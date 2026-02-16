Galatasaray – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2026)

Galatasaray - Juventus: typy i kursy na pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (17 lutego) o godzinie 18:45.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Galatasaray – Juventus, typy bukmacherskie

Wtorkowe zmagania w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów rozpoczną się od starcia, w którym Galatasaray przed własną publicznością zmierzy się z Juventusem. Spotkanie to zapowiada się jako bardzo interesujący pojedynek dwóch utytułowanych zespołów z różnych ligowych światów. Gospodarze będą chcieli wykorzystać gorącą atmosferę na własnym stadionie i wypracować zaliczkę przed rewanżem. Podopieczni Luciano Spallettiego natomiast przyjedą do Stambułu z jasnym celem – wywieźć korzystny wynik i przybliżyć się do awansu do kolejnej rundy Champions League.

Ja uważam, że mecz zakończy się triumfem Starej Damy. Mój typ: wygrana Juventusu

Galatasaray – Juventus, ostatnie wyniki

Galatasaray błyszczy formą. Zespół ze Stambułu w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł cztery zwycięstwa (4:0 z Kayserisporem, 3:1 z Istanbulsporem, 3:0 z Rizesporem oraz 5:1 z Eyupsporem), a także poniósł jedną porażkę (0:2 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów).

Juventus natomiast notuje obniżkę formy. W pięciu ostatnich spotkaniach Stara Dama odniosła jedno zwycięstwo (4:1 z Parmą), zaliczyła dwa remisy (0:0 z AS Monaco w Lidze Mistrzów i 2:2 z Lazio), a także ponieśli dwie porażki (0:3 z Atalantą Bergamo w Pucharze Włoch oraz 2:3 z Interem Mediolan).

Galatasaray – Juventus, historia

Rywalizacja Galatasaray z Juventusem ma swoje najbardziej pamiętne rozdziały w europejskich pucharach, gdzie oba zespoły spotykały się w kluczowych momentach Ligi Mistrzów. Jednym z najsłynniejszych starć był mecz fazy grupowej w 2013 roku w Stambule, rozegrany w ekstremalnych warunkach pogodowych, który zakończył się awansem tureckiego klubu kosztem Bianconerich. W historii bezpośrednich pojedynków częściej górą bywał Juventus, jednak Galatasaray potrafiło sprawiać włoskiemu gigantowi sporo problemów. Ich mecze do dziś kojarzą się z dużą intensywnością, gorącą atmosferą trybun i europejskim prestiżem.

Galatasaray – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną włoskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Galatasaray natomiast sięga nawet 3.40.

Galatasaray Stambuł Juventus FC Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2026 16:49

Galatasaray – Juventus, kto wygra?

Galatasaray – Juventus, przewidywane składy

Galatasaray – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Galatasaray – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również drogą internetową dzięki usłudze Canal+ Online.

