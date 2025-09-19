Hellas Werona – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Juventus w sobotę rozegra spotkanie czwartej kolejki Serie A, mierząc się na wyjeździe z Hellas Weronaą. Mecz zacznie się o godzinie 18:00. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

Hellas Werona – Juventus FC: przewidywania

Juventus brał ostatnio udział w dwóch meczach, w których łącznie padło 15 bramek. To doskonała wizytówka tego, że w sobotni wieczór kibice calcio mogą być świadkami interesującego widowiska. Na drodze Starej Damy stanie Hellas Werona, która w tej kampanii Serie A jeszcze nie zaznała smaku zwycięstwa. W trzech meczach zaliczyła dwa remisy i porażkę.

Juventus ma za sobą potyczki, w których dwukrotnie odradzał się z popiołów. W sobie tylko znany sposób wywalczył pełną pulę w Derby d’Italia. Z kolei w środku tygodnia, w niezwykłych okolicznościach, zremisował z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów.

Najistotniejsze jest to, że ekipa z Turynu w dwóch ostatnich występach nie przypominała drużyny znanej z czasów, gdy dowodzili nią Massimiliano Allegri czy Thiago Motta. Nastąpiła totalna zmiana w nastawieniu Juventusu, co ma przełożenie na lepsze widowiska i atrakcyjność spotkań. Jednocześnie można przypuszczać, że przy okazji sobotniej potyczki trener Igor Tudor ma plan, aby jego zespół miał większą kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami.

Mając na uwadze to, w jakich ostatnio meczach brali udział gracze Bianconerich, można rozważyć wariant z kilkoma golami w rywalizacji. Ciekawa jest opcja, sugerująca minimum trzy trafienia w trakcie spotkania. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Hellas Werona – Juventus FC: ostatnie wyniki

Ekipa z Werony podejdzie do sobotniej rywalizacji po bezbramkowym remisie z Cremonese (0:0). Hellas wcześniej z kolei przegrał z Lazio (0:4). Ogólnie ostatnio ligowe zwycięstwo werończycy zaliczyli dawno temu, bo w maju, gdy pokonali Empoli (2:1).

Z kolei zespół z Turynu ma za sobą zremisowane starcie z BVB. Juventus jeszcze w 90. minucie przegrywał z ekipą z Bundesligi 2:4. Finalnie jednak nie dał się pokonać, remisując ostatecznie 4:4. Tym samym w drugie z rzędu meczu Stara Dama strzeliła cztery gole, bo kilka dni wcześniej 4:3 pokonała Inter Mediolan.

Hellas Werona – Juventus FC: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca tego roku. Wówczas górą był Juventus (2:0). Ogólnie ekipa z Turynu była górą w sześciu z siedmiu ostatnich spotkań między zespołami. Raz natomiast miał miejsce remis.

Hellas Werona – Juventus FC: kto wygra?

Hellas Werona – Juventus FC: przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Nicolas Valentini, Tomas Suslov, Daniel Mosquera czy Fallou Cham. Z kolei ekipie Igora Tudora zabraknie Fabio Mirettiego oraz Arkadiusza Milika.

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Nicolas Valentini, Tomas Suslov, Daniel Mosquera czy Fallou Cham. Z kolei ekipie Igora Tudora zabraknie Fabio Mirettiego oraz Arkadiusza Milika.

Hellas Werona – Juventus FC: kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Juventusu został oszacowany na poziomie 1.51-1.57. Remis wyceniono na 3.75-3.85. Z kolei opcja na zwycięstwo Hellas Werona kształtuje się w wysokości 6.10-6.50 i to najmniej prawdopodobny scenariusz zdaniem analityków bukmacherskich.

Hellas Werona – Juventus FC: transmisja

Sobotnia rywalizacja na Allianz Stadium będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Hellas Werona – Juventus zacznie się o godzinie 18:00 i będzie można ją zobaczyć na antenie Eleven Sports 2. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Dominik Guziak. Ponadto spotkanie będzie dostępne w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go i ElevenSports.pl. Mecz będzie dostępny również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) dostęp kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

