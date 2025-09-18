GKS Katowice – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (19.09.2025)

GKS Katowice – Cracovia: przewidywania
GKS Katowice i Cracovia to drużyny, które obecnie znajdują się w zupełnie różnych położeniach. Ekipa prowadzona przez Rafała Góraka skupia się na jak najszybszym oddaleniu od strefy spadkowej, podczas gdy krakowianie celują w najwyższe cele.
Przed piątkowym starciem obie drużyny dzieli różnica siedmiu punktów. Cracovia ma 14 oczek i plasuje się na trzecim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem ekipa z Katowic zajmuje 15. pozycję.
Krakowski zespół przystąpi do potyczki po serii trzech spotkań bez przegranej. W tych meczach Cracovia zdobyła siedem punktów, wygrywając dwa razy i raz remisując. Z kolei GieKSa w trzech ostatnich starciach dwukrotnie schodziła z placu gry na tarczy, a w jednym spotkaniu przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę.
W ostatnim czasie w meczach z udziałem obu ekip padały bramki, więc można spodziewać się, że w tej rywalizacji również nie zabraknie goli. Istnieje spora szansa, że padną co najmniej trzy bramki. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.
GKS Katowice – Cracovia: ostatnie wyniki
Zespół z Katowic podejdzie do piątkowej potyczki, chcąc podnieść się po porażce z Lechią Gdańsk (0:2). Wcześniej natomiast GKS wygrał z Radomiakiem (3:2). Ogólnie w roli gospodarza Trójkolorowi są bez przegranej od trzech spotkań. W nich GieKSa zaliczyła dwa zwycięstwa i remis.
Tymczasem ekipa dowodzona przez Lukę Elsnera jest bez porażki od 15 sierpnia. W ostatnich trzech spotkaniach ligowych Cracovia wygrała w dwóch meczach i raz zremisowała. Na wyjazdach krakowianie natomiast nie dali rady zwyciężyć w żadnych z dwóch ostatnich meczów.
GKS Katowice – Cracovia: historia
W tym roku obie ekipy miały już okazję rywalizować w maju jeszcze w ramach poprzedniej kampanii. GieKSa była wówczas górą, wygrywając jednym golem (2:1). Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach między zespołami każdy z drużyn zaliczyła po dwa zwycięstwa.
GKS Katowice – Cracovia: kto wygra?
GKS Katowice – Cracovia: przewidywane składy
Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. U gospodarzy nie będzie mógł wystąpić Aleksander Paluszek. Z kolei w ekipie z Krakowa zabraknie Kamila Glika czy Ajdina Hasicia.
|2Märten Kuusk
|6Lukas Klemenz
|7Maciej Rosołek
|11Adrian Błąd
|12Rafał Strączek
|15Eman Markovic
|19Kacper Łukasiak
|20Filip Rejczyk
|24Konrad Gruszkowski
|25Lukasz Trepka
|77Mateusz Kowalczyk
|80Ilya Shkurin
|7Mateusz Praszelik
|10Michal Rakoczy
|18Kahveh Zahiroleslam
|19David Kristjan Olafsson
|20Karol Knap
|23Fabian Bzdyl
|24Jakub Jugas
|27Henrich Ravas
|70Dijon Kameri
|79Dominik Pila
GKS Katowice – Cracovia: kursy bukmacherskie
Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną GKS-u został oszacowany na 2.50. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Cracovii kształtuje się na poziomie 2.70.
GKS Katowice – Cracovia: transmisja
Piątkowe rywalizacja na stadionie przy ulicy Nowej Bukowej będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Cracovia zacznie się o godzinie 18:00 i będzie można ją zobaczyć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Mecz skomentują Filip Surma oraz Michał Trela. Ponadto spotkanie będzie dostępne w internecie w usłudze streamingowej CANAL+. Wystarczy zakupić odpowiedni pakiet, czyli SuperSport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
