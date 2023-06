Górnik Łęczna - Wisła Kraków: typy na mecz 34. kolejki I Ligi. Po sensacyjnej porażce z Zagłębiem Sosnowiec Biała Gwiazda ma już tylko minimalne szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy. Wszystko wskazuje na to, że będzie mierzyć się w barażach. W najbliższą sobotę ekipa Radosława Sobolewskiego zagra o zajęcie jak najwyższej lokaty w sezonie zasadniczym. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.