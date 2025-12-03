GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (04.12.2025)

GKS Katowice powalczy w czwartkowy wieczór o sprawienie niespodzianki w spotkaniu z Jagiellonią Białystok. Faworytem potyczki są goście. Sprawdź typy i kursy na mecz.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: przewidywania

GKS Katowice w tej kampanii priorytetowo traktuje rywalizację w PKO BP Ekstraklasie. W każdym razie w wyjątkowym dniu na Śląsku, bo w Barbórkę, ekipa Rafała Góraka ma zamiar wykonać kolejny krok w kierunku finału STS Pucharu Polski. Mimo że wyzwanie przed Trójkolorowymi jest bardzo trudne, to nikt w drużynie nie zamierza składać broni.

Na drodze katowiczan stanie Jagiellonia Białystok. Ekipa prowadzona przez Adriana Siemieńca jest zespołem niepokonanym od 6 listopada, licząc wszystkie rozgrywki. Chociaż białostoczanom może towarzyszyć zmęczenie, bo rywalizują w tym sezonie już od 18 lipca, to jednak na oparach Jagiellonia chce wywiązać się z roli faworyta na Arena Katowice.

W ostatnim czasie w potyczkach z udziałem GieKSy nie brakuje goli. Mając natomiast na uwadze to, że ekipa z Białegostoku również stawia na ofensywną grę, można spodziewać się kilku trafień w bezpośredniej rywalizacji obu drużyn. Mój typ: Powyżej 2,5 bramki – TAK.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: ostatnie wyniki

Ekipa z Katowice przystąpi do swojej potyczki, będąc w bardzo dobrych nastrojach. GKS pokonał ostatnio Pogoń Szczecin (2:0). Trójkolorowi tym szybko wrócili na zwycięski szlak po porażce z Piastem Gliwice (1:3). Wcześniej natomiast GieKSa zaliczyła cztery z rzędu wygrane mecze.

Żółto-czerwoni są z kolei drużyną, która w trakcie minionego weekendu zaliczyła remis z Zagłębiem Lubin (0:0). Wcześniej natomiast Jagiellonia pokonała kolejno: KuPS (1:0) czy Pogoń Szczecin (2:1). w roli gościa białostoczanie są bez wygranej od czterech meczów.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą w czwartek po raz pierwszy od marca tego roku. Wówczas górą była Jagiellonia (1:0). Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach między zespołami dwukrotnie górą była ekipa z Białegostoku. Raz natomiast lepsi byli katowiczanie (3:1).

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: kto awansuje?

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji, musząc radzić sobie Aleksandra Paluszka. Z kolei Żółto-czerwoni prawdopodobnie podejdą do potyczki w swoim optymalnym składzie.

GKS Katowice: Kudła – Czerwiński, Jędrych, Klemenz, Wasielewski, Łukasiak, Kowalczyk, Rogala, Nowak, Szkurin, Wędrychowski

Jagiellonia: Abramowicz – Pozo, Vital, Kobayashi, Polak, Romanczuk, Drachal, Prip, Imaz, Pietuszewski, Raillis.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na zwycięstwo Jagiellonii kształtuje się na poziomie 2.45. Dla porównania ewentualny wariant na wygraną GieKSy kształtuje się na poziomie 3.00. Z kolei rozwiązanie na remis wyceniono na 3.35 i to najmniej realna opcja według bukmacherów.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: transmisja

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Jagiellonia Białystok zacznie się o godzinie 17:00 i będzie emitowana na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz. Mecz można też obejrzeć w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

