Francja – Islandia: typy, kursy, zapowiedź (09.09.2025)

Francja – Islandia, typy i przewidywania
Przed nami ciekawe spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 – Francja zmierzy się na własnym stadionie z Islandią. Podopieczni Didiera Deschampsa uchodzą za zdecydowanego faworyta tej rywalizacji, jednak nordycka drużyna na pewno spróbuje sprawić niespodziankę. Oba zespoły dobrze rozpoczęły kwalifikacje, sięgając po komplet punktów w swoich premierowych meczach, co zapowiada interesujące starcie. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w najbliższy wtorek, czyli 9 września, o godzinie 20:45.
Reprezentacja Francji zachowała czyste konto w dwóch ostatnich spotkaniach, imponując bardzo szczelną defensywą. Czy podobnie będzie jutrzejszego wieczoru w Parku Książąt? Według nas to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie.
Francja – Islandia, sytuacja kadrowa
We francuskiej kadrze sytuacja zdrowotna nie wygląda najlepiej – z powodu kontuzji zabraknie kilku ważnych zawodników, m.in. Ousmane’a Dembele, Desire Doue czy Eduardo Camavingi. To spore osłabienia, które wpłyną na głębię składu drużyny Trójkolorowych. Natomiast islandzki zespół ma dużo większy komfort, ponieważ jedynym nieobecnym jest Albert Gudmundsson. Arnar Gunnlaugsson może więc liczyć na niemal wszystkich piłkarzy.
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Połowa września 2025
Eduardo Camavinga
Kontuzja goleni
Połowa września 2025
Boubacar Kamara
Uraz ścięgna udowego
Koniec września 2025
William Saliba
Uraz kostki
Początek października 2025
Rayan Cherki
Uraz mięśnia
Początek listopada 2025
Ousmane Dembele
Uraz uda
Połowa października 2025
Desire Doue
Kontuzja łydki
Koniec września 2025
Albert Gudmundsson
Uraz uda
Początek października 2025
Francja – Islandia, ostatnie wyniki
Reprezentacja Francji jest w bardzo dobrej formie, co potwierdzają jej poprzednie występy – wygrana 2:0 z Ukrainą w eliminacjach MŚ 2026 oraz zwycięstwo 2:0 nad Niemcami w meczu o 3. miejsce w Lidze Narodów. Islandia także pokazała się z pozytywnej strony w kwalifikacjach, gromiąc Azerbejdżan 5:0, choć w sparingu musiała uznać wyższość Irlandii Północnej, przegrywając 0:1. Zatem w ostatnim czasie obie drużyny są w niezłej dyspozycji.
Francja – Islandia, historia
W bezpośredniej rywalizacji Francji z Islandią zdecydowaną przewagę ma drużyna Trójkolorowych. W ostatnich pięciu spotkaniach Francuzi triumfowali czterokrotnie, a raz padł remis. W tym czasie Islandczykom nie udało się więc odnieść zwycięstwa, co pokazuje wyraźną różnicę potencjału między tymi zespołami. Francja zazwyczaj kontroluje przebieg gry, podczas gdy Islandia szuka okazji głównie w kontratakach oraz stałych fragmentach.
Francja – Islandia, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska i większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Francuzów wynosi około 1.15, typ na zwycięstwo Islandczyków to mniej więcej 26.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 10.00. Załóż konto w STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Francja – Islandia, przewidywane składy
|1Brice Samba
|2Benjamin Pavard
|6Khéphren Thuram
|9Marcus Thuram
|14Adrien Rabiot
|17Malo Gusto
|18Maghnes Akliouche
|19Hugo Ekitike
|21Lucas Hernandez
|22Theo Hernandez
|23Lucas Chevalier
|2Logi Tomasson
|6Gísli Thórdarson
|9Saevar Atli Magnusson
|12Hakon Valdimarsson
|13Anton Ari Einarsson
|14Thórir Jóhann Helgason
|15Willum Thór Willumsson
|17Brynjolfur Willumsson
|18Mikael Anderson
|20Kristian Hlynsson
|21Daniel Gudjohnsen
Francja – Islandia, kto wygra?
Francja – Islandia, transmisja meczu
Spotkanie Francji z Islandią w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1 oraz za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w najbliższy wtorek, 9 września o godzinie 20:45. Na sędziego głównego zawodów wyznaczono Antonio Nobre’a. To 36-letni arbiter pochodzący z Portugalii.
