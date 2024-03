SC Freiburg - Bayer Leverkusen: typy i kursy na mecz 26. kolejki rozgrywek Bundesligi. Kto zwycięży w tym spotkaniu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Europa-Park Stadion już w niedzielę (17 marca) o godzinie 15:30.

IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Patrik Schick

Freiburg Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2024 15:40 .

Freiburg – Leverkusen, typy bukmacherskie

Już w niedzielę dojdzie do ciekawego starcia w rozgrywkach Bundesligi. Bayer Leverkusen pojedzie na Europa-Park Stadion, gdzie zmierzy się z Freiburgiem. Zespół Xabiego Alonso w obecnej kampanii jeszcze nie znalazł pogromcy, z kolei podopieczni Christiana Streicha zajmują 8. lokatę w tabeli. Ja spodziewam się bardzo ciekawej rywalizacji. Uważam jednak, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Freiburg – Leverkusen, ostatnie wyniki

Freiburg w 2024 roku prezentuje formę w kratkę. Podopieczni Christiana Streicha w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali dwukrotnie sięgnąć po zwycięstwo (1:0 z West Hamem w pierwszym meczu Ligi Europy i 2:1 z Bochum), raz zremisować (2:2 z Bayernem Monachium), a także ponieść dwie porażki (1:2 z Augsburgiem oraz 0:5 z West Hamem w rewanżu).

Bayer Leverkusen natomiast dalej idzie jak burza. Lider Bundesligi w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł cztery zwycięstwa (2:1 z Mainz, 2:0 z Koln, 2:0 z Wolfsburgiem, a także 3:2 z Karabachem w rewanżu Ligi Europy), a także jeden zaliczył jeden remis (2:2 z Karabachem w pierwszym spotkaniu).

Freiburg – Leverkusen, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą pod koniec października. Wówczas na BayArena padł wynik 2:1 dla Bayeru Leverkusen. Wcześniejsze cztery rywalizacje tych drużyn kończyły się jedną wygraną “Aptekarzy”, jednym podziałem punktów, a także dwoma wygranymi Freiburga.

Freiburg – Leverkusen, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Bayer Leverkusen. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Aptekarzy”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.54 – 1.57. Natomiast na zwycięstwo Freiburga sięgają nawet 5.90. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

Freiburg – Leverkusen, kto wygra?

Freiburg – Leverkusen, przewidywane składy

Freiburg Christian Streich 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Freiburg Christian Streich 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 3 Philipp Lienhart 14 Yannik Keitel 20 Junior Adamu 21 Florian Müller 23 Florent Muslija 26 Maximilian Philipp 33 Jordy Makengo 38 Michael Gregoritsch 41 Attila Szalai 2 Josip Stanisic 8 Robert Andrich 9 Borja Iglesias 12 Edmond Tapsoba 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 19 Nathan Tella 23 Adam Hlozek 32 Gustavo Puerta

Freiburg – Leverkusen, transmisja meczu

Spotkanie Freiburga z Bayerem Leverkusen transmitowane będzie wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Europa-Park Stadion już w niedzielę, 17 marca, o godzinie 15:30.

