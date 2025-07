GKS Katowice – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (28.07.2025)

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

GKS Katowice – Zagłębie, typy i przewidywania

GKS Katowice w zeszłym roku sprawiło niezłą sensację, zajmując wysokie miejsce w tabeli jako beniaminek. Ten sezon może być trudniejszy, gdyż rywale znacząco się wzmocnili, a ekipa Rafała Góraka postawiła na rynku transferowym głównie na piłkarzy z ligi. Straciła Oskara Repkę, który od samego początku znakomicie radzi sobie w Rakowie Częstochowa. W poniedziałek GKS Katowice podejmie przed własną publicznością Zagłębie Lubin, które również ma za sobą nieudany start. Miedziowi polegli w rywalizacji z Widzewem Łódź, a w Katowicach spróbują wrócić na właściwe tory. Nie ulega wątpliwościom, że to bardzo ważne spotkanie dla obu drużyn.

GKS Katowice – Zagłębie, ostatnie wyniki

GKS Katowice przed tygodniem zainaugurował ligowe rozgrywki z bardzo trudnym rywalem, gdyż mierzył się z wicemistrzem Polski. Raków Częstochowa na wyjeździe ograł zeszłorocznego beniaminka 1-0, choć wynik mógł być inny. GKS Katowice nie ma więc na koncie choćby oczka. W podobnej sytuacji znajduje się Zagłębie Lubin, które również nie zapunktowało w pierwszej kolejce. Miedziowi okazali się słabsi od Widzewa Łódź, także przegrywając zaledwie jedną bramką.

GKS Katowice – Zagłębie, historia

W minionym sezonie bezpośrednie mecze tych drużyn przyniosły dwa odmienne rezultaty. Jesienią przed własną publicznością Zagłębie Lubin wygrało 1-0, zaś w rundzie wiosennej GKS Katowice skutecznie się zrewanżował, również zwyciężając jedną bramką. Były to pierwsze starcia o stawkę od 2015 roku, kiedy to obie rywalizowały na zapleczu Ekstraklasy.

GKS Katowice – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta tego spotkania stawiają GKS Katowice. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.25. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Zagłębia Lubin jest to 3.30. Kurs na remis wynosi z kolei 3.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

GKS Katowice Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lipca 2025 08:51 .

GKS Katowice – Zagłębie, przewidywane składy

GKS: Kudła, Czerwiński, Jędrych, Klemenz, Wasielewski, Łukasiak, Kowalczyk, Galan, Błąd, Rosołek, Nowak

Zagłębie: Hładun, Corluka, Nalepa, Ławniczak, Yakuba, Kocaba, Dąbrowski, Szmyt, Radwański, Wdowiak, Kosidis

GKS Katowice – Zagłębie, kto wygra?

GKS Katowice – Zagłębie, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz GKS Katowice – Zagłębie Lubin rozpocznie się o godzinie 19:00. Można go śledzić na żywo w telewizji na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, a także w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online.

