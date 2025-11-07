GKS Katowice – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

GKS Katowice – Piast Gliwice: przewidywania
GKS Katowice do kampanii 2025/2026 przystępował jako najlepsza ekipa na Górnym Śląsku w poprzednim sezonie. Jednocześnie drużyna Rafała Góraka do kolejnej rywalizacji w elicie przystępowała z zamiarem za wszelką cenę przedłużyć swój pobyt w PKO BP Ekstraklasie. Chociaż start był trudny, co nie może dziwić, bo z klubem latem rozstali się Sebastian Bergier i Oskar Repka. To ostatnio wygląda na to, że Trójkolorowi znów są na właściwych torach.
Piast Gliwice to natomiast ekipa, która do nowej kampanii przystępowała pod wodzą Maxa Moldera. Szwed miał na celu zmianę systemu gry po Aleksandarze Vukoviciu. Chociaż prace nad tym zostały przeprowadzone i ich efekty były szybko widoczne, to nie przełożyło się to jednak na wyniki Piastunek. Tym samym władze klubu podjęły decyzję o zmianie w sztabie szkoleniowym, a Moldera zastąpił Daniel Myśliwiec, który w dwóch spotkaniach ligowych jako szkoleniowiec Niebiesko-czerwonych nie zaznał jeszcze smaku zwycięstwa.
W ostatnim starciu między zespołami padł bezbramkowy remis. W każdym razie emocji nie brakowało przy okazji potyczki w Gliwicach, w trakcie której padły cztery gole. W związku z tym można rozważyć wariant z trafieniami z obu stron. Tym bardziej że taki scenariusz miał miejsce w trzech z ostatnich pięciu starć między zespołami, licząc wszystkie typy meczów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
GKS Katowice – Piast Gliwice: ostatnie wyniki
Gospodarze przystąpią do rywalizacji, będąc na fali wznoszącej. GKS Katowice może pochwalić się czterema z rzędu zwycięstwami, licząc też STS Puchar Polski. Do sobotniej konfrontacji ekipa Rafała Góraka podejdzie po starciu z Bruk-Betem Termaliką (3:0). U siebie GieKSa w sześciu ostatnich oficjalnych spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, przegrała dwukrotnie i cztery razy wygrała.
Z kolei drużyna z Gliwic ma za sobą remis z Koroną Kielce. W spotkaniu w każdym razie zabrakło goli. Premierowe zwycięstwo w nowym klubie Daniel Myśliwiec zaliczył natomiast w krajowym pucharze, gdy Piast ograł Odrę Opole (2:0). W tym starciu gliwiczanie przerwali serię trzech z rzędu porażek.
GKS Katowice – Piast Gliwice: historia
Obie ekipy zmierzą się ze sobą na Arena Katowice po raz pierwszy w historii. Wcześniej w lutym tego roku GKS grał z Piastem. Niemniej spotkanie odbyło się jeszcze na obiekcie przy ulicy Bukowej. Ogólnie w pięciu ostatnich meczach między drużynami każda z ekip zaliczył po jednej wygranej. Z kolei trzy razy miał miejsce remis.
GKS Katowice – Piast Gliwice: kto wygra?
GKS Katowice – Piast Gliwice: przewidywane składy
Ekipa z Katowic podejdzie do rywalizacji osłabiona brakiem dwóch graczy. GKS nie może liczyć na Mateusza Marza i Aleksandara Paluszka. Pierwszy leczy kontuzją ścięgna udowego, a drugi więzadeł krzyżowych. U gości zabraknie natomiast Andreasa Katsantonisa i Michałą Chrapka.
|7Maciej Rosołek
|11Adrian Błąd
|13Bartosz Jaroszek
|14Jakub Łukowski
|15Eman Markovic
|16Grzegorz Rogala
|20Filip Rejczyk
|21Jakub Kokosinski
|22Sebastian Milewski
|30Alan Czerwiński
|33Patryk Szczuka
|77Mateusz Kowalczyk
|80Ilya Shkurin
|7Jorge Felix
|15Levis Pitan
|22Tomasz Mokwa
|31Oskar Leśniak
|36Jakub Lewicki
|63German Barkovskiy
|79Dawid Rychta
|80Hugo Vallejo
GKS Katowice – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie
Eksperci prognozują, że większe szanse na zwycięstwo w sobotniej potyczce mają gospodarze. Typ na wygraną GieKSy kształtuje się na poziomie 2.30. Dla porównania wariant na zwycięstwo Piasta wyceniono na 3.20. Z kolei rozwiązanie na remis oszacowano na 3.40 i to najmniej prawdopodobny wariant według bukmacherów.
GKS Katowice – Piast Gliwice: transmisja
Sobotnia batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Piast Gliwice będzie można śledzić na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15. Mecz skomentują Kamil Kania i Marcin Baszczyński. Ponadto spotkanie można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.
