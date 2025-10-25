Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Górnik – Jagiellonia: typy bukmacherskie
Górnik Zabrze zagra u siebie z Jagiellonią Białystok w hicie 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. To będzie starcie lidera z wiceliderem tabeli. Podopieczni Michała Gasparika w ostatnich trzech spotkaniach dwukrotnie remisowali. W miniony weekend byli o krok od porażki w Kielcach, jednak w doliczonym czasie gry punkt uratował Rafał Janicki. Warto podkreślić, że Górnicy pozostają najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach w całej lidze.
W Białymstoku panują doskonałe nastroje. Duma Podlasia zasiadła na fotelu lidera i teraz spróbuje obronić pozycję w jednym z najtrudniejszych terenów Ekstraklasy. To właśnie w Zabrzu niedawno przegrała Legia Warszawa. Co więcej, Jagiellonia w tym sezonie nie zaznała jeszcze porażki w meczach wyjazdowych. Zapowiada się emocjonujące widowisko, w którym moim zdaniem będzie podział punktów. Mój typ: remis.
Górnik – Jagiellonia: ostatnie wyniki
Piłkarze Górnika wywieźli remis z Kielc. Do przerwy przegrywali 0:1, ale w 94. minucie punkt dla zabrzan uratował Rafał Janicki. Wcześniej zespół Michała Gasparika pokonał Legię Warszawa (3:1) po dwóch bramkach Ousmane’a Sowa. W ostatnich tygodniach Górnicy zremisowali także z Cracovią (1:1), wyeliminowali rezerwy Legii w Pucharze Polski i wygrali z Widzewem Łódź (3:2).
Jagiellonia natomiast musi godzić grę w Ekstraklasie z występami w Lidze Konferencji. W czwartek Duma Podlasia zremisowała ze Strasbourgiem (1:1), a między słupkami świetnie spisywał się Miłosz Piekutowski, który zastępuje kontuzjowanego Sławomira Abramowicza. Wcześniej białostoczanie rozbili Arkę Gdynia (4:0), pokonali Koronę Kielce (3:1) i w europejskich rozgrywkach ograli Hamrun Spartans (1:0).
Górnik – Jagiellonia: historia
W pięciu ostatnich meczach pomiędzy Górnikiem a Jagiellonią trzykrotnie górą była Duma Podlasia. W poprzednim sezonie w Zabrzu zwyciężyli goście, natomiast w Białymstoku padł remis (1:1). W marcu 2024 roku Górnik zdołał pokonać zespół Adriana Siemieńca (2:1). Bramki dla zabrzan zdobyli Damian Rasak i Lawrence Ennali, natomiast dla Jagiellonii trafił Kaan Caliskaner.
Górnik – Jagiellonia: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy w roli faworyta w szlagierze kolejki Ekstraklasy wskazują zawodników Górnika. Wygrana zabrzan została ustalona na poziomie mniej więcej 2.12. Z kolei zwycięstwo Jagiellonii Białystok można obstawić na około 3.75.
Górnik – Jagiellonia: przewidywane składy
|7Luka Zahovic
|9Gabriel Barbosa Avelino
|10Lukas Podolski
|16Paweł Olkowski
|17Kamil Lukoszek
|22Abbati Abdullahi
|28Bastien Donio
|33Maksym Chłań
|55Maksymilian Pingot
|79Young-jun Goh
|99Tomasz Loska
|3Dusan Stojinovic
|4Yuki Kobayashi
|5Cezary Polak
|8Dawid Drachal
|9Dimitris Rallis
|10Afimico Pululu
|15Norbert Wojtuszek
|19Alejandro Cantero
|25Aziel Jackson
|31Leon Flach
|66Adrian Damasiewicz
|72Kamil Jóźwiak
|86Bartosz Mazurek
Górnik – Jagiellonia: transmisja meczu
Mecz Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się niedzielę (26 października) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 i w serwisie CANAL+ online.
