Hamburger SV – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (31.01.2026)

Hamburger SV zmierzy się z Bayernem Monachium na Volksparkstadion w 20. kolejce 1. Bundesligi. Mecz zostanie rozegrany w sobotę (31 stycznia) o godz. 18:30. Mistrzowie Niemiec chcą zmazać plamę za ostatnim blamażu w lidze.

Hamburger SV – Bayern: typy bukmacherskie

Hamburger SV podejmie Bayern Monachium w meczu 20. kolejki 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec będą chcieli zrehabilitować się za sensacyjną porażkę z Augsburgiem w poprzedni weekend. Dla zespołu Vincenta Kompany’ego była to pierwsza przegrana w obecnych rozgrywkach ligowych. Bawarczycy nadal zajmują pozycję lidera i mają osiem punktów przewagi nad Borussią Dortmund.

Piłkarze HSV w ubiegłym roku wrócili do niemieckiej elity po siedmioletniej przerwie. Beniaminek zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli, a jego głównym celem jest spokojne utrzymanie się w lidze. Zespół Merlina Polzina nie wygrał pięciu kolejnych spotkań, choć ostatnią porażkę na własnym stadionie poniósł jeszcze w październiku. Z całą pewnością gospodarzy czeka bardzo trudne zadanie. Uważam, iż w tym meczu warto zwrócić uwagę na liczbę bramek. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Hamburger SV – Bayern: ostatnie wyniki

W poprzednim tygodniu piłkarze HSV bezbramkowo zremisowali w derbach z FC St. Pauli. Również spotkanie przeciwko Borussii Monchengladbach zakończyło się podziałem punktów po wyniku (0:0). Z kolei w pierwszym meczu po zimowej przerwie zespół Merlina Polzina musiał uznać wyższość Freiburga, przegrywając (1:2). W grudniu HSV podzielił się punktami z Eintrachtem Frankfurt (1:1) oraz doznał dotkliwej porażki z TSG Hoffenheim (1:4).

Bayern w środku tygodnia pokonał na wyjeździe PSV Eindhoven (2:1) w meczu rozgrywanym w Holandii, zapewniając sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W poprzedniej kolejce 1. Bundesligi monachijczycy niespodziewanie przegrali z Augsburgiem (1:2) na Allianz Arenie. Wcześniej Bawarczycy odnieśli jednak cenne zwycięstwa nad Unionem Royale Saint-Gilloise (2:0) w Lidze Mistrzów, VfB Stuttgart (5:1) i FC Koln (3:1) w lidze.

Hamburger SV – Bayern: historia

Jesienią Bayern rozbił Hamburger SV (5:0) na Allianz Arenie. Dwie bramki wówczas zdobył Harry Kane, który pewnym krokiem zmierza po kolejną koronę króla strzelców. Bawarczycy od lat nie mają litości dla zespołu z Hamburga, regularnie odnosząc efektowne zwycięstwa. W marcu 2018 roku Bayern wygrał u siebie (6:0), a rok wcześniej rozgromił HSV (8:0). Co więcej, nawet mecze rozgrywane na Volksparkstadion rzadko przynosiły gospodarzom powody do radości. Ostatni triumf HSV nad Bayernem miał miejsce we wrześniu 2009 roku

Hamburger SV – Bayern: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego hitu 20. kolejki 1. Bundesligi jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bawarczyków, to takie kursy są w granicach 1.28-1.30. Wygrana piłkarzy z Hamburga została wyceniona na poziomie około 8.60, a remis w okolicach 6.40.

Hamburger SV Remis Bayern Monachium 8.60 6.00 1.30 8.30 6.40 1.28 8.60 6.40 1.30 Odds are subject to change. Last updated 30 stycznia 2026 07:08

Hamburger SV – Bayern: przewidywane składy

Hamburger SV: Fernandes – Capaldo, Vusković, Torunarigha – Jatta, Vieira, Remberg, Muheim – Konigsdorffer, Downs, Rossing-Lelesiit

Bayern Monachium: Neuer – Bischof, Upamecano, Kim, Ito – Kimmich, Goretzka – Olise, Karl, Diaz – Kane

Hamburger SV – Bayern: sonda

Hamburger SV – Bayern: transmisja meczu

Mecz Hamburger SV – Bayern Monachium to mecz w ramach 20. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę (31 stycznia) o godzinie 18:30. Transmisja meczu będzie dostępna na żywo na antenie Eleven Sports 1 i na stronie elevensports.pl.

