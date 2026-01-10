ACF Fiorentina – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (11.01.2026)

ACF Fiorentina - AC Milan: typy i kursy na mecz 20. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (11 stycznia) o godzinie 15:00.

Fiorentina – Milan, typy bukmacherskie

Już w sobotę dojdzie do głośnego starcia w ramach 20. kolejki rozgrywek Serie A, w którym ACF Fiorentina przed własną publicznością zmierzy się z AC Milanem. Drużyny na tym etapie rozgrywek są w kompletnie innej sytuacji. Gospodarze, mimo ogromnych ambicji, muszą walczyć o utrzymanie. Ich dyspozycja jest wielkim rozczarowaniem. Rossoneri natomiast poważnie liczą się w walce o mistrzostwo Italii. Nadchodzące spotkanie na Stadio Artemio Franchi zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ starcia między tymi drużynami zawsze wywołują sporo emocji.

Ja uważam, że sobotnie starcie zakończy się triumfem podopiecznych Massimiliano Allegriego. Mój typ: wygrana Milanu

Fiorentina – Milan, ostatnie wyniki

Fiorentina od początku sezonu spisuje się fatalnie, choć ostatnio nastąpiła delikatna poprawa. Viola w pięciu ostatnich meczach odniosła dwa zwycięstwa (5:1 z Udinese i 1:0 z Cremonese), zaliczyła jeden remis (2:2 z Lazio), a także poniosła dwie porażki (0:1 z Lausanne w Lidze Konferencji oraz 0:1 z Parmą).

AC Milan natomiast ma nieco lepszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Rossoneri odnieśli dwa zwycięstwa (3:0 z Hellasem Verona i 1:0 z Cagliari), zaliczyli dwa remisy (2:2 z Sassuolo oraz 1:1 z Genoą), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Napoli).

Fiorentina – Milan, historia

Rywalizacja Fiorentiny z Milanem ma długą historię w Serie A, pełną pamiętnych meczów, zwrotów akcji i wielkich piłkarskich osobowości. Starcia te często decydowały o losach czołowych miejsc w tabeli i bywały areną emocjonujących pojedynków na San Siro oraz Artemio Franchi. Oba kluby reprezentują odmienne tradycje i style, co od lat podgrzewa atmosferę ich bezpośrednich spotkań. W obecnym sezonie doszło już do tego starcia i na San Siro triumfowali Rossoneri, wygrywając 2:1.

Fiorentina – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważąsz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.02. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 3.70.

Fiorentina – Milan, przewidywane składy

Fiorentina – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Fiorentina – Milan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

