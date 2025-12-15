CD Guadalajara – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Pucharu Króla. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się na wyjeździe z trzecioligowcem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Pedro Escartin już w najbliższy wtorek, 16 grudnia o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

CD Guadalajara – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie CD Guadalajara – FC Barcelona w ramach 1/16 finału Pucharu Hiszpanii. Trzecioligowiec w poprzedniej rundzie sprawił niespodziankę, eliminując Ceutę po zwycięstwie 1:0, natomiast zespół Dumy Katalonii, jako obrońca trofeum, dopiero rozpoczyna rywalizację w tych rozgrywkach. Zdecydowanym faworytem wtorkowego starcia jest oczywiście drużyna Blaugrany, która dysponuje lepszym składem. Początek rywalizacji na Estadio Pedro Escartin już w najbliższy wtorek, 16 grudnia o godzinie 21:00.

Moim zdaniem Roony Bardghji trafi do siatki w tym meczu. Szwedzki skrzydłowy najpewniej wyjdzie w podstawowym składzie i będzie chciał zaimponować Hansiemu Flickowi swoją grą oraz skutecznością. Mój typ: Roony Bardghji zdobędzie bramkę.

CD Guadalajara – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed meczem nie pojawiły się informacje o piłkarzach pauzujących w ekipie gospodarzy. Natomiast w drużynie gości na pewno zabraknie Gaviego, Ronalda Araujo oraz Daniego Olmo. Ostatnio z problemami zdrowotnymi zmagali się także Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, jednak obaj Polacy powinni być gotowi na jutrzejsze spotkanie.

CD Guadalajara – FC Barcelona, ostatnie wyniki

CD Guadalajara w dwóch ostatnich kolejkach ligowych zanotowała zmienne rezultaty – trzecioligowy zespół przegrał 1:3 z rezerwami Realu Madryt i pokonał Osasunę Pampeluna B 1:0. W tym samym czasie FC Barcelona może zaliczyła komplet zwycięstw, wygrywając 2:0 z Osasuną Pampeluna w La Lidze oraz 2:1 z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów.

CD Guadalajara – FC Barcelona, historia

Wtorkowe starcie pomiędzy Guadalajarą a Barceloną zapisze się w historii futbolu, ponieważ oba kluby po raz pierwszy zmierzą się ze sobą w oficjalnym meczu. Dla kibiców będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć konfrontację dwóch zespołów, które dotąd nie miały okazji rywalizować. Miejscowi fani powinni wypełnić stadion po same brzegi.

CD Guadalajara – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania są goście, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Guadalajary wynosi mniej więcej 19.00, typ na zwycięstwo Barcelony to około 1.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 9.25. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Guadalajara FC Barcelona Odds are subject to change. Last updated 15 grudnia 2025 13:23

CD Guadalajara – FC Barcelona, przewidywane składy

Guadalajara: Zarco – Rodriguez, Martinez, Ablanque, Gallardo – Munoz, Neskes, Tavares – Calvo, Caropitche, Alvarez

Barcelona: Ter Stegen – Kounde, Christensen, Cubarsi, Martin – Garcia, Bernal, Dro – Bardghji, Lewandowski, Rashford

CD Guadalajara – FC Barcelona, kto wygra?

CD Guadalajara – FC Barcelona, transmisja meczu

Pojedynek między Guadalajarą a Barceloną będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 1. Starcie w ramach 1/16 finału Pucharu Króla można obejrzeć również za pośrednictwem internetu – w usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Potyczka na Estadio Pedro Escartin odbędzie się już w najbliższy wtorek, 16 grudnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

