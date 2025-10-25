Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Górnik Zabrze zagra u siebie z Jagiellonią Białystok w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w niedzielę, 26 października, o godz. 17:30. Górnicy chcą wrócić na pozycję lidera.

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Sow

Górnik – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Górnik Zabrze zagra u siebie z Jagiellonią Białystok w hicie 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. To będzie starcie lidera z wiceliderem tabeli. Podopieczni Michała Gasparika w ostatnich trzech spotkaniach dwukrotnie remisowali. W miniony weekend byli o krok od porażki w Kielcach, jednak w doliczonym czasie gry punkt uratował Rafał Janicki. Warto podkreślić, że Górnicy pozostają najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach w całej lidze.

W Białymstoku panują doskonałe nastroje. Duma Podlasia zasiadła na fotelu lidera i teraz spróbuje obronić pozycję w jednym z najtrudniejszych terenów Ekstraklasy. To właśnie w Zabrzu niedawno przegrała Legia Warszawa. Co więcej, Jagiellonia w tym sezonie nie zaznała jeszcze porażki w meczach wyjazdowych. Zapowiada się emocjonujące widowisko, w którym moim zdaniem będzie podział punktów. Mój typ: remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Górnik – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Piłkarze Górnika wywieźli remis z Kielc. Do przerwy przegrywali 0:1, ale w 94. minucie punkt dla zabrzan uratował Rafał Janicki. Wcześniej zespół Michała Gasparika pokonał Legię Warszawa (3:1) po dwóch bramkach Ousmane’a Sowa. W ostatnich tygodniach Górnicy zremisowali także z Cracovią (1:1), wyeliminowali rezerwy Legii w Pucharze Polski i wygrali z Widzewem Łódź (3:2).

Jagiellonia natomiast musi godzić grę w Ekstraklasie z występami w Lidze Konferencji. W czwartek Duma Podlasia zremisowała ze Strasbourgiem (1:1), a między słupkami świetnie spisywał się Miłosz Piekutowski, który zastępuje kontuzjowanego Sławomira Abramowicza. Wcześniej białostoczanie rozbili Arkę Gdynia (4:0), pokonali Koronę Kielce (3:1) i w europejskich rozgrywkach ograli Hamrun Spartans (1:0).

Górnik – Jagiellonia: historia

W pięciu ostatnich meczach pomiędzy Górnikiem a Jagiellonią trzykrotnie górą była Duma Podlasia. W poprzednim sezonie w Zabrzu zwyciężyli goście, natomiast w Białymstoku padł remis (1:1). W marcu 2024 roku Górnik zdołał pokonać zespół Adriana Siemieńca (2:1). Bramki dla zabrzan zdobyli Damian Rasak i Lawrence Ennali, natomiast dla Jagiellonii trafił Kaan Caliskaner.

Górnik – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta w szlagierze kolejki Ekstraklasy wskazują zawodników Górnika. Wygrana zabrzan została ustalona na poziomie mniej więcej 2.12. Z kolei zwycięstwo Jagiellonii Białystok można obstawić na około 3.75.

Górnik – Jagiellonia: przewidywane składy

Górnik Zabrze Michal Gasparik Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Górnik Zabrze Michal Gasparik 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Lubik 5 Szcześniak 26 Janicki 20 Josema 64 Janza 18 Ambros 8 Hellebrand 14 Kubicki 81 Kmet 23 Liseth 30 Sow 17 Sylla 18 Prip 6 Romanczuk 11 Balleste 21 Lozano 80 Pietuszewski 27 Wdowik 70 Pelmard 13 Vital 7 Pozo 22 Piekutowski 1 Lubik 5 Szcześniak 26 Janicki 20 Josema 64 Janza 18 Ambros 8 Hellebrand 14 Kubicki 81 Kmet 23 Liseth 30 Sow 17 Sylla 18 Prip 6 Romanczuk 11 Balleste 21 Lozano 80 Pietuszewski 27 Wdowik 70 Pelmard 13 Vital 7 Pozo 22 Piekutowski 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 7 Luka Zahovic 9 Gabriel Barbosa Avelino 10 Lukas Podolski 16 Paweł Olkowski 17 Kamil Lukoszek 22 Abbati Abdullahi 28 Bastien Donio 33 Maksym Chłań 55 Maksymilian Pingot 79 Young-jun Goh 99 Tomasz Loska 3 Dusan Stojinovic 4 Yuki Kobayashi 5 Cezary Polak 8 Dawid Drachal 9 Dimitris Rallis 10 Afimico Pululu 15 Norbert Wojtuszek 19 Alejandro Cantero 25 Aziel Jackson 31 Leon Flach 66 Adrian Damasiewicz 72 Kamil Jóźwiak 86 Bartosz Mazurek

Górnik – Jagiellonia: sonda

Kto wygra mecz? Górnik Zabrze

Remis

Jagiellonia Białystok Górnik Zabrze

Remis

Jagiellonia Białystok 0 Votes

Górnik – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się niedzielę (26 października) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 i w serwisie CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.