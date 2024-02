Hellas Verona – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2024)

IMAGO / NurPhoto / Alberto Gandolfo Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Hellas Verona – Juventus: przewidywania

Jednym z ciekawszych spotkań sobotniej serii gier w Serie A jest rywalizacja Hellas Verony z Juventusem. To będzie w pewnym sensie polski mecz, bowiem po stronie gości prawdopodobnie zobaczymy Wojciecha Szczęsnego oraz Arkadiusza Milika. Zaś w ekipie z Verony Pawła Dawidowicza i Karola Świderskiego, który jakiś czas temu przeniósł się do Włoch. Niemniej faworyt tej rywalizacji jest jeden. Jest nim oczywiście “Stara Dama”, która pomimo ostatniej porażki wciąż jest groźna. Mój typ na to spotkanie: Juventus wygra mecz.

Hellas Verona – Juventus: kontuzje

Hellas Werona Zawodnik Powrót Juan Manuel Cruz Fizyczny dyskomfort Niepewny

Juventus FC Zawodnik Powrót Mattia De Sciglio Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Moise Kean Uraz nogi Niepewny Matia Perin Kontuzja kolana Początek marca 2024 Arkadiusz Milik Suspended (direct red card) Po 1 meczu Bremer Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Paul Pogba disciplinary-reasons-(from-fa—football-association) Po 18 meczach Nicolò Fagioli suspended-(gambling) Po 29 meczach

Hellas Verona – Juventus: ostatnie mecze

Tak, jak już wspomniałem. Juventus przed tygodniem uległ na własnym obiekcie ekipie Udinese. Była to druga porażka z rzędu dla “Starej Damy”. Wcześniej przegrali oni z Interem Mediolan. W sumie w ostatnich pięciu spotkaniach “Juve” zainkasowało siedem oczek. Z kolei ekipa z miasta “Romeo i Julii” zdobyła w analogicznym okresie pięć punktów. Przed tygodniem podzielili się zdobyczą z Mozną.

Hellas Verona – Juventus: historia

Historia starć obu tych ekip jest długa i dość jednoznaczna. W pierwszym spotkaniu tej kampanii padł rezultat 1:0 dla ekipy z Turynu. Był to jednocześnie czwarty wygrany mecz przez Juventus nad Hellasem z rzędu. Wcześniej, w listopadzie 2021 roku Verona pokonała ich na własnym obiekcie 2:1.

Hellas Verona – Juventus: kursy bukmacherskie

Hellas Verona – Juventus: kto wygra?

Hellas Verona – Juventus: przewidywane składy

Hellas Werona Marco Baroni 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Hellas Werona Marco Baroni 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 6 Reda Belahyane 7 Elayis Tavsan 9 Thomas Henry 10 Stefan Mitrovic 16 Mattia Chiesa 18 Fabien Centonze 19 Ruben Vinagre 21 Daniel Silva 22 Alessandro Berardi 25 Suat Serdar 34 Simone Perilli 37 Charlys 42 Diego Coppola 99 Federico Bonazzoli 7 Federico Chiesa 12 Alex Sandro 14 Arkadiusz Milik 17 Samuel Iling 20 Fabio Miretti 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 26 Carlos Alcaraz 33 Tiago Djaló 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge 98 Leonardo Cerri 99 Simone Scaglia

Hellas Verona – Juventus: transmisja

Początek meczu w Veronie już w sobotę 17 lutego 2024 roku o godzinie 17:30. Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Eleven Sports 2. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+ z dodatkowymi kanałami Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports wynosi 48 zł miesięcznie w ofercie na 6 miesięcy (288 zł płatne z góry). Pozwala to oszczędzić kwotę w postaci 156 zł względem standardowej oferty.