GKS Katowice – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (03.03.2026)

GKS Katowice podejmie Widzew Łódź w ćwierćfinale STS Pucharu Polski. Mecz odbędzie się we wtorek (3 marca) o godz. 20:45. Igor Jovicević zagra o uratowanie posady.

PressFocus Na zdjęciu: Osman Bukari

GKS Katowice – Widzew: typy bukmacherskie

GKS Katowice zagra u siebie z Widzewem Łódź w ćwierćfinale STS Pucharu Polski. Wszystko wskazuje na to, że dla trenera Igora Jovicevicia, będzie to mecz o posadę. Chorwacki szkoleniowiec zdobył zaledwie cztery punkty w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych, a czterokrotni mistrzowie Polski osunęli się do strefy spadkowej. W Łodzi na transfery wydano ponad 20 milionów euro, a mimo to widmo spadku zagląda drużynie w oczy coraz poważniej. – To trudny moment, ale musimy oczyścić głowy i walczyć o awans w Katowicach – podkreśla Jovicević.

Tymczasem GieKSa prowadzona przez Rafała Góraka prezentuje się solidnie. Katowiczanie wygrali trzy z pięciu ostatnich meczów ligowych i zajmują 10. miejsce w Ekstraklasie. W poprzednich rundach wyeliminowali Wisłę Płock, ŁKS Łódź oraz Jagiellonię Białystok. Teraz mogą sięgnąć po ogromny sukces, jednak presja spoczywa przede wszystkim na Widzewie. Moim zdaniem to goście, mimo problemów, mają więcej jakości piłkarskiej, dlatego warto rozważyć typ na ich zwycięstwo. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

GKS Katowice – Widzew: ostatnie wyniki

GieKSa w sobotę sięgnęła po komplet punktów, pokonując na własnym obiekcie Górnika Zabrze (3:1) po znakomitej końcówce spotkania. Wcześniej Katowiczanie przegrali z Arką Gdynia (1:3), a także zremisowali z Legią Warszawa (1:1). Początek roku przyniósł cenne zwycięstwa nad Widzewem (1:0) po golu Lukasa Klemenza, a także nad Zagłębiem Lubin (2:0).

Z kolei Łodzianie w 23. kolejce Ekstraklasy przegrali w Szczecinie z Pogonią (0:1). Wcześniej bezbramkowo zremisowali z Cracovią i pokonali Wisłę Płock (2:0). Początek wiosny nie był jednak dla Widzewa udany. Porażki z GKS-em (0:1) oraz z Jagiellonią (1:3) sprawiły, że drużyna znalazła się poważnym kryzysie.

GKS Katowice – Widzew: historia

Lukas Klemenz zapewnił triumf GKS-owi w lutowym spotkaniu z Łodzianami. Widzew w pierwszej części kampanii wygrał z Katowiczanami (3:0). Na listę strzelców wpisali się Sebastian Bergier i Fran Alvarez, a Mateusz Kowalczyk skierował piłkę do własnej bramki. W pięciu ostatnich potyczkach trzy razy górą byli gracze Widzewa.

GKS Katowice – Widzew: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie jasno pokazują, że nie ma wyraźnego faworyta wtorkowej potyczki w Pucharze Polski w Katowicach. Jeśli myślisz, że w regulaminowym czasie gry górą będzie GKS, to kurs wynosi około 2.77. Zwycięstwo Widzew Łódź zostało wycenione na poziomie 2.67, natomiast remis 2.77.

GKS Katowice Remis Widzew Łódź 2.77 3.25 2.67 2.77 3.25 2.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2026 07:00

GKS Katowice – Widzew: przewidywane składy

GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Jirka, Milewski, Kowalczyk, Wasielewski – Wdowiak, Zrelak, Nowak

Widzew Łódź: Drągowski – Isaac, Andreou, Wiśniewski, Cheng – Bukari, Lerager, Shehu, Alvarez – Kornvig, Bergier

GKS Katowice – Widzew: sonda

Kto awansuje do półfinału Pucharu Polski? GKS Katowice

Widzew Łódź GKS Katowice

Widzew Łódź 0 Votes

GKS Katowice – Widzew: transmisja meczu

Mecz GKS Katowice – Widzew Łódź w ramach 1/4 finału STS Pucharu Polski zostanie rozegrany we wtorek (3 marca) o godzinie 20:45. Starcie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.