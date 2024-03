GKS Katowice – Podbeskidzie: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2024)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GKS Katowice – Podbeskidzie, typy na mecz i przewidywania

GKS Katowice i Podbeskidzie mają konkretne plany na trwający sezon na zapleczu PKO Ekstraklasy. Drużyna Rafała Góraka marzy o awansie do elity. Bielszczanie chcą się natomiast za wszelką cenę utrzymać w Fortuna 1 Lidze. W tym celu zatrudniono Jarosława Skrobacza, który zastąpił Dariusza Marca w klubie z Bielska-Białej. Katowiczanie wygrali jednak w dziewięciu z ostatnich 16 meczów, co stawia ich w roli faworyta niedzielnego spotkania. Typ: wygrana GKS-u Katowice.

GKS Katowice – Podbeskidzie, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do rywalizacji bez ubytków kadrowych. Jednocześnie postrachem dla rywali mogą być Arkadiusz Jędrych i Sebastian Bergier, imponujący skutecznością w tym sezonie. Poważniejszych kłopotów kadrowych nie ma też w ekipie z Rychlińskiego.

GKS Katowice – Podbeskidzie, ostatnie wyniki

Zespół Rafała Góraka jest ostatnio na fali wznoszącej, co skutkuje tym, że obecnie bilans GieKSy to 36 oczek. Katowiczanie wygrali trzy ostatnie mecze, pokonując Miedź Legnicę (2:0), Znicz Pruszków (3:1) i Resovię (2:0).

Bielszczanie są natomiast bez zwycięstwa w tym roku. Podbeskidzie zaliczyło trzy porażki i dwa remisy w ostatnich pięciu spotkaniach. Tydzień temu Górale ulegli Lechii Gdańsk (1:2).

GKS Katowice – Podbeskidzie, historia

W pierwszym starciu w tej kampanii z udziałem obu ekip miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w pięciu ostatnich meczach ligowych między GKS-em a Podbeskidziem trzy razy drużyny dzieliły się punktami, a w pozostałych dwóch meczach katowiczanie i bielszczanie zaliczyli po jednej wygranej.

GKS Katowice – Podbeskidzie, kursy

GKS Katowice – Podbeskidzie, transmisja meczu

Niedzielna rywalizacja z udziałem GKS-u Katowice i Podbeskidzie będzie do obejrzenia w telewizji i w internecie. Spotkanie będzie emitowane na antenie Polsat Sport Premium 1 i na platformie Polsat Box Go. Mecz zacznie się o godzinie 15:00.

