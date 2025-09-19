Hellas Werona – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

12:14, 19. września 2025 13:08, 19. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Juventus w sobotę rozegra spotkanie czwartej kolejki Serie A, mierząc się na wyjeździe z Hellas Weronaą. Mecz zacznie się o godzinie 18:00. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

Dusan Vlahović
fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Hellas Werona – Juventus FC: przewidywania

Juventus brał ostatnio udział w dwóch meczach, w których łącznie padło 15 bramek. To doskonała wizytówka tego, że w sobotni wieczór kibice calcio mogą być świadkami interesującego widowiska. Na drodze Starej Damy stanie Hellas Werona, która w tej kampanii Serie A jeszcze nie zaznała smaku zwycięstwa. W trzech meczach zaliczyła dwa remisy i porażkę.

Juventus ma za sobą potyczki, w których dwukrotnie odradzał się z popiołów. W sobie tylko znany sposób wywalczył pełną pulę w Derby d’Italia. Z kolei w środku tygodnia, w niezwykłych okolicznościach, zremisował z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów.

Najistotniejsze jest to, że ekipa z Turynu w dwóch ostatnich występach nie przypominała drużyny znanej z czasów, gdy dowodzili nią Massimiliano Allegri czy Thiago Motta. Nastąpiła totalna zmiana w nastawieniu Juventusu, co ma przełożenie na lepsze widowiska i atrakcyjność spotkań. Jednocześnie można przypuszczać, że przy okazji sobotniej potyczki trener Igor Tudor ma plan, aby jego zespół miał większą kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami.

Mając na uwadze to, w jakich ostatnio meczach brali udział gracze Bianconerich, można rozważyć wariant z kilkoma golami w rywalizacji. Ciekawa jest opcja, sugerująca minimum trzy trafienia w trakcie spotkania. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Hellas Werona – Juventus FC: ostatnie wyniki

Ekipa z Werony podejdzie do sobotniej rywalizacji po bezbramkowym remisie z Cremonese (0:0). Hellas wcześniej z kolei przegrał z Lazio (0:4). Ogólnie ostatnio ligowe zwycięstwo werończycy zaliczyli dawno temu, bo w maju, gdy pokonali Empoli (2:1).

Z kolei zespół z Turynu ma za sobą zremisowane starcie z BVB. Juventus jeszcze w 90. minucie przegrywał z ekipą z Bundesligi 2:4. Finalnie jednak nie dał się pokonać, remisując ostatecznie 4:4. Tym samym w drugie z rzędu meczu Stara Dama strzeliła cztery gole, bo kilka dni wcześniej 4:3 pokonała Inter Mediolan.

Hellas Werona – Juventus FC: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca tego roku. Wówczas górą był Juventus (2:0). Ogólnie ekipa z Turynu była górą w sześciu z siedmiu ostatnich spotkań między zespołami. Raz natomiast miał miejsce remis.

Hellas Werona – Juventus FC: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Hellas Werona
  • wygraną Juventusu
  • remisem
  • wygraną Hellas Werona 0%
  • wygraną Juventusu 100%
  • remisem 0%

2+ Votes

Hellas Werona – Juventus FC: przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Nicolas Valentini, Tomas Suslov, Daniel Mosquera czy Fallou Cham. Z kolei ekipie Igora Tudora zabraknie Fabio Mirettiego oraz Arkadiusza Milika.

Hellas Werona – Juventus FC: kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Juventusu został oszacowany na poziomie 1.51-1.57. Remis wyceniono na 3.75-3.85. Z kolei opcja na zwycięstwo Hellas Werona kształtuje się w wysokości 6.10-6.50 i to najmniej prawdopodobny scenariusz zdaniem analityków bukmacherskich.

Hellas Werona
Remis
Juventus FC
6.25
3.75
1.57
6.50
3.85
1.57
6.30
3.85
1.56
6.10
3.75
1.51
6.50
3.85
1.57
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2025 19:25.

Hellas Werona – Juventus FC: transmisja

Sobotnia rywalizacja na Allianz Stadium będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Hellas Werona – Juventus zacznie się o godzinie 18:00 i będzie można ją zobaczyć na antenie Eleven Sports 2. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Dominik Guziak. Ponadto spotkanie będzie dostępne w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go i ElevenSports.pl. Mecz będzie dostępny również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) dostęp kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

