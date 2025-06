Francja U21 – Polska U21: typy, kursy, zapowiedź (17.06.2025)

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Francja – Polska: typy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że reprezentacja Polski do lat 21 nie będzie faworytem nadchodzącego meczu. Biało-Czerwoni powinni liczyć na jak najmniejszy wymiar kary, biorąc pod uwagę wysoką porażkę z Portugalią. W starciu z Francją przewiduje, że Polska będzie tłem dla rywala walczącego o awans do fazy pucharowej. Na to spotkanie proponuje typ, że Les Bleus odniosą zwycięstwo z handicapem 0:1.

Superbet 1.78 Francja wygra handicap 0:1 Zagraj!

Francja – Polska: ostatnie wyniki

Les Bleus rozpoczęli Mistrzostwa Europy 2025 od podziału punktów z Portugalią. Hit grupy C zakończył się bezbramkowym remisem. Natomiast w drugiej kolejce było blisko niespodzianki, lecz ostatecznie po golu w doliczonym czasie gry reprezentacja Francji wygrała z Gruzją (3:2). Tym samym po dwóch meczach mają cztery punkty, lecz nie są pewni awansu. Aby przejść dalej, potrzebują zwycięstwa w meczu z Polską.

Reprezentacja Polski o EURO 2025 będzie chciała jak najszybciej zapomnieć. Już w pierwszym meczu podopieczni Adama Majewskiego niespodziewane przegrali z Gruzją (1:2). Cenne punkty kosztowała nas bramka w doliczonym czasie gry, którą zdobyli rywale. Później przyszła totalna kompromitacja w rywalizacji z Portugalią i wysoka porażka aż (0:5). Warto dodać, że już w pierwszej połowie rywale strzelili nam cztery gole. Biało-Czerwoni stracili szanse na awans, zajmując ostatnie miejsce w grupie z zerowym dorobkiem punktowym.

Francja – Polska: historia

Reprezentacja Polski do lat 21 tylko jeden raz w historii rywalizowała z rówieśnikami z Francji. Było to w sierpniu 2009 roku, gdy rozegraliśmy wyjazdowe spotkanie towarzyskie. Mecz zakończył się remisem (2:2). Od tego czasu obie drużyny nie miały okazji zmierzyć się w bezpośrednim starciu.

Francja – Polska: kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego meczu Francja U21 – Polska U21 bez cienia wątpliwości będą nasi rywale. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na to spotkanie. Zwycięstwo kadry Les Bleus można dodać do kuponu z kursem ok. 1,31, zaś wygraną Polski ze współczynnikiem ok. 7,90. Zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, oszacowano z kursem ok. 5.60.

Francja – Polska: kto wygra?

Kto wygra mecz? Francja U21

Remis

Polska U21 Francja U21

Remis

Polska U21 0 Votes

Francja – Polska: przewidywane składy

Francja: Restes – Sildillia, Matsima, Lukeba, Merlin – Diouf, Lepenant, Doukoure – Tel, Barry, Odobert

Polska: Tobiasz – Pyrka, Mosór, Peda, Bejger, Luberecki – Kałuziński, Łęgowski – Marczuk, Bogacz, Fornalczyk

Francja – Polska: transmisja meczu

Mecz Francja U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek (17 czerwca) o godzinie 18:00 na stadionie w Żylinie. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.