoczyć gospodarzom. Litwini doprowadzili do remisu 2:2, ale finalnie nie mogli cieszyć się ze zdobytego punktu. Holandia wygrała ostatecznie 3:2.
Holandia – Litwa: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Holandię jako faworyta poniedziałkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces gospodarzy to zaledwie 1.04. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające sensacyjna wygraną Litwy to między 35.00 a nawet 5.00. Jeżeli uważasz, że w Amsterdamie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie rzędu nawet 19.00.
Holandia – Litwa: kto wygra?
Holandia – Litwa: przewidywane składy
|5Nathan Aké
|6Matthijs de Ligt
|7Xavi Simons
|9Emanuel Emegha
|13Robin Roefs
|16Jerdy Schouten
|17Noa Lang
|20Quinten Timber
|22Luciano Valente
|23Mark Flekken
|1Dziugas Bartkus
|3Rokas Lekiatas
|5Markas Beneta
|6Modestas Vorobjovas
|8Tomas Kalinauskas
|13Justas Lasickas
|14Vykintas Slivka
|16Domantas Antanavičius
|19Klaudijus Upstas
|20Eligijus Jankauskas
|21Domantas Simkus
|23Edgaras Dubickas
|25Edvinas Gertmonas
|26Sigitas Olberkis
Holandia – Litwa: transmisja meczu
Mecz Holandia – Litwa odbędzie się w poniedziałek (17 listopada) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie Polsat Sport 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.
