GKS Katowice – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

GKS Katowice - Arka Gdynia, typy na mecz 5. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze poszukują premierowej wygranej w tym sezonie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

GKS Katowice – Arka Gdynia, typy i przewidywania

GKS Katowice w poprzednim sezonie jako beniaminek spisywał się bardzo dobrze, natomiast obecna kampania może być znacznie trudniejsza. Ligowi rywale poważnie się wzmocniły, a do Ekstraklasy awansowały zespoły, które również wyglądają póki co naprawdę nieźle. Drużyna Rafała Góraka poszukuje premierowej wygranej, a w sobotę zagra przed własną publicznością z Arką Gdynia, która z każdym tygodniem wyraźnie rośnie. Podopieczni Dawida Szulczka zebrali dotąd pięć punktów w czterech meczach, więc nie będą łatwą przeprawą dla gospodarzy. Obie ekipy liczą, że zdobędą w tej rywalizacji komplet punktów. Mój typ – remis.

GKS Katowice – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

GKS Katowice bardzo słabo zapoczątkował ten sezon, notując trzy porażki w czterech ligowych spotkaniach. Ekipa Rafała Góraka nie zaznała jeszcze smaku zwycięstwa, a zamiast tego poległa w starciach z Rakowem Częstochowa (0-1), Widzewem Łódź (3-0) oraz Legią Warszawa (1-3). Domowy mecz z Zagłębiem Lubin zakończył się natomiast remisem 2-2. Na ten moment GKS ma tylko punkt w dorobku i znajduje się w strefie spadkowej.

Arka Gdynia radzi sobie znacznie lepiej. Porażka na inaugurację sezonu z Motorem Lublin była dotychczas jedyną. Później beniaminek zaliczył dwa remisy – z Radomiakiem Radom (1-1) oraz Legią Warszawa (0-0), natomiast w minionej kolejce ograł u siebie Pogoń Szczecin (2-1). Z pięcioma punktami zajmuje jedenastą lokatę w tabeli.

GKS Katowice – Arka Gdynia, historia

Ostatni raz te drużyny miały okazję zagrać ze sobą jeszcze na poziomie pierwszej ligi. W ostatniej kolejce sezonu 2023/2025 GKS Katowice ograł Arkę Gdynia na wyjeździe 1-0 i wywalczył bezpośredni awans do Ekstraklasy, właśnie kosztem swojego najbliższego rywala. Arka spadła do strefy barażowej, a w finale poległa z Motorem Lublin i pozostała w pierwszej lidze na kolejny rok. Ostatni mecz w Katowicach zakończył się natomiast remisem 1-1.

GKS Katowice – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta stawiają gospodarzy. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi 2.30. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Arki Gdynia jest to natomiast 3.10. Kurs na remis wynosi z kolei 3.55. Przy rejestracji z kodem promocyjnym GOALPL u bukmachera Betclic otrzymasz bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 50 zł.

GKS Katowice – Arka Gdynia, transmisja meczu

Sobotni mecz GKS Katowice – Arka Gdynia rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisję w telewizji umożliwia kanał CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia tego spotkania w internecie w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

