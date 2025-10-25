Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Górnik Zabrze zagra u siebie z Jagiellonią Białystok w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w niedzielę, 26 października, o godz. 17:30. Górnicy chcą wrócić na pozycję lidera.

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Sow

Górnik – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Górnik Zabrze zagra u siebie z Jagiellonią Białystok w hicie 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. To będzie starcie lidera z wiceliderem tabeli. Podopieczni Michała Gasparika w ostatnich trzech spotkaniach dwukrotnie remisowali. W miniony weekend byli o krok od porażki w Kielcach, jednak w doliczonym czasie gry punkt uratował Rafał Janicki. Warto podkreślić, że Górnicy pozostają najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach w całej lidze.

W Białymstoku panują doskonałe nastroje. Duma Podlasia zasiadła na fotelu lidera i teraz spróbuje obronić pozycję w jednym z najtrudniejszych terenów Ekstraklasy. To właśnie w Zabrzu niedawno przegrała Legia Warszawa. Co więcej, Jagiellonia w tym sezonie nie zaznała jeszcze porażki w meczach wyjazdowych. Zapowiada się emocjonujące widowisko, w którym moim zdaniem będzie podział punktów. Mój typ: remis.

Górnik – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Piłkarze Górnika wywieźli remis z Kielc. Do przerwy przegrywali 0:1, ale w 94. minucie punkt dla zabrzan uratował Rafał Janicki. Wcześniej zespół Michała Gasparika pokonał Legię Warszawa (3:1) po dwóch bramkach Ousmane’a Sowa. W ostatnich tygodniach Górnicy zremisowali także z Cracovią (1:1), wyeliminowali rezerwy Legii w Pucharze Polski i wygrali z Widzewem Łódź (3:2).

Jagiellonia natomiast musi godzić grę w Ekstraklasie z występami w Lidze Konferencji. W czwartek Duma Podlasia zremisowała ze Strasbourgiem (1:1), a między słupkami świetnie spisywał się Miłosz Piekutowski, który zastępuje kontuzjowanego Sławomira Abramowicza. Wcześniej białostoczanie rozbili Arkę Gdynia (4:0), pokonali Koronę Kielce (3:1) i w europejskich rozgrywkach ograli Hamrun Spartans (1:0).

Górnik – Jagiellonia: historia

W pięciu ostatnich meczach pomiędzy Górnikiem a Jagiellonią trzykrotnie górą była Duma Podlasia. W poprzednim sezonie w Zabrzu zwyciężyli goście, natomiast w Białymstoku padł remis (1:1). W marcu 2024 roku Górnik zdołał pokonać zespół Adriana Siemieńca (2:1). Bramki dla zabrzan zdobyli Damian Rasak i Lawrence Ennali, natomiast dla Jagiellonii trafił Kaan Caliskaner.

Górnik – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta w szlagierze kolejki Ekstraklasy wskazują zawodników Górnika. Wygrana zabrzan została ustalona na poziomie mniej więcej 2.12. Z kolei zwycięstwo Jagiellonii Białystok można obstawić na około 3.75.

Górnik – Jagiellonia: przewidywane składy

Górnik – Jagiellonia: sonda

Górnik – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się niedzielę (26 października) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 i w serwisie CANAL+ online.

