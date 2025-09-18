GKS Katowice – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (19.09.2025)

GKS Katowice w piątek zacznie zmagania w ramach dziewiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy meczem z Cracovią. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ilja Szkurin

GKS Katowice – Cracovia: przewidywania

GKS Katowice i Cracovia to drużyny, które obecnie znajdują się w zupełnie różnych położeniach. Ekipa prowadzona przez Rafała Góraka skupia się na jak najszybszym oddaleniu od strefy spadkowej, podczas gdy krakowianie celują w najwyższe cele.

Przed piątkowym starciem obie drużyny dzieli różnica siedmiu punktów. Cracovia ma 14 oczek i plasuje się na trzecim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem ekipa z Katowic zajmuje 15. pozycję.

Krakowski zespół przystąpi do potyczki po serii trzech spotkań bez przegranej. W tych meczach Cracovia zdobyła siedem punktów, wygrywając dwa razy i raz remisując. Z kolei GieKSa w trzech ostatnich starciach dwukrotnie schodziła z placu gry na tarczy, a w jednym spotkaniu przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę.

W ostatnim czasie w meczach z udziałem obu ekip padały bramki, więc można spodziewać się, że w tej rywalizacji również nie zabraknie goli. Istnieje spora szansa, że padną co najmniej trzy bramki. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

GKS Katowice – Cracovia: ostatnie wyniki

Zespół z Katowic podejdzie do piątkowej potyczki, chcąc podnieść się po porażce z Lechią Gdańsk (0:2). Wcześniej natomiast GKS wygrał z Radomiakiem (3:2). Ogólnie w roli gospodarza Trójkolorowi są bez przegranej od trzech spotkań. W nich GieKSa zaliczyła dwa zwycięstwa i remis.

Tymczasem ekipa dowodzona przez Lukę Elsnera jest bez porażki od 15 sierpnia. W ostatnich trzech spotkaniach ligowych Cracovia wygrała w dwóch meczach i raz zremisowała. Na wyjazdach krakowianie natomiast nie dali rady zwyciężyć w żadnych z dwóch ostatnich meczów.

GKS Katowice – Cracovia: historia

W tym roku obie ekipy miały już okazję rywalizować w maju jeszcze w ramach poprzedniej kampanii. GieKSa była wówczas górą, wygrywając jednym golem (2:1). Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach między zespołami każdy z drużyn zaliczyła po dwa zwycięstwa.

GKS Katowice – Cracovia: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u

wygraną Cracovii

remisem wygraną GKS-u

wygraną Cracovii

remisem 0 Votes

GKS Katowice – Cracovia: przewidywane składy

Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. U gospodarzy nie będzie mógł wystąpić Aleksander Paluszek. Z kolei w ekipie z Krakowa zabraknie Kamila Glika czy Ajdina Hasicia.

GKS Katowice Rafal Gorak Cracovia Luka Elsner GKS Katowice Rafal Gorak 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kudła 30 Czerwiński 4 Jędrych 16 Rogala 10 Wędrychowski 23 Wasielewski 5 Bosch 22 Milewski 8 Galan 99 Zrelak 27 Nowak 9 Stojilkovic 17 Minchev 6 Al-Ammari 39 Perkovic 11 Maigaard 43 Klich 25 Kakabadze 21 Sutalo 4 Henriksson 66 Wójcik 13 Madejski 1 Kudła 30 Czerwiński 4 Jędrych 16 Rogala 10 Wędrychowski 23 Wasielewski 5 Bosch 22 Milewski 8 Galan 99 Zrelak 27 Nowak 9 Stojilkovic 17 Minchev 6 Al-Ammari 39 Perkovic 11 Maigaard 43 Klich 25 Kakabadze 21 Sutalo 4 Henriksson 66 Wójcik 13 Madejski 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Luka Elsner Rezerwowi 2 Märten Kuusk 6 Lukas Klemenz 7 Maciej Rosołek 11 Adrian Błąd 12 Rafał Strączek 15 Eman Markovic 19 Kacper Łukasiak 20 Filip Rejczyk 24 Konrad Gruszkowski 25 Lukasz Trepka 77 Mateusz Kowalczyk 80 Ilya Shkurin 7 Mateusz Praszelik 10 Michal Rakoczy 18 Kahveh Zahiroleslam 19 David Kristjan Olafsson 20 Karol Knap 23 Fabian Bzdyl 24 Jakub Jugas 27 Henrich Ravas 70 Dijon Kameri 79 Dominik Pila

GKS Katowice – Cracovia: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną GKS-u został oszacowany na 2.50. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Cracovii kształtuje się na poziomie 2.70.

GKS Katowice Cracovia 2.50 3.40 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 00:45 .

GKS Katowice – Cracovia: transmisja

Piątkowe rywalizacja na stadionie przy ulicy Nowej Bukowej będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Cracovia zacznie się o godzinie 18:00 i będzie można ją zobaczyć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Mecz skomentują Filip Surma oraz Michał Trela. Ponadto spotkanie będzie dostępne w internecie w usłudze streamingowej CANAL+. Wystarczy zakupić odpowiedni pakiet, czyli SuperSport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.