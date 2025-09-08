Francja – Islandia: typy, kursy, zapowiedź (09.09.2025)

Francja – Islandia: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Ekipa Trójkolorowych chce dopisać do swojego dorobku kolejny komplet punktów. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w najbliższy wtorek, 9 września o godzinie 20:45.

Reprezentanci Francji
Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Francji

Francja – Islandia, typy i przewidywania

Przed nami ciekawe spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026Francja zmierzy się na własnym stadionie z Islandią. Podopieczni Didiera Deschampsa uchodzą za zdecydowanego faworyta tej rywalizacji, jednak nordycka drużyna na pewno spróbuje sprawić niespodziankę. Oba zespoły dobrze rozpoczęły kwalifikacje, sięgając po komplet punktów w swoich premierowych meczach, co zapowiada interesujące starcie. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w najbliższy wtorek, czyli 9 września, o godzinie 20:45.

Reprezentacja Francji zachowała czyste konto w dwóch ostatnich spotkaniach, imponując bardzo szczelną defensywą. Czy podobnie będzie jutrzejszego wieczoru w Parku Książąt? Według nas to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

*Kursy z 08.09.2025 11:37 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Francja – Islandia, sytuacja kadrowa

We francuskiej kadrze sytuacja zdrowotna nie wygląda najlepiej – z powodu kontuzji zabraknie kilku ważnych zawodników, m.in. Ousmane’a Dembele, Desire Doue czy Eduardo Camavingi. To spore osłabienia, które wpłyną na głębię składu drużyny Trójkolorowych. Natomiast islandzki zespół ma dużo większy komfort, ponieważ jedynym nieobecnym jest Albert Gudmundsson. Arnar Gunnlaugsson może więc liczyć na niemal wszystkich piłkarzy.

Francja – Islandia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji jest w bardzo dobrej formie, co potwierdzają jej poprzednie występy – wygrana 2:0 z Ukrainą w eliminacjach MŚ 2026 oraz zwycięstwo 2:0 nad Niemcami w meczu o 3. miejsce w Lidze Narodów. Islandia także pokazała się z pozytywnej strony w kwalifikacjach, gromiąc Azerbejdżan 5:0, choć w sparingu musiała uznać wyższość Irlandii Północnej, przegrywając 0:1. Zatem w ostatnim czasie obie drużyny są w niezłej dyspozycji.

Francja – Islandia, historia

W bezpośredniej rywalizacji Francji z Islandią zdecydowaną przewagę ma drużyna Trójkolorowych. W ostatnich pięciu spotkaniach Francuzi triumfowali czterokrotnie, a raz padł remis. W tym czasie Islandczykom nie udało się więc odnieść zwycięstwa, co pokazuje wyraźną różnicę potencjału między tymi zespołami. Francja zazwyczaj kontroluje przebieg gry, podczas gdy Islandia szuka okazji głównie w kontratakach oraz stałych fragmentach.

Francja – Islandia, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska i większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Francuzów wynosi około 1.15, typ na zwycięstwo Islandczyków to mniej więcej 26.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 10.00. Załóż konto w STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Francja

El. MŚ, Europa, grupa D |

9 września 2025

20:45

Francja – Islandia, przewidywane składy

Francja – Islandia, kto wygra?

Francja – Islandia, transmisja meczu

Spotkanie Francji z Islandią w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1 oraz za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w najbliższy wtorek, 9 września o godzinie 20:45. Na sędziego głównego zawodów wyznaczono Antonio Nobre’a. To 36-letni arbiter pochodzący z Portugalii.

