Fulham – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

Fulham zagra z Manchester United na Craven Cottage w ramach 2. kolejki Premier League. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (24 sierpnia) o godz. 17:30. Czerwone Diabły chcą zdobyć pierwsze punkty w sezonie.

Fulham – Manchester United: typy bukmacherskie

Niedzielne popołudnie na Craven Cottage zapowiada się niezwykle interesująco. W drugiej kolejce Premier League Fulham podejmie Manchester United, a przy linii bocznej uściskają się portugalscy szkoleniowcy – Marco Silva i Ruben Amorim. Obaj menedżerowie mają sporo do udowodnienia w swoich klubach i ważne jest regularne punktowanie na początku ligowej kampanii. Spekulacje transferowe wokół Rodrigo Muniza nie pomagają w budowaniu stabilizacji w londyńskim zespole, jednak trener wierzy, że napastnik pozostanie w klubie.

Choć Czerwone Diabły na inaugurację sezonu przegrały z Arsenalem, to sam występ pozostawił promyk nadziei. Drużyna Amorima była dobrze zorganizowana, stwarzała groźne sytuacje, a letnie wzmocnienia – Bryan Mbeumo, Matheus Cunha i Benjamin Sesko – rozrywali obronę Kanonierów. Problemem pozostała skuteczność oraz słabość przy stałych fragmentach gry, czego efektem był stracony gol po błędzie bramkarza Altaya Bayindira, który zastąpił Andre Onanę. Moim zdaniem ambitni gospodarze na Craven Cottage będą musieli przełknąć gorycz porażki w starciu z angielskim gigantem. Mój typ: zwycięstwo Manchesteru United.

Fulham – Manchester United: ostatnie wyniki

Londyńska drużyna po udanym okresie przygotowawczym, w którym wygrała wszystkie trzy mecze, rozpoczęła sezon Premier League od remisu z Brighton & Hove Albion (1:1) na Amex Stadium. Fulham straciło gola w 55. minucie po rzucie karnym, ale cenny punkt w wyjazdowym starciu uratował Rodrigo Muniz, trafiając do siatki w ostatniej sekundzie meczu.

Oczekiwania wobec Czerwonych Diabłów były ogromne po letnich wzmocnieniach ofensywy, ale w inauguracyjnym meczu z Arsenalem (0:1) na Old Trafford drużyna Rubena Amorima nie zdołała znaleźć drogi do bramki. Wicemistrzowie Anglii rozstrzygnęli spotkanie dzięki trafieniu Riccardo Calafioriego, które padło po fatalnym błędzie bramkarza gospodarzy.

Fulham – Manchester United: historia

W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach aż trzykrotnie górą byli piłkarze Czerwonych Diabłów. W poprzednim sezonie na Craven Cottage zwycięstwo gościom zapewnił w końcówce spotkania Lisandro Martinez. Natomiast na Old Trafford komplet punktów gospodarzom dał Joshua Zirkzee, obecnie krytykowany za nieskuteczność. Obie drużyny spotkały się także w 1/8 finału Pucharu Anglii, kiedy to po emocjonującym meczu Fulham wyeliminowało rywali w serii rzutów karnych.

Fulham – Manchester United: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, faworytem spotkania jest Manchester United. Jeśli zdecydujesz się postawić na zwycięstwo Czerwonych Diabłów, kurs wynosi około 2.22. Z kolei wygrana Fulham została wyceniona na poziomie około 3.25. Kurs na remis to 3.50.

Fulham – Manchester United: przewidywane składy

Fulham przystępuje do meczu w niemal pełnym składzie. Manchester United wciąż musi radzić sobie bez kontuzjowanych Lisandro Martineza i Noussaira Mazraouiego. Z kolei Andre Onana jest już gotowy do gry, choć Amorim nie zdradził, czy Kameruńczyk wróci do wyjściowej jedenastki. Na swoją szansę od pierwszej minuty liczy również Benjamin Sesko, który może zastąpić Masona Mounta.

Fulham – Manchester United: przewidywane składy

Fulham przystępuje do meczu w niemal pełnym składzie. Manchester United wciąż musi radzić sobie bez kontuzjowanych Lisandro Martineza i Noussaira Mazraouiego. Z kolei Andre Onana jest już gotowy do gry, choć Amorim nie zdradził, czy Kameruńczyk wróci do wyjściowej jedenastki. Na swoją szansę od pierwszej minuty liczy również Benjamin Sesko, który może zastąpić Masona Mounta.

Fulham – Manchester United: sonda

Fulham – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Fulham – Manchester United w 2. serii gier Premier League odbędzie się w niedzielę, 24 sierpnia, o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz na platformie streamingowej CANAL+ online. Mecz będzie sędziować Chris Kavanagh.

