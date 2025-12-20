FC Heidenheim – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (21.12.2025)

FC Heidenheim - Bayern Monachium to mecz w ramach 15. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (21 grudnia) o godz. 17:30. Gospodarze chcą sprawić niespodziankę.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Heidenheim – Bayern: typy bukmacherskie

FC Heidenheim podejmie Bayern Monachium w meczu 15. kolejki 1. Bundesligi. Dla gospodarzy starcie z aktualnym mistrzem Niemiec to szansa, by jeszcze przed końcem roku wydostać się ze strefy spadkowej. Zadanie jest jednak niezwykle trudne.

Zespół Franka Schmidta zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli, choć w ostatnich tygodniach widać wyraźną zwyżkę formy. W trzech poprzednich spotkaniach Heidenheim zdobyło sześć punktów. Bayern pozostaje jednak na zupełnie innym poziomie. Bawarczycy są liderem ligi, a po 14 potyczkach mają na koncie aż 51 goli. Harry Kane regularnie bije kolejne strzeleckie rekordy.

Zespół Vincenta Kompany’ego z pewnością nie chce dopuścić do powtórki z kwietnia ubiegłego roku, gdy sensacyjnie przegrał z Heidenheim (2:3). Moim zdaniem w niedzielę nie będzie niespodzianki, a Bayern wróci z kompletem punktów. Warto również rozważyć zakład na liczbę bramek. Mój typ: liczba goli powyżej 3.5.

Paweł STS 1.65 Liczba goli – powyżej 3.5 Zagraj w STS!

Heidenheim – Bayern: ostatnie wyniki

W ubiegłym tygodniu Heidenheim przegrało na wyjeździe z St. Pauli (1:2). Gol strzelony w końcówce spotkania przez Marvina Pieringera nie zdołał już odmienić losów meczu rozgrywanego w Hamburgu. Wcześniej podopieczni Franka Schmidta odnieśli dwa cenne zwycięstwa nad SC Freiburg (2:1) oraz Unionem Berlin (2:1). W listopadzie musieli uznać wyższość Borussii Monchengladbach (0:3) oraz Bayeru Leverkusen (0:6).

Bayern w poprzedniej kolejce niespodziewanie stracił punkty, remisując (2:2) z zamykającym tabelę FSV Mainz. Na listę strzleców wpisał się Kacper Potulski, który zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy na niemieckich boiskach. Bawarczycy mają jednak na koncie także serię efektownych zwycięstw. Pokonali Sporting Lizbona (3:1) w Lidze Mistrzów, rozbili VfB Stuttgart (5:0) w Bundeslidze, wyeliminowali Union Berlin z Pucharu Niemiec, a także ograli St. Pauli (3:1).

Heidenheim – Bayern: historia

W ubiegłym sezonie Bayern dwukrotnie okazał się lepszy od Heidenheim. W stolicy Bawarii Bawarczycy wygrali (4:2), zaś w rewanżu pokonali (4:0). Warto jednak przypomnieć sensacyjną porażkę monachijczyków na wyjeździe z ekipą Franka Schmidta. Monachijczycy prowadzili do przerwy 2:0, lecz po zmianie stron stracili kontrolę nad meczem i ostatecznie przegrali (2:3).

Heidenheim – Bayern: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują na Bayern Monachium jako zdecydowanego faworyta spotkania. Zwycięstwo mistrzów Niemiec wyceniane jest na około 1.14. Sensacyjna wygrana Heidenheim to kurs rzędu 17.00, natomiast remis bukmacherzy wycenili na około 9.00.

Heidenheim – Bayern: przewidywane składy

Heidenheim – Bayern: sonda

Heidenheim – Bayern: transmisja meczu

Mecz FC Heidenheim – Bayern Monachium w ramach 15. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w niedzielę (21 grudnia) o godzinie 17:30. Rywalizację na żywo możesz śledzić w telewizji na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

