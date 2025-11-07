GKS Katowice – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

GKS Katowice - Piast Gliwice zmierzą się ze sobą w ostatnim sobotnim starciu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W roli faworyta do meczu przystąpią gospodarze. Sprawdź typy i kursy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GKS Katowice – Piast Gliwice: przewidywania

GKS Katowice do kampanii 2025/2026 przystępował jako najlepsza ekipa na Górnym Śląsku w poprzednim sezonie. Jednocześnie drużyna Rafała Góraka do kolejnej rywalizacji w elicie przystępowała z zamiarem za wszelką cenę przedłużyć swój pobyt w PKO BP Ekstraklasie. Chociaż start był trudny, co nie może dziwić, bo z klubem latem rozstali się Sebastian Bergier i Oskar Repka. To ostatnio wygląda na to, że Trójkolorowi znów są na właściwych torach.

Piast Gliwice to natomiast ekipa, która do nowej kampanii przystępowała pod wodzą Maxa Moldera. Szwed miał na celu zmianę systemu gry po Aleksandarze Vukoviciu. Chociaż prace nad tym zostały przeprowadzone i ich efekty były szybko widoczne, to nie przełożyło się to jednak na wyniki Piastunek. Tym samym władze klubu podjęły decyzję o zmianie w sztabie szkoleniowym, a Moldera zastąpił Daniel Myśliwiec, który w dwóch spotkaniach ligowych jako szkoleniowiec Niebiesko-czerwonych nie zaznał jeszcze smaku zwycięstwa.

W ostatnim starciu między zespołami padł bezbramkowy remis. W każdym razie emocji nie brakowało przy okazji potyczki w Gliwicach, w trakcie której padły cztery gole. W związku z tym można rozważyć wariant z trafieniami z obu stron. Tym bardziej że taki scenariusz miał miejsce w trzech z ostatnich pięciu starć między zespołami, licząc wszystkie typy meczów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

GKS Katowice – Piast Gliwice: ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do rywalizacji, będąc na fali wznoszącej. GKS Katowice może pochwalić się czterema z rzędu zwycięstwami, licząc też STS Puchar Polski. Do sobotniej konfrontacji ekipa Rafała Góraka podejdzie po starciu z Bruk-Betem Termaliką (3:0). U siebie GieKSa w sześciu ostatnich oficjalnych spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, przegrała dwukrotnie i cztery razy wygrała.

Z kolei drużyna z Gliwic ma za sobą remis z Koroną Kielce. W spotkaniu w każdym razie zabrakło goli. Premierowe zwycięstwo w nowym klubie Daniel Myśliwiec zaliczył natomiast w krajowym pucharze, gdy Piast ograł Odrę Opole (2:0). W tym starciu gliwiczanie przerwali serię trzech z rzędu porażek.

GKS Katowice – Piast Gliwice: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą na Arena Katowice po raz pierwszy w historii. Wcześniej w lutym tego roku GKS grał z Piastem. Niemniej spotkanie odbyło się jeszcze na obiekcie przy ulicy Bukowej. Ogólnie w pięciu ostatnich meczach między drużynami każda z ekip zaliczył po jednej wygranej. Z kolei trzy razy miał miejsce remis.

GKS Katowice – Piast Gliwice: kto wygra?

GKS Katowice – Piast Gliwice: przewidywane składy

Ekipa z Katowic podejdzie do rywalizacji osłabiona brakiem dwóch graczy. GKS nie może liczyć na Mateusza Marza i Aleksandara Paluszka. Pierwszy leczy kontuzją ścięgna udowego, a drugi więzadeł krzyżowych. U gości zabraknie natomiast Andreasa Katsantonisa i Michałą Chrapka.

Ekipa z Katowic podejdzie do rywalizacji osłabiona brakiem dwóch graczy. GKS nie może liczyć na Mateusza Marza i Aleksandara Paluszka. Pierwszy leczy kontuzją ścięgna udowego, a drugi więzadeł krzyżowych. U gości zabraknie natomiast Andreasa Katsantonisa i Michałą Chrapka.

GKS Katowice Rafal Gorak Piast Gliwice Daniel Mysliwiec

Rezerwowi 7 Maciej Rosołek 11 Adrian Błąd 13 Bartosz Jaroszek 14 Jakub Łukowski 15 Eman Markovic 16 Grzegorz Rogala 20 Filip Rejczyk 21 Jakub Kokosinski 22 Sebastian Milewski 30 Alan Czerwiński 33 Patryk Szczuka 77 Mateusz Kowalczyk 80 Ilya Shkurin 7 Jorge Felix 15 Levis Pitan 22 Tomasz Mokwa 31 Oskar Leśniak 36 Jakub Lewicki 63 German Barkovskiy 79 Dawid Rychta 80 Hugo Vallejo

GKS Katowice – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Eksperci prognozują, że większe szanse na zwycięstwo w sobotniej potyczce mają gospodarze. Typ na wygraną GieKSy kształtuje się na poziomie 2.30. Dla porównania wariant na zwycięstwo Piasta wyceniono na 3.20. Z kolei rozwiązanie na remis oszacowano na 3.40 i to najmniej prawdopodobny wariant według bukmacherów.

GKS Katowice Piast Gliwice 2.30 3.40 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2025 00:36 .

GKS Katowice – Piast Gliwice: transmisja

Sobotnia batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Piast Gliwice będzie można śledzić na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15. Mecz skomentują Kamil Kania i Marcin Baszczyński. Ponadto spotkanie można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

