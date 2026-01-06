Fulham FC – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Estevao

Fulham – Chelsea: typy bukmacherskie

W 21. kolejce Premier League jako trener Chelsea zadebiutuje Liam Rosenior. Anglik poprowadzi The Blues po raz pierwszy w wyjazdowym meczu z Fulham. Jego zespół będzie faworytem tej potyczki, aczkolwiek nie zapowiada się na łatwą przeprawę. Gospodarze w przeciwieństwie do przyjezdnych, są w dobrej formie. Jak zakończy się ten pojedynek? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Fulham – Chelsea: ostatnie wyniki

Zawodnicy Fulham zasłużyli na dobre słowo swoją formą na przestrzeni ostatnich tygodni. Podopieczni Marco Silvy nie tylko są niepokonani w pięciu poprzednich meczach, ale i odnieśli w tym okresie trzy zwycięstwa. Na ich rozkładzie znalazły się ekipy z dołu tabeli, a konkretnie West Ham, Nottingham i Burnley. W minionej kolejce udało się natomiast zremisować z Liverpoolem.

W analogicznym okresie ze średnią lewo ponad punktu na mecz punktuje Chelsea. The Blues nie wygrali meczu w Premier League od 12 grudnia ubiegłego roku. Wówczas znaleźli sposób na pokonanie 2:0 Evertonu. W ostatniej kolejce Chelsea zremisowała na wyjeździe z Manchesterem City. Było to pierwszy mecz The Blues bez zwolnionego trenera Enzo Mareski.

Fulham – Chelsea: historia

Pierwszy mecz tych drużyn w sezonie 2025/2026 odbył się w końcówce września ubiegłego roku. Wówczas Chelsea nie pozostawiła Fulham wielkich złudzeń i pokonała tego przeciwnika 2:0. Do siatki trafili Joao Pedro i Enzo Fernandez.

Fulham – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewiduję, że po trzy punkty w rywalizacji londyńskich drużyn sięgnie Chelsea. Współczynnik na to zdarzenie wynosi 2.10. Z kolei wygraną Fulham wyceniono kursem 3.35. Remis można zagrać po kursie między 3.35 a 3.60.

Fulham – Chelsea: kto wygra?

Fulham – Chelsea: przewidywane składy

Fulham: Leno; Cuenca, Andersen, Diop; Castagne, Berge, Lukic, Robinson; Wilson, Kevin; Jimenez

Chelsea: Jorgensen; James, Chalobah, Badiashile, Gusto; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap

Fulham – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Fulham – Chelsea odbędzie się w środę (7 stycznia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

