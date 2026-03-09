Galatasaray SK – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (10.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Florian Wirtz

Galatasaray – Liverpool: typy bukmacherskie

W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów zobaczymy próbę rewanżu ze strony Liverpoolu. Mistrz Anglii będzie szukał sposobu na pokonanie w delegacji graczy Galatasaray. Ekipa ze Stambułu ma patent na The Reds, którzy mogą mieć obawy o powrót do Anglii z korzystnym wynikiem. Dla gospodarzy takowym byłoby już choćby uniknięcie porażki w starciu z faworytem. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Galatasaray – Liverpool: ostatnie wyniki

Piłkarze Galatasaray mają aktualnie serie trzech zwycięstw z rzędu. Passa ta obejmuje jeden pucharowy sukces oraz dwa komplety punktów w rozgrywkach ligowych. Tam miało miejsce ostatnio zwycięstwo 1:0 z Besiktasem na jego terenie. Wygrana ta pozwoliła Galatasaray utrzymać się na pozycji lidera ligi tureckiej, z trzema oczkami przewagi nad Fenerbahce.

Marzec zaczął się dla Liverpoolu od sensacyjnej porażki z ostatnim zespołem Premier League. Sposób na pokonanie The Reds znalazło Wolverhampton (2:1), które było rywalem ekipy Arne Slota także w Pucharze Anglii. Tam Liverpool zaprezentował się wyraźnie lepiej i pokonał Wilki 3:1.

Galatasaray – Liverpool: historia

Kluby te zagrały ze sobą już w tej edycji Ligi Mistrzów. We wrześniu ubiegłego roku Galatasaray spotkało się z Liverpoolem po raz pierwszy od czternastu lat. Kibice The Reds nie tęsknili za tą rywalizacją, ponieważ turecki klub wygrał 1:0 po golu Osimhena. Wyczyn ten powtórzył także w dwóch wcześniejszych pojedynkach.

Galatasaray – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Liverpool, czego dowodzi kurs 1.73, przy współczynniku rzędu 4.30 na sukces Galatasaray. Remis wyceniono kursem około 4.15.

Galatasaray – Liverpool: kto wygra?

Galatasaray – Liverpool: przewidywane składy

Galatasaray: Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Galatasaray – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Galatasaray – Liverpool odbędzie się we wtorek (10 marca) o godzinie 18;45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

