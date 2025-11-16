Holandia – Litwa: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2025)

20:27, 16. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Holandia - Litwa: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Memphis Depay
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Holandia – Litwa: typy bukmacherskie

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 ku uciesze reprezentacji Litwy dobiegają już końca. Nasz sąsiad i przeciwnik w grupie G, zdobył zaledwie trzy punkty w siedmiu meczach. Z kolei Holandia ma tych oczek aż 17, co plasuje ją na pierwszym miejscu. Poniedziałkowy pojedynek w Amsterdamie ma posłużyć Oranje w potwierdzeniu awansu na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Pozostaje jedynie pytanie, jak przekonujący będzie to triumf. Mój typ: powyżej 4,5 bramki – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,60
Poniżej 4‚5 bramki – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 16.11.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Holandia – Litwa: ostatnie wyniki

Holandia to reprezentacja zdolna pokonać przeciwnika wysoko, o czym przekonała się Malta i Finlandia. Kadry te przegrały z popularnymi Oranje aż 0:4. Ronald Koeman i spółka nie są jednak niezniszczalni, o czym przekonała się nasza drużyna, która w odstępie dwóch miesięcy zdołała z nią zremisować dwukrotnie 1:1.

Litwa na wygranie meczu czeka od czerwca ubiegłego roku, kiedy to udało jej się pokonać Łotwę 2:0. Nasi sąsiedzi nie mają dobrej passy, ponieważ od tego momentu Litwini niejednokrotnie zawiedli swoich kibiców. Ich niedawny mecz sparingowy z Izraelem zakończył się remisem 0:0.

Holandia – Litwa: historia

Reprezentacje te grają ze sobą we wrześniu tego roku w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Holendrzy prowadzili w Kownie 2:0, by dać się zaskoczyć gospodarzom. Litwini doprowadzili do remisu 2:2, ale finalnie nie mogli cieszyć się ze zdobytego punktu. Holandia wygrała ostatecznie 3:2.

Holandia – Litwa: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Holandię jako faworyta poniedziałkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces gospodarzy to zaledwie 1.04. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające sensacyjna wygraną Litwy to między 35.00 a nawet 5.00. Jeżeli uważasz, że w Amsterdamie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie rzędu nawet 19.00.

Holandia
Remis
Litwa
1.04
19.0
50.0
1.03
18.0
45.0
1.03
12.0
34.0
1.02
12.3
35.0
1.04
19.0
50.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2025 01:15.

Holandia – Litwa: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Holandii
  • Remis
  • Wygrana Litwy
  • Wygrana Holandii 50%
  • Remis 50%
  • Wygrana Litwy 0%

2+ Votes

Holandia – Litwa: przewidywane składy

Holandia – Litwa: transmisja meczu

Mecz Holandia – Litwa odbędzie się w poniedziałek (17 listopada) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie Polsat Sport 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.