GKS Tychy - Chrobry Głogów: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Drużyna Dariusza Banasika w sobotę ma zamiar wykonać kolejny krok w kierunku awansu do elity. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Tychy

GKS Tychy Chrobry Głogów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2024 14:05 .

GKS Tychy – Chrobry Głogów, typy na mecz i przewidywania

GKS Tychy w tym sezonie jest zespołem zaangażowanym w grę o awans do PKO Ekstraklasy. Przed sobotnim starciem ekipa Dariusza Banasika legitymuje się bilansem 41 punktów. Tymczasem na koncie Chrobrego Głogów jest 26 oczek. Ekipa Piotra Plewni skupia się jednocześnie na grze o utrzymanie. Pomarańczowo-czarni przegrali trzy z ostatnich pięciu starć z tyszanami, co może dawać do myślenia przed potyczką w ramach 24. kolejki Fortuna 1 Ligi. Można zatem rozważyć rozwiązanie ze zwycięstwem śląskiej ekipy. Typ: wygrana GKS-u.

GKS Tychy – Chrobry Głogów, sytuacja kadrowa

Obie drużyny będą osłabione w sobotnim starciu. W szeregach gospodarzy nie będzie mógł wystąpić tylko Dominik Połap. Tymczasem w ekipie z Głogowa wyłączony z gry ma być tylko Gabriel Estigarribia.

GKS Tychy – Chrobry Głogów, ostatnie wyniki

W lekkim dołku znalazł się ostatnio zespół z Tychów, będący od dwóch spotkań bez zwycięstwa. GKS przegrał z Arką Gdynią (0:1) i zremisował z Miedzią Legnica (2:2). W roli gospodarza tyszanie w trzech ostatnich meczach przegrali natomiast tylko raz, notując również dwa zwycięstwa.

Ekipa z Głogowa ma z kolei za sobą wygrane starcie ze Stalą Rzeszów (2:1). Chrobry jednocześnie wrócił na zwycięski szlak po trzech meczach bez zwycięstwa. Dzielił się w nich punktami z: Bruk-Betem Termaliką (1:1) czy Polonią Warszawa (1:1). Przegrał natomiast z Górnikiem Łęczna (0:1).

GKS Tychy – Chrobry Głogów, historia

Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się ze sobą we wrześniu minionego roku. Wówczas górą byli głogowianie (2:1). Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami cztery razy szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Chrobry, raz miał miejsce remis i w jednym starciu górą był GKS.

GKS Tychy – Chrobry Głogów, kursy

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na wygraną GKS-u został oszacowany na mniej więcej 1.59-1.64. Remis wyceniono na 3.65-3.85. Tymczasem wariant na wygraną Chrobrego został oszacowany na 4.90-5.25. Przy okazji sobotniego meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego

GKS Tychy – Chrobry Głogów, typ kibiców

GKS Tychy – Chrobry Głogów, transmisja meczu

Sobotnie starcie będzie można można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Rywalizacja będzie emitowana na antenie Polsat Sport Premium 1. Spotkanie będzie też dostępne na platformie Polsat Box Go.

