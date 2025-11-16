Holandia – Litwa: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Holandia – Litwa: typy bukmacherskie

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 ku uciesze reprezentacji Litwy dobiegają już końca. Nasz sąsiad i przeciwnik w grupie G, zdobył zaledwie trzy punkty w siedmiu meczach. Z kolei Holandia ma tych oczek aż 17, co plasuje ją na pierwszym miejscu. Poniedziałkowy pojedynek w Amsterdamie ma posłużyć Oranje w potwierdzeniu awansu na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Pozostaje jedynie pytanie, jak przekonujący będzie to triumf. Mój typ: powyżej 4,5 bramki – TAK.

Holandia – Litwa: ostatnie wyniki

Holandia to reprezentacja zdolna pokonać przeciwnika wysoko, o czym przekonała się Malta i Finlandia. Kadry te przegrały z popularnymi Oranje aż 0:4. Ronald Koeman i spółka nie są jednak niezniszczalni, o czym przekonała się nasza drużyna, która w odstępie dwóch miesięcy zdołała z nią zremisować dwukrotnie 1:1.

Litwa na wygranie meczu czeka od czerwca ubiegłego roku, kiedy to udało jej się pokonać Łotwę 2:0. Nasi sąsiedzi nie mają dobrej passy, ponieważ od tego momentu Litwini niejednokrotnie zawiedli swoich kibiców. Ich niedawny mecz sparingowy z Izraelem zakończył się remisem 0:0.

Holandia – Litwa: historia

Reprezentacje te grają ze sobą we wrześniu tego roku w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Holendrzy prowadzili w Kownie 2:0, by dać się zaskoczyć gospodarzom. Litwini doprowadzili do remisu 2:2, ale finalnie nie mogli cieszyć się ze zdobytego punktu. Holandia wygrała ostatecznie 3:2.

Holandia – Litwa: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Holandię jako faworyta poniedziałkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces gospodarzy to zaledwie 1.04. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające sensacyjna wygraną Litwy to między 35.00 a nawet 5.00. Jeżeli uważasz, że w Amsterdamie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie rzędu nawet 19.00.

Holandia – Litwa: kto wygra?

Holandia – Litwa: przewidywane składy

Holandia – Litwa: przewidywane składy

Holandia Ronald Koeman Litwa Edgaras Jankauskas Holandia Ronald Koeman 4-3-3 Przewidywany skład 1 Verbruggen 2 Geertruida 3 Timber 4 Dijk 15 Ven 21 Jong 14 Reijnders 8 Gravenberch 18 Malen 10 Depay 11 Gakpo 9 Paulauskas 10 Cernych 7 Dolžnikov 15 Gineitis 11 Sirgedas 22 Golubickas 2 Tutyskinas 24 Utkus 18 Armalas 17 Sirvys 12 Svedkauskas Litwa Edgaras Jankauskas 4-4-2 Przewidywany skład Rezerwowi 5 Nathan Aké 6 Matthijs de Ligt 7 Xavi Simons 9 Emanuel Emegha 13 Robin Roefs 16 Jerdy Schouten 17 Noa Lang 20 Quinten Timber 22 Luciano Valente 23 Mark Flekken 1 Dziugas Bartkus 3 Rokas Lekiatas 5 Markas Beneta 6 Modestas Vorobjovas 8 Tomas Kalinauskas 13 Justas Lasickas 14 Vykintas Slivka 16 Domantas Antanavičius 19 Klaudijus Upstas 20 Eligijus Jankauskas 21 Domantas Simkus 23 Edgaras Dubickas 25 Edvinas Gertmonas 26 Sigitas Olberkis

Holandia – Litwa: transmisja meczu

Mecz Holandia – Litwa odbędzie się w poniedziałek (17 listopada) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie Polsat Sport 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.

